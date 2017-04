Hơn 1,2 tỷ cổ phiếu Petrolimex chính thức lên sàn HOSE

Petrolimex vừa niêm yết cổ phiếu trước ngày ĐHCĐ thường niên 2017 sẽ được tổ chức vào ngày 25/04 tới. Với vốn điều lệ 12.938 tỷ đồng và mức giá chào sàn 43.200 đồng/cổ phiếu, vốn hóa của PLX đạt 55.892 tỷ đồng, tương đương 2,5 tỷ USD, chiếm khoảng 3,3% vốn hoá của HOSE (1,68 triệu tỷ đồng tính tới 19.4.2017).

Ngay ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu Petrolimex nằm trong top 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, đứng thứ 7 trên thị trường, bên cạnh VNM (Vinamilk), VCB (VietcomBank), SAB (Sabeco), VIC (VinGroup), GAS (PV Gas) và vượt vốn hóa của BIDV, CTG (VietinBank).

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch HĐQT Petrolimex cho biết, HOSE là sàn chứng khoán có những yêu cầu khắt khe hơn đối với các doanh nghiệp, chuẩn mực gần tương đương với các sàn quốc tế và đây cũng nơi hội tụ của các doanh nghiệp lớn. Đồng thời, ông khẳng định, chắc chắn Petrolimex sẽ lọt vào nhóm VN30 và đây cũng là mục tiêu của Công ty, của các nhà đầu tư khi Petrolimex lên sàn.

Theo BCTC của Petrolimex, về cơ cấu cổ đông, hiện Bộ Công thương vẫn đang nắm giữ 75,87% cổ phầncủa Petrolimex và cổ đông chiến lược nước ngoài là Công ty TNHH Tư vấn và Holding JX NipponOil &Enery Vietnam sở hữu 8,17% và được biết, cổ đông này vẫn có ý định nâng mức sở hữu từ 20-25%.

Tập đoàn gồm 46 Tổng công ty/Công ty TNHH MTV do Tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ; 17 Tổng công ty/CTCP và Công ty TNHH từ hai thành viên trở lên do Tập đoàn sở hữu trên 50% vốn điều lệ; 3 CTCP do Tập đoàn sở hữu từ 30-50% vốn điều lệ và đều nắm quyền kiểm soát. Công ty liên kết của Tập đoàn gồm: 5 CTCP và Công ty TNHH từ hai thành viên trở lên do Tập đoàn sở hữu từ 30-50% vốn điều lệ.Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và một số đơn vị thành viên với hàng loạt sai phạm.Theo đó, ngoài các khoản đầu tư ngoài ngành không đúng quy định lên tới 2.200 tỷ đồng, Petrolimex còn chưa quản lý chặt chẽ xăng dầu tiêu thụ trước các thời điểm điều chỉnh giá, khi sản lượng bán ra tăng bất thường 2,3 - 6,7 lần. Tập đoàn này còn ồ ạt đầu tư ngoài ngành nhưng không hiệu quả.