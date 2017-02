iPhone 7 và iPhone 7 Plus giảm giá mạnh sau Tết

Sức mua thấp sau kỳ nghỉ lễ dài khiến cho giá iPhone đời mới giảm nhẹ, tuy nhiên, các model đời cũ lại tăng giá.

Giá iPhone 7 và 7 Plus giảm nhẹ một vài trăm nghìn đồng.

So với nửa tháng trước, giá bán bản thấp nhất của iPhone 7 và 7 Plus hàng mới giảm khoảng 100.000 đến 300.000 đồng. Trong đó, iPhone bản đen bóng Jet Black còn được một số nơi hạ giá thấp hơn những màu khác tới vài trăm nghìn đồng.

Ví dụ, iPhone 7 Plus 128GB màu đen bóng có giá 21,65 triệu đồng, trong khi màu vàng và màu đen mờ lại có giá gần 22 triệu đồng. Tương tự, iPhone 7 128GB màu vàng, màu đen mờ đều có giá hơn 18 đến 18,3 triệu đồng thì màu Jet Black lại có giá dưới 18 triệu đồng.

Giá của iPhone 7 và 7 Plus hàng mới trên thị trường xách tay lần lượt là 15,7 và 19,5 triệu đồng cho các phiên bản dung lượng thấp nhất, 32GB. Đại diện hệ thống Hoàng Hà Mobile cho biết, dù các nơi đều quay lại mở hàng sớm, sức tiêu thụ chung của thị trường điện thoại vẫn còn thấp. Riêng với iPhone, cả hàng chính hãng lẫn xách tay đều giảm từ 20 đến 25% so với trước Tết.

Trong khi giá của iPhone 7 và 7 Plus đời mới giảm nhẹ sau Tết thì tại một số cửa hàng ở Hà Nội, giá iPhone đời cũ, hàng đã qua sử dụng lại tăng so với trước Tết, một số mẫu còn rơi vào tình trạng hết hàng.

Anh Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống CellphoneS, cho biết trong vòng một tuần sau khi mở hàng trở lại, iPhone 6 và 6 Plus đã qua sử dụng đều tăng thêm từ 200.000 đến 300.000 đồng so với nửa tháng trước. Bán chạy nhất gần đây là iPhone 6s Plus CPO, loại máy refurbished (tân trang) do Apple cung cấp.

Sau Tết, iPhone qua sử dụng, hàng refurbished bán tốt hơn hàng mới.

Điểm chung của những mẫu iPhone hút khách sau Tết là mức giá thấp hơn khá nhiều so với iPhone 7. iPhone 6 và 6 Plus hàng qua sử dụng có giá từ 6 đến 8,5 triệu đồng còn iPhone 6s và 6s Plus hàng CPO có giá dao động từ 10 đến 14 triệu đồng.

Theo các cửa hàng, giá của iPhone sau Tết phụ thuộc chủ yếu vào lượng hàng mỗi nơi. Nguồn hàng xách tay bị ảnh hưởng nhiều vì kỳ nghỉ lễ Tết dài khiến một số dòng máy bán chạy trở nên khan hàng, giá vì thế tăng ngược trở lại. Phải qua Rằm tháng Giêng, nguồn hàng mới ổn định. Tuy nhiên, thị trường điện thoại nói chung được dự đoán không có nhiều biến động và khó nhộn nhịp như trước Tết, dù nhiều sản phẩm mới đang rục rịch được đưa lên kệ.

Tuấn Anh (Vnexpress)