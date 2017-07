Khahomex: Thay lãnh đạo, "hạ cấp" xuống UPCoM

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội - Khahomex (mã CK: KHA) đa phần là người mới. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2017 cũng đặt thấp hơn năm 2016 lần lượt là 17% và 44%.

Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức của năm 2017 của Khahomex được dự kiến thấp hơn năm 2016.

Kinh doanh giảm

Năm 2017, Khahomex đặt kế hoạch doanh thu 93 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 37 tỷ đồng, giảm lần lượt 10% và 44% so với năm 2016. Cổ tức năm 2017 được lên kế hoạch giảm còn 10% so với 15% của năm 2016.

Đại diện Khahomex cho rằng, doanh thu năm 2016 tăng do Công ty chuyển nhượng Dự án 56 Bến Vân Đồn (trên 15 tỷ đồng), còn năm 2017, doanh thu và lợi nhuận sẽ quay về mức bình thường.

Khahomex hiện nắm 100% vốn điều lệ tại hai doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Quản lý Cao ốc Khánh Hội (Khaservice) và Công ty TNHH MTV trường mầm non Khánh Hội.

Khaservice có vốn điều lệ 2,2 tỷ đồng, chuyên cung cấp các dịch vụ quản lý, giữ xe, giặt ủi... cho 11 chung cư tầm trung trên địa bàn TP.HCM. Công ty TNHH MTV Trường mầm non Khánh Hội với Trường mầm non Khánh Hội có vốn điều lệ 16 tỷ đồng.

Năm 2016, doanh thu từ quản lý vận hành chung cư và kinh doanh bất động sản đầu tư chiếm 82% tổng doanh thu. Mảng bán bất động sản (nhà và văn phòng) không ghi nhận doanh thu, dù năm 2015 chiếm đến 87% tổng doanh thu.

So với kế hoạch năm 2016, doanh thu hợp nhất cả hai công ty con đạt 103,87 tỷ đồng. Sang 2017, Khahomex đặt kế hoạch doanh thu tăng với hai công ty con, nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ bằng 97% so với 2016, khoảng 3,8 tỷ đồng/công ty.

“Đến năm 2020, Khaservice vẫn chưa đạt đến độ chuyên nghiệp hóa các ngành nghề hiện đang hoạt động, chưa mở rộng phân khúc quản lý chung cư sang cao cấp và chưa lấn sang được lĩnh vực quản lý cao ốc văn phòng. Nguyên do đào tạo cán bộ quản lý chưa tốt, đặc biệt là chuyên viên làm nghiệp vụ”, bà Nguyễn Ngọc Hạnh, Tổng giám đốc Khahomex chia sẻ trong Báo cáo thường niên 2016.

Vài năm gần đây, Khahomex đã đầu tư thêm một số ngành mới, vốn không phải thế mạnh. Cụ thể, năm 2014, Khahomex đã góp 49% vốn vào thành lập Hatha Fitness & Yoga - hoạt động trong mảng dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nhưng do cạnh tranh gay gắt nên Hatha chưa có lợi nhuận.

“Trước đây, khu vực này rất khó cho thuê nên chúng tôi thành lập Hatha, nhưng do không phải nghề chuyên nên dự tính đầu tư 3 tỷ đồng ban đầu đã đội lên gấp đôi trong thực tế. Hiện chúng tôi đang tìm cách chuyển nhượng cho đơn vị vận hành chuyên nghiệp hơn”, bà Hạnh cho hay.

Ở mục tiêu chiến lược xây dựng chuỗi trường mầm non thực tế 5 năm qua vẫn chưa thực hiện được. Lý do chính là chưa tìm được vị trí có mức đầu tư phù hợp. Bởi vậy, trong năm 2017, Công ty cũng không mở thêm trường mầm non nào.

Ngoài 2 công ty nói trên, Khahomex đang nắm 20% vốn điều lệ trong Công ty cổ phần Thực phẩm Hóc Môn (vốn điều lệ 90 tỷ đồng). Dự án Nhà máy Chế biến thực phẩm Hóc Môn có tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, công suất giết mổ gia súc trong giai đoạn 1 là 4.000 con heo/ngày. Sản phẩm kỳ vọng đáp ứng 20% thị phần thịt heo thị trường TP.HCM. Theo kế hoạch, Nhà máy đang chuẩn bị hoạt động.

Lãnh đạo mới

Một vấn đề được quan tâm của Khahomex là việc xin hủy niêm yết tại HOSE để quay về giao dịch tại sàn UPCoM.

Nhiều cổ đông khá bức xúc bởi từ thời ông Lê Văn Truông làm Chủ tịch, doanh nghiệp đã phải đáp ứng các điều kiện khó khăn mới đạt chuẩn niêm yết và giao dịch tại HOSE, nhưng nay lại về sàn kém minh bạch hơn.

Năm nay cũng ghi nhận sự “xáo trộn” nhân sự cấp cao của Khahomex khi vị trí Chủ tịch HĐQT Khahomex được đảm nhiệm bởi ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Capella Holdings, đơn vị đang chiếm 0,46% vốn điều lệ tại Khahomex. Hiện bà Bùi Thị Vân Anh (vợ ông Trí) đang giữ 0,15% vốn điều lệ của Khahomex.

Trước đó, vị trí này do ông Nguyễn Bình Minh, đại diện cho Tổng công ty Bến Thành đảm nhiệm từ năm 2015.

Trong cơ cấu 5 thành viên HĐQT của Khahomex nhiệm kỳ 2017 - 2020, chỉ còn lại duy nhất một gương mặt cũ là bà Hạnh (đại diện cho Tổng công ty Bến Thành với 5,67% vốn điều lệ và có 0,11% vốn điều lệ cá nhân). 4 gương mặt mới là ông Nguyễn Cao Trí; ông Quách Toàn Bình, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Mầm non (đại diện phần vốn của Tổng công ty Bến Thành là 2,83%); ông Đinh Quang Hoàn, Phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán Bản Việt (đại diện cho 7% vốn của Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt); bà Thân Thị Thu Thảo, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Capella Holdings.

