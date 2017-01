Hôm nay công bố Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam năm 2016

Chiều nay, ngày 19/1, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), kết hợp cùng Báo VietnamNet sẽ tổ chức Lễ công bố Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam năm 2016.

Đây là năm thứ 10 Bảng xếp hạng VNR500 được chính thức công bố nhằm tôn vinh những doanh nghiệp đã đạt được những thành tựu xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm tài chính 2015.

Trong suốt 10 năm qua, trải qua giai đoạn từ khủng hoảng đến hồi phục của nền kinh tế trong nước và những ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp VNR500 đã khẳng định được sự nỗ lực vượt khó, thực lực kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng của mình.

Các doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam có sự đóng góp rất lớn cho nền kinh tế.



Qua nghiên cứu về chiến lược của doanh nghiệp lớn VNR500 10 năm qua, Vietnam Report nhận thấy có một số xu hướng chính trong quá trình phát triển các doanh nghiệp lớn 10 năm qua như sau:

Thứ nhất, một trong những chiến lược chủ chốt mà các doanh nghiệp lớn Việt Nam đang lựa chọn để phù hợp với mức độ cạnh tranh tăng lên là chuyên sâu vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

Thứ hai, các doanh nghiệp lớn đã có những nỗ lực đáng kể trong việc cải thiện ngày càng nhiều hơn các chỉ tiêu liên quan đến năng suất lao động nhằm giữ vững, gia tăng thị phần trong nước và thâm nhập vào thị trường thế giới.

Thứ ba, cổ phần hóa doanh nghiệp và phát triển khu vực tư nhân là một trong những lực đẩy giúp tăng trưởng kinh tế phục hồi đáng kể trong một vài năm trở lại đây.

Thứ tư, tiến trình minh bạch hóa thông tin đang dần trở nên rõ nét trong các doanh nghiệp VNR500 và các doanh nghiệp lớn cũng đã và đang tập trung phát triển các chiến lược quản trị tiên tiến phù hợp với bối cảnh mới của kinh tế toàn cầu.

Thứ năm, xu thế hội nhập và quyết tâm mở rộng thị trường xuất khẩu đang nổi bật trong một vài năm gần đây.

Nhân sự kiện 10 năm công bố Bảng xếp hạng VNR500, Vietnam Report cũng công bố 2 danh sách: Top 50 doanh nghiệp xuất sắc năm 2016 – Top 50 Vietnam The Best 2016 (là các doanh nghiệp có doanh thu cao, có tốc độ tăng trưởng doanh thu tốt nhất trong giai đoạn 2011 – 2015, hoạt động hiệu quả và có đóng góp nhiều nhất vào Ngân sách Nhà nước năm 2016); và Top 50 doanh nghiệp thành tựu năm 2016 – Top 50 Most Profitable Large Enterprises 2016 (là các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh và năng lực tài chính tốt, đặc biệt có tổng lợi nhuận sau thuế cao liên tiếp trong 5 năm gần nhất).

Đồng thời, Vietnam Report cũng chính thức giới thiệu Sách trắng song ngữ "Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam 2017: Doanh nghiệp lớn Việt Nam – chặng đường 10 năm: Gỡ bỏ rào cản, kiến tạo môi trường kinh doanh”.

Báo cáo nghiên cứu tìm hiểu chiến lược kinh doanh và sự chuẩn bị các nguồn lực nhằm thích nghi với những thay đổi liên tục của môi trường kinh doanh trong một thập kỷ qua. Báo cáo cũng bao gồm các phân tích về bài học thành công, các chiến lược, các rào cản/ thách thức mà cộng đồng doanh nghiệp lớn Việt Nam đang phải đối mặt, qua đó đề xuất một số chính sách giúp doanh nghiệp thích nghi tốt hơn với sự thay đổi môi trường kinh doanh và cạnh tranh thành công trên trường quốc tế, và đưa ra những định hướng đóng góp cho Chính phủ để định hình bộ khung chính sách hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

Buổi Lễ công bố sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia, các Đại sứ, Tham tán thương mại của các nước và tổ chức quốc tế như Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, Nga, Canada, Hà Lan, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, JETRO,Văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc; lãnh đạo UBND các tỉnh/ thành Vĩnh Phúc, Phú Yên… Cùng các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước, các cơ quan báo chí, thông tin truyền thông uy tín, và hơn 400 đại diện tiêu biểu đến từ các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

Tú Ân