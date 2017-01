Hủy gói thầu thang máy Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long: Bỏ ngỏ nhiều nghi vấn

Chủ đầu tư là Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long đã chính thức hủy đấu thầu, khép lại “cuộc đấu” gây tranh cãi. Tuy nhiên, gói thầu thang máy Dự án Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long vẫn còn nguyên vẹn nhiều dấu hỏi chưa lời đáp.

Xóa cờ… đánh lại!

“Tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu” là nội dung quan trọng nhất trong Thông báo số 2886/TB-SYT (ngày 28/12/2016) đối với các nhà thầu tham gia gói thầu mua sắm hàng hóa số 1 (Thang máy vận chuyển bệnh nhân, khách hàng và tải hàng hóa) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.

Theo lý giải của chủ đầu tư, các nhà thầu mắc lỗi về chứng chỉ nhân sự, xác nhận bảo hành - bảo trì tại Việt Nam… Cùng ngày, chủ đầu tư cũng đã ra quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật số 5796/QĐ-SYT để hủy quyết định số 5717/ QĐ-SYT, ngày 28/11/2016.

Cần nhắc lại rằng, được phát hành hồ sơ mời thầu ngày 11/8/2016, gói thầu kể trên có mục tiêu mua sắm, lắp đặt 5 thang máy vận chuyển bệnh nhân tải trọng 1.000 kg/chiếc, 5 thang máy vận chuyển khách hàng tải trọng 900 kg/chiếc và 3 thang máy tải hàng hóa trọng tải 550 kg/chiếc. Gói thầu do Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Phát Lam Sơn (tỉnh Vĩnh Long) làm tư vấn lập hồ sơ mời thầu. Ngay sau khi phát hành, hồ sơ mời thầu bị nhiều nhà thầu chỉ trích vì nghi vấn đưa ra các yêu cầu tiêu chí kỹ thuật mơ hồ, thậm chí vi phạm lỗi phân biệt đối xử qua xuất xứ hàng hóa nhập khẩu; yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự quá cao... Các nghi vấn này đã được phản ánh trong bài viết “Thêm gói thầu thang máy nghi vấn gài bẫy nhà thầu”, được đăng trên Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn ngày 29/8/2016.

Trong khi phản ánh về các nghi vấn trên chưa được làm sáng tỏ, thì công tác lựa chọn nhà thầu vẫn được chủ đầu tư tiến hành. Tới ngày 28/11/2016, chủ đầu tư đã gửi Thông báo số 2666/TB-SYT đến các nhà thầu thông báo nhà thầu, với nội dung trong số 9 nhà thầu tham dự, duy nhất Công ty cổ phần Xuyên Việt đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật. Cần phải nhấn mạnh về sự “xuất chúng lạ thường” của Công ty Xuyên Việt, khi trong danh sách những nhà thầu bị loại có sự hiện diện của những thương hiệu đình đám trên thị trường thang máy thế giới như Mitsubishi, Kone...

Trước sự bất thường trên, Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn tiếp tục vào cuộc phản ánh với bài viết “Đấu thầu công trình Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long: Ngỡ ngàng kết quả chấm thầu” (ra ngày 6/12/2016). Có thể vì nhiều lý do khác nhau, nhưng ngay sau khi bài viết trên được đăng tải, chủ đầu tư đã đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực hồ sơ dự thầu để tiến hành đánh giá lại.

Nhiều dấu hỏi chưa lời giải

Trở lại với Thông báo số 2886/TB-SYT hủy đấu thầu do tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Một nhà thầu yêu cầu được dấu tên cho rằng, thông báo này thể hiện sự bất nhất trong công tác lựa chọn nhà thầu và không thể không đặt nghi ngờ chủ đầu tư hủy thầu do “bể bài”. Cuộc đấu thầu khép lại bằng một quyết định song nhiều dấu hỏi còn bị bỏ ngỏ, bất chấp sự mong mỏi của các nhà thầu về một lời giải đáp thấu tình đạt lý, bởi việc không đáp ứng được yêu cầu của một gói thầu được đánh giá là “không bao gồm các yêu cầu khó” sẽ là một đòn không nhẹ đánh vào uy tín các nhà thầu, thậm chí, có nhà thầu còn cho rằng, đó là “thiệt hai khó có thể đo đếm được”!

Trở lại ý kiến của các nhà thầu, có thể thấy quá trình đấu thầu - hủy thầu đã để lại 2 nghi vấn lớn.

Một là, tại 2 văn bản được ban hành trước đó (Quyết định số 5717/QĐ-SYT và Thông báo số 2666/TB-SYT), Công ty cổ phần Xuyên Việt trở thành nhà thầu duy nhất đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật, tuy nhiên, sau khi đánh giá lại hồ sơ dự thầu chủ đầu tư đã ban hành Quyết định 5796/QĐ-SYT chỉ rõ “nhà thầu Xuyên Việt không đáp ứng yêu cầu về bảo hành - bảo trì như hồ sơ mời thầu yêu cầu vì hồ sơ dự thầu của nhà thầu Xuyên Việt không có xác nhận bảo hành - bảo trì tại Việt Nam”.

Vấn đề thứ hai là trường hợp của nhà thầu Công ty TNHH Thang máy Thái Bình. Nếu như tại Thông báo số 2666/TB-SYT ban hành ngày 28/11/2016 Chủ đầu tư xác định nhà thầu này không đạt vì lý do “thời hạn nhà thầu đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã hết hiệu lực”. Tuy nhiên, sau khi Báo Đầu tư viện dẫn ý kiến của Cục quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) để thấy rằng, chủ đầu tư đã vận dụng lý do không chính yếu, chủ đầu tư đã yêu cầu tư vấn đấu thầu đánh giá bổ sung hồ sơ dự thầu của nhà thầu thang máy Thái Bình. Tuy nhiên, sự bất thường vẫn chưa hết, khi tại Thông hủy đấu thầu số 2886/TB-SYT, chủ đầu tư lại đánh trượt nhà thầu thang máy Thái Bình với lý do “mới toanh” là “nhà thầu bố trí công nhân không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, không có chứng chỉ đào tạo các loại nghề”!

Cần phải lưu ý rằng, trước đó tiêu chí nhân sự của nhà thầu Thanh máy Thái Bình đã được tư vấn chấp thuận, khi nhà thầu này đáp ứng đủ các yêu cầu về kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ sư xây dựng. Phải chăng, do không loại được nhà thầu Thái Bình ở lỗi “tài khoản đăng ký của nhà thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia hết hiệu lực”, thì bên mời thầu đã cố viện ra lý do để loại nhà thầu này. Cuối tuần qua, đại diện nhà thầu Thái Bình cho phóng viên Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn biết, nhà thầu này đang làm các thủ tục kiến nghị tới các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn sẽ tiếp tục theo dõi quá trình đấu thầu gói thầu này để có những thông tin phản ánh kịp thời tới bạn đọc trong các bài báo sau.

Ngọc Tuấn