Khởi nghiệp 4.0 do lứa 20s quyết định, không phải do các tập đoàn lớn

Nhận định về khả năng nắm bắt và tạo ra những sản phẩm khởi nghiệp trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, các diễn giả tại Hội thảo "Khởi nghiệp 4.0: Thế giới và Việt Nam" cho rằng, khởi nghiệp 4.0 sẽ do những người trẻ ở độ tuổi dưới 20 quyết định.

Hội thảo Khởi nghiệp 4.0 - Thế giới và Việt Nam

Sáng 9/7, Hội thảo “Khởi nghiệp 4.0 - Thế giới và Việt Nam” do Group Quản trị và Khởi nghiệp tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 300 startup Việt Nam và các diễn giả trong nước và quốc tế.

Tại Hội thảo, bên cạnh việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giới thiệu một số mô hình khởi nghiệp 4.0 thành công trên thế giới và Việt Nam, các startup Việt Nam có cơ hội trực tiếp đối thoại với 3 diễn giả nổi tiếng là chị Lan Phan Bercu, Nhà sáng lập LanBercu TV, Tác giả “36 Kế Trong Kinh Doanh Hiện Đại”; ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch HĐQT Alpha Books, Phó Tổng Giám Đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương; và ông Lâm Minh Chánh, Chủ tịch và Tổng Giám đốc Công ty CP SuperVIP, Đồng sáng lập Group Quản trị và khởi nghiệp; để làm rõ và tháo gỡ những vướng mắc của doanh nghiệp mình.

Theo các diễn giả, thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ khi bước sang nền kinh tế 4.0 với những đột phá công nghệ và cải tiến, mang tới những tiện ích ngoài sức tưởng tượng cho người dùng.

Công nghệ 4.0 đã cất cánh cho rất nhiều doanh nghiệp startup trên thế giới, tạo nên những cú huých mạnh mẽ. Đó là xu hướng tất yếu của thế giới, và Việt Nam không phải là ngoại lệ.

“Những sản phẩm công nghệ kỷ nguyên 4.0 sẽ được ra mắt thị trường trong 4-5 năm tới, nó đã được thực hiện trong phòng lab và sẽ được đưa ra thế giới”, chị Lan Bercu khẳng định.

Lấy ví dụ về những cỗ máy in 3D đã in được ô tô chạy được ngay, hay đến 2022 sẽ in được quả thận đầu tiên, diễn giả Lan Bercu đặt câu hỏi cho các “Vậy chúng ta, những nhà doanh nghiệp nhỏ và khởi nghiệp ở nước đang phát triển như Việt Nam nắm bắt được gì, học hỏi và áp dụng được gì?”

Nhà sáng lập LanBercu TV cho rằng, để tiếp cận và phát triển cùng công nghệ 4.0, các doanh nghiệp startup phải đảm bảo nguyên tắc vàng 8 chữ A nếu muốn khởi nghiệp thành công gồm: Adopt (tiếp nhận), Alter (chuyển hoá), Add (thêm vào), Allure (thu hút), Associate (kết hợp), Ally (liên minh), Acquire (đầu tư) và Avoid (tránh)”.

Theo ông Lâm Minh Chánh, các startup là doanh nhân chứ không phải là nhà chế tạo. Do đó, hãy học hỏi và sáng tạo, tối ưu hóa sản phẩm của mình phù hợp với môi trường là được.

Đồng quan điểm này, ông Nguyễn Cảnh Bình khẳng định, thời của các Tập đoàn công nghệ ở Việt Nam đã qua, và chỉ có sự nỗ lực cùng sự may mắn mới giúp các đơn vị đó tồn tại, đi qua thời 4.0.

“Khởi nghiệp 4.0 do lứa 20s (20 tuổi trở xuống) quyết định, không phải do các tập đoàn lớn của Việt Nam. Đó là những người có hoài bão lớn, có khả năng nắm bắt công nghệ nhanh, có tư duy đột phá”, ông Bình nói.

Diễn giả Lan Bercu đánh giá, “Thật sự, cuộc chơi, nguyên tắc chơi đã thay đổi! Cuộc cách mạng công nghệ đã thay đổi tất cả. Nếu chúng ta không hiểu cuộc chơi với những nguyên tắc chơi mới thì chúng ta sẽ bị thiệt thòi, và dẫn đến thất bại”.

Thanh Huyền - Thu Phương