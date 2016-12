Khách hàng tham quan Trạm trung chuyển rau quả Đà Lạt của MM Mega Market

Trong hai ngày 15-16/12, hơn 60 khách hàng Horeca (khách hàng thuộc lĩnh vực khách sạn, nhà hàng dịch vụ) đến từ các nhà hàng, căn tin và khách sạn đã có chuyến tham quan Trạm trung chuyển rau quả Đà Lạt của MM Mega Market Việt Nam (Metro Cash & Carry) và thăm trang trại của những hộ nông dân VietGap nằm trong chương trình hợp tác với công ty.

Là doanh nghiệp tiên phong xây dựng và phát triển các chuỗi cung ứng bền vững trong nông nghiệp, trạm trung chuyển rau củ quả tại Đà Lạt của MM Mega Market là một trong những trạm trung chuyển đạt điều kiện vệ sinh ATTP cho các sản phẩm rau quả tốt nhất Việt Nam. Hiện nay, mỗi ngày Trạm trung chuyển này đang cung cấp 35 đến 40 tấn rau củ quả tươi và an toàn cho hơn một triệu khách hàng chuyên nghiệp của MM Mega Market Việt Nam trên cả nước.

Ông Võ Văn Tuấn, Quản lý thu mua ngành rau củ quả tại Đà Lạt của công ty MM Mega Market Việt Nam cho biết: “Sau khi thành lập kho trung chuyển rau củ quả Đà Lạt, từ 2005, MM Mega Market đã đặt ra mục tiêu huấn luyện nông dân sản xuất rau theo tiêu chuẩn MetroGAP (Metro Requirements) để tạo nguồn hàng đầu vào vừa ổn định, vừa có nguồn gốc xuất xứ và vừa kiểm soát được an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ năm 2014 đến nay, MM Mega Market đã tiến hành chuyển đổi từ tiêu chuẩn MetroGAP sang VietGAP được 70 nông dân, 30 nông dân đang trong quá trình đào tạo và mục tiêu là nâng số lượng lên 120 nông dân sản xuất theo VietGAP trong thời gian tới.”

MM Mega Market đã tạo được vùng nguyên liệu an toàn cung cấp cho toàn bộ hệ thống hơn 11,000 tấn rau củ quả mỗi năm.

Là hộ nông dân đã hợp tác với MM Mega Market ngay từ ngày đầu thành lập trang trại, bà Phạm Thị Thu Cúc, Giám đốc Công ty TNHH Rừng Hoa Bạch Cúc (Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) cho biết :”Với sự đảm bảo đầu ra ổn định hiện nay mỗi ngày tôi cung cấp cho MM 15 loại xà lách và rau gia vị. Với sản lượng tăng 3 – 4 lần so với giai đoạn đầu, hiện nay mỗi tháng tôi cung cấp cho MM hơn 12 tấn rau mỗi tháng”.

Trong chuyến tham quan này, các chủ nhà hàng, khách sạn, căn tin đã có cơ hội tham quan Quy trình hoạt động Trạm trung chuyển cũng như quy trình kiểm soát chất lượng và sơ chế trước khi vận chuyển đến các trung tâm phân phối trên cả nước.

Các doanh nghiệp Horeca tham quan trạm trung chuyển rau củ quả tại Đà Lạt của MM Mega Market.

Sau chuyến tham quan, bà Nguyễn Hà Đan Thanh, Quản lý thu mua Bệnh viện FV (Bệnh viện Việt Pháp) chia sẻ: “ Chúng tôi vận hành quy trình quản lý chất lượng rất chặt chẽ. Không chỉ yêu cầu từ phía nhà cung cấp đáp ứng các tiêu chuẩn mà còn vận hành đội ngũ kiểm soát chất lượng từ khâu giao nhận thực phẩm đến khi thành phẩm. Hiện nay chúng tôi phục vụ hơn 1600 suất ăn cho bệnh nhân và công nhân viên của bệnh viện nên vấn đề chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi lựa chọn MM Mega Market không chỉ là thương hiệu lớn mà còn là đơn vị được nhiều doanh nghiệp uy tín trên thị trường lựa chọn.

Tuy vậy, sau chuyến đi này chúng tôi được tận mắt nhìn thấy quy trình vận hành của MM Mega Market, từ khâu kiểm soát chất lượng tại các nông trại đến trạm trung chuyển với hàng loạt tiêu chí khắc khe để đưa các sản phẩm rau an toàn đến với khách hàng, tôi càng cảm thấy an tâm khi lựa chọn của mình.” bà Thanh nhấn mạnh

Hiện nay, MM Mega Market đang hợp tác với 70 nông dân ở Lâm Đồng được cấp chứng nhận VietGAP với tổng cộng 150ha đất sản xuất rau củ quả đạt chuẩn VietGAP tại 3 vùng nguyên liệu chính là Đơn Dương, Đức Trọng và Đà Lạt. Sau hơn 10 năm áp dụng tiêu chuẩn sản xuất để xây dựng chuỗi cung ứng rau an toàn tại Đà Lạt, MM Mega Market đã tạo được vùng nguyên liệu an toàn cung cấp cho toàn bộ hệ thống hơn 11,000 tấn rau củ quả mỗi năm. MM Mega Market đang từng bước thực hiện mục tiêu tăng diện tích đất sản xuất lên 250 ha và đẩy mạnh phát triển các sản phẩm rau củ an toàn bằng phương pháp thủy canh và hữu cơ trong thời gian tới.

Như Hoa