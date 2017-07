Không có chuyện xử lý Trung uý CSGT chặn xe Trung tướng Võ Văn Liêm

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ

Sáng nay, trao đổi với VietNamNet, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết chưa nhận bất cứ văn bản nào đề nghị xử lý kỷ luật Trung úy Nguyễn Văn Thành - người dừng xe ô tô chở Trung tướng Võ Văn Liêm - nguyên Phó chính ủy Quân khu 9, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng).Trước đó, có thông tin đề nghị xử lý kỷ luật đối với trung úy Nguyễn Văn Thành, vì đã có cư xử thiếu tế nhị, để lan truyền hình ảnh cự cãi trên mạng xã hội.

Còn theo báo cáo của công an quận Bình Thuỷ, khoảng 11h30 ngày 14/7, tổ công tác tuần tra kiểm soát theo kế hoạch của Đội CSGT, công an quận Bình Thuỷ (Công an TP Cần Thơ) gồm 6 cán bộ, trong đó có Trung uý Nguyễn Văn Thành.

Trung uý Nguyễn Văn Thành



Khi tổ công tác đang kiểm tra tốc độ trên đường Võ Văn Kiệt (hướng từ sân bay Cần Thơ về quận Ninh Kiều) thì phát hiện ô tô mang BKS: 64A -027.78, do tài xế chưa rõ danh tính điều khiển với tốc độ vượt quá quy định.

Cụ thể, ô tô này đã chạy 81/70km/h nên tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà cho xe tiếp tục chạy nên Trung uý Nguyễn Văn Thành dùng xe mô tô đuổi theo.

Khi đến địa điểm quán Cây Thông trên đường Võ Văn Kiệt thì dừng được chiếc ô tô vi phạm.

Trung uý Thành yêu cầu tài xế xuống xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra thì tài xế không chấp hành mà ngồi trên xe. Đi trên xe lúc này còn có 1 người đàn ông tỏ thái độ không đồng tình và liên tục nặng lời với Trung uý Thành. Đặc biệt, người đàn ông này còn xuất trình 1 thẻ nhựa chưa rõ thuộc đơn vị nào.

Khi Trung uý Thành tiếp tục yêu cầu tài xế xuống xe xuất trình giấy tờ thì người đàn ông ngồi trên xe yêu cầu tài xế cho xe chạy về hướng quận Ninh Kiều.

Nói với VietNamNet, Trung tướng Võ VĂn Liêm cho rằng, ô tô chở mình không vi phạm luật giao thông. Trung tướng khẳng định do CSGT quận Bình Thuỷ có 'thái độ ghê gớm' nên ông mới quát mắng như vậy.