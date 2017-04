Hot boy và bà mẹ đơn thân bị loại khỏi The Voice dù nhận mưa lời khen

Thu Minh nhận xét đây là phần trình diễn thành công với tổng thể hoàn hảo của đội Đông Nhi. Nữ ca sĩ 'Đường cong' cho rằng Giáng My là người may mắn có Tổ đãi và cần phải biết phát huy hơn nữa. Tóc Tiên bày tỏ sự thích thú trước phần thi cuốn hút của bà mẹ đơn thân. Noo Phước Thịnh khuyên Giáng My nên tập nhảy để có những màn vũ đạo tự tin, máu lửa hơn.