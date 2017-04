InterContinental Saigon vung tiền tỷ tậu xe sang đón khách VIP

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) cùng Đại lý ủy quyền Vietnam Star Automobile vừa bàn giao 5 xe E-Class thế hệ mới cho khách sạn InterContinental Saigon để bổ sung cho đoàn xe phục vụ khách VIP trong thời gian lưu trú tại Việt Nam.

InterContinental Saigon có tổng cộng 305 phòng nghỉ, bao gồm 18 phòng Suites và 1 phòng Tổng thống. Năm 2016, giải thưởng danh giá World Travel Awards đã được trao cho InterContinental Saigon ở cả 3 hạng mục: Khách sạn hàng đầu, Khách sạn tổ chức sự kiện hàng đầu và Khách sạn dành cho doanh nhân hàng đầu.

Đây cũng là khách hàng trung thành của MBV khi từ những ngày đầu tiên hoạt động tại Việt Nam đã từng sở hữu cả 3 mẫu xe C-Class, E-Class và S-Class. Năm 2013, khách sạn này đã trang bị 5 chiếc E 200 màu Diamond Silver cho dịch vụ chuyên chở cao cấp. Sau hơn 3 năm hoạt động hiệu quả, InterContinental Saigon tiếp tục đầu tư 5 chiếc E 200 thế hệ mới (W213) với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng.

Phiên bản E 200 mà InterContinental Saigon lựa chọn có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình từ 5,9 - 6,3 lít/100km.

E-Class vượt xa tiêu chuẩn an toàn 5 sao của Ủy ban An toàn Giao thông châu Âu (EURO NCAP) ở tất cả các hạng mục. Đây là thành quả từ hàng loạt tính năng an toàn như hỗ trợ đỗ xe tự động Parking Pilot tích hợp Camera lùi hoặc Camera 3600; ATTENTION ASSIST; ESP Curve Dynamic Assist; Crosswind Assist; phanh tay điều khiển điện với chức năng nhả phanh thông minh; hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill-Start Assist) cùng 9 túi khí an toàn; hệ thống đèn LED toàn phần thông minh.

Hoàng Nam