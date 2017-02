Hyundai Grand i10 2017 ra mắt tại Ấn Độ, giá từ 153 triệu đồng

Cách đây vài ngày, một trang tin của Ấn Độ khẳng định hãng Hyundai đã lặng lẽ giới thiệu Grand i10 2017 ở thị trường này. Đến nay, những hình ảnh đầu tiên của lô xe Hyundai Grand i10 2017 tại đại lý ở Ấn Độ đã được lan truyền trên mạng.

Qua hình ảnh được lan truyền trên mạng, có thể thấy Hyundai Grand i10 2017 sở hữu thiết kế gần giống với i10 nâng cấp dành cho thị trường châu Âu đã trình làng trong triển lãm Paris 2016 vào tháng 10 năm ngoái. Chiếc xe trong hình ảnh này thuộc bản trang bị Sportz(O).

Hyundai Grand i10 2017 tại thị trường Ấn Độ cũng được trang bị lưới tản nhiệt "thác nước chảy" hình lục giác tương tự i10 nâng cấp và i30 thế hệ mới ở châu Âu. Bên cạnh đó là hốc đèn sương mù hình boomerang lạ mắt.

Tuy nhiên, trên đầu xe của Hyundai Grand i10 2017 ở Ấn Độ không có đèn LED định vị ban ngày hình tròn nằm trên lưới tản nhiệt như i10 nâng cấp dành cho thị trường châu Âu. Rất có thể chỉ có bản trang bị cao cấp của Hyundai Grand i10 2017 tại Ấn Độ mới được trang bị đèn định vị ban ngày DRL.

Ngoài ra, trong hốc đèn sương mù của Hyundai Grand i10 2017 ở Ấn Độ còn có thanh crôm nằm ngang. Đây là chi tiết không có trên Hyundai i10 2017 tại thị trường châu Âu.

Đằng sau Hyundai Grand i10 2017 sắp ra mắt Ấn Độ xuất hiện cản va tái thiết kế và đèn phản quang hình tròn. Thiết kế đuôi xe của Hyundai Grand i10 2017 giống với i10 nâng cấp ở châu Âu.

Bên trong Hyundai Grand i10 2017 là nội thất có thiết kế về cơ bản vẫn giống phiên bản cũ. Điểm nhấn trong nội thất của Hyundai Grand i10 2017 nằm ở hệ thống thông tin giải trí hiện đại hơn với màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto và MirrorLink. Trong khi đó, bản trang bị thấp hơn sẽ đi kèm hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 5 inch.

Ngoài ra, Hyundai Grand i10 2017 còn có cả hệ thống định vị, bộ nhớ lưu nhạc 1 GB, tính năng ra lệnh bằng giọng nói và camera lùi. Tiếp đến là những tính năng hiện đại khác như cảm biến đỗ xe, gương chiếu hậu chống chói, điều hòa không khí tự động, cửa gió điều hòa hàng ghế sau và gương ngoại thất gập chỉnh điện.

Tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Grand i10 2017 có 2 tùy chọn động cơ khác nhau. Đầu tiên là động cơ diesel 1,2 lít thay vì 1,1 lít như trước, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp. Hiện hãng Hyundai chưa công bố thông số vận hành cụ thể của động cơ này. Dự đoán, động cơ tạo ra công suất tối đa khoảng 75 mã lực và tiết kiệm nhiên liệu hơn trước.

Thứ hai là động cơ xăng 1,2 lít đồng hành cùng hộp số sàn hoặc tự động. Động cơ xăng tạo ra công suất tối đa 85 mã lực và tiêu tốn ít nhiên liệu hơn trước. Cả hai động cơ này đều đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro IV.

Hyundai Grand i10 2017 máy xăng được chia thành 7 bản trang bị là Era, Magna, Magna AT, Sportz, Sportz (O), Sportz (O) AT và Asta. Trong khi đó, Hyundai Grand i10 2017 máy dầu không có 2 bản Magna AT và Sportz (O) AT.

Giá bán của Hyundai Grand i10 2017 máy xăng tại thị trường Ấn Độ dao động từ 458.000 - 640.000 Rupee, tương đương 153 - 213 triệu Đồng. Con số tương ứng của Hyundai Grand i10 2017 máy dầu là 568.000 - 733.000 Rupee, tương đương 189 - 245 triệu Đồng.