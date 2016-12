Bình Dương:

“Hot girl” thuê hàng loạt ô tô rồi đem cầm đồ bằng giấy tờ giả

Với gương mặt khả ái, Hằng đã thuê được những chiếc ô tô có giá trị, rồi tìm người làm giả giấy tờ, sau đó đem đi cầm cố... Bằng thủ đoạn này, "hot girl" đã thực hiện thành công nhiều phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 3 tỷ đồng.



Những chiếc ô tô được Hằng thuê rồi đem cầm đồ được cơ quan công an thu giữ.

Chiều 24/12, cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã tạm giữ Lưu Thị Diễm Hằng (32 tuổi, ngụ Dĩ An, Bình Dương) để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan điều tra, ngày 19/12, Hằng điều khiển xe ô tô hiệu Honda CRV đến tiệm cầm đồ trên địa bàn thị xã Dĩ An để cầm với số tiền 790 triệu đồng. Đúng lúc này, lực lượng công an thị xã Dĩ An tiến hành kiểm tra và phát hiện giấy tờ của chiếc xe mà Hằng đang làm thủ tục cầm cố là giả, nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Hằng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài và tiền nợ quá lớn nên nghĩ ra chiêu thức thuê xe, mượn xe rồi đem cầm cố ở các tiệm cầm đồ. Chiếc xe trên là Hằng thuê của công ty ở quận Gò Vấp vào ngày 28/11. Hằng cũng nói với chủ tiệm cầm đồ là xe đang làm thủ tục sang tên và đưa ra một bản hợp đồng mua bán cùng giấy hẹn sang tên của cơ quan chức năng tại TP.HCM.

Đến ngày 6/12, Hằng quay lại tiệm cầm đồ và đưa chủ tiệm một giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Hằng nhưng địa chỉ là ở quận Thủ Đức. Ngày 19/12, Hằng tiếp tục quay lại tiệm cầm đồ và nói lấy xe đem đi bán để trả số tiền hơn 700 triệu đồng đã cầm cố xe trước đó. Tuy nhiên, do chưa có tiền nên Hằng đưa chiếc xe hiệu Fortuner cùng những giấy hẹn sang tên và hợp đồng mua bán.

Sau khi lấy được xe Honda CRV, Hằng đem đến tiệm cầm đồ khác để cầm cố lấy tiền thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Hằng còn khai, để có bộ giấy tờ của những chiếc xe trên, Hằng đã thuê người làm với giá 7,5 triệu đồng/bộ. Đồng thời mượn, thuê xe của nhiều người khác, rồi đem đi cầm cố với hình thức làm giả giấy tờ. Tổng số tiền từ cầm cố những chiếc xe, Hằng đã chiếm đoạt được hơn 3 tỷ đồng chỉ dùng để tiêu xài cá nhân và trả nợ nần của mình.

Từ lời khai của Hằng, hiện nay, Cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An đã tiến hành điều tra và thu hồi được 12 chiếc xe ô tô cùng nhiều bộ giấy tờ giả liên quan. Đến sáng ngày 24/12, rất nhiều nạn nhân đã đến công an trình báo sự việc.

Trung tá Đàm Bảo Quân, Phó trưởng Công an thị xã Dĩ An cho biết: “Hiện công an thị xã Dĩ An đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hằng và đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng. Có thể vẫn còn nhiều người là nạn nhân của đối tượng này. Vậy, những ai là nạn nhân hay biết thông tin về Hằng lừa đảo, hãy liên hệ với Đội CSĐT tội phạm về Kinh tế và chức vụ, công an thị xã Dĩ An cung cấp thông tin để làm rõ”.

Trung Kiên (Dân trí)