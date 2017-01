Không có Hoàng Kiều, Ngọc Trinh cũng đã là 'đại gia'

Ngọc Trinh được biết đến như Nữ hoàng nội y với cuộc sống xa hoa bậc nhất showbiz Việt. Song đó không phải là cuộc sống tô hồng từ khi cô sinh ra đã có. Từ bộ phim Vòng eo 56 do người đẹp sản xuất đã phần nào tiết lộ quá khứ cơ cực, nghèo túng của cô trước khi có được mọi thứ ở hiện tại.

Ngọc Trinh – ‘Nữ hoàng nội y’ có cuộc sống giàu có, xa hoa bao người ao ước. Ngọc Trinh sinh ra trong một gia đình có bốn anh chị em, mẹ mất sớm. Thuở còn nhỏ, bố của cô phải chạy xe ôm, dành dụm từng đồng nuôi bốn chị em ăn học. Cô và các chị em cũng đều phải làm thuê từ sớm để lo cho gia đình. Thấy bố vất vả, Ngọc Trinh đã rời bỏ quê hương lên thành phố lập nghiệp khi vừa học xong cấp 2. Cô làm nhân viên trong một quán bida với đồng lương ít ỏi 800 – 900 nghìn/tháng. Nhờ gặp Vũ Khắc Tiệp, ông bầu chân dài này đã giúp Ngọc Trinh đổi đời, đưa cô đến tột đỉnh vinh quang.

Cô từng bỏ quê lên thành phố, làm nhân viên trong quán bida với đồng lương ít ỏi. Nhìn vào cuộc sống xa xỉ của Ngọc Trinh hiện tại, không ít người tự hỏi cô gái này kiếm tiền từ đâu. Trước hết, công việc làm nên thương hiệu Ngọc Trinh là người mẫu, đặc biệt là mẫu nội y. Dù rằng trong giới mẫu vẫn thường có tin đồn cát-xê bèo bọt, không đủ sống, thậm chí mẫu hạng B, hạng C chạy show cả tháng không đủ mua một cái túi xách. Song, cách đây nhiều năm, giá cát-xê của Ngọc Trinh đã cao chót vót, trung bình khoảng 20.000 USD/hợp đồng (khoảng 455 triệu VND). Trong số các hợp đồng quảng cáo có cái cô từng nhận trị giá đến 35.000 USD (khoảng 795 triệu đồng VND). Những lời mời đóng quảng cáo dưới 10.000 USD (khoảng 227 triệu đồng VND) rất nhiều nhưng Ngọc Trinh thường từ chối.

Người đẹp cũng rất đắt show mẫu game.

Với lời mời chụp mẫu ảnh từ những nhãn hàng, mức cát-xê để mời Nữ hoàng nội y vào khoảng 15.000 USD/20 tấm hình (khoảng 340 triệu VND). Để Ngọc Trinh gật đầu đồng ý xuất hiện tại các event, ban tổ chức phải chi từ 2000 – 5000 USD (khoảng 45 – 113 triệu VND). Ngoài ra, Ngọc Trinh cũng kiếm bộn tiền từ việc làm mẫu game. Một nhà phát hành đã chi 600 triệu để Ngọc Trinh nhận lời chụp ảnh quảng bá sản phẩm của mình trong vỏn vẹn 2 ngày.



Dần dà, Ngọc Trinh đã đường hoàng trở thành mỹ nhân hạng A có mức cát-xê cao vào hạng nhất nhì. Thu nhập khủng, lại cặp với bạn trai đại gia, Ngọc Trinh vẫn chưa hài lòng nên quyết định lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh năm cô 23 tuổi. Năm 2011, Ngọc Trinh cùng một đối tác có kinh nghiệm mở một cơ sở kinh doanh spa tại quận 3, TP HCM.



Năm 2013, việc hợp tác làm ăn của cô với một thương hiệu thời trang đổ vỡ nhưng chỉ 2 tháng sau đó, Ngọc Trinh thành lập luôn thương hiệu cho riêng mình. Cô lấy phương châm “chỉ học hỏi kiểu dáng, không làm giả thương hiệu” rồi cho cơ sở gia công làm. Mỗi tháng cô chỉ cho ra 15 – 20 mẫu thiết kế, giá bán 1 – 3 triệu đồng mỗi sản phẩm.







Cô rất thành công trong kinh doanh spa, mỹ phẩm và thời trang.

Tháng 8/2013, Ngọc Trinh tiếp tục ‘thừa thắng xông lên’ với kinh doanh mỹ phẩm, làm đẹp. Từ việc bán kem làm trắng da trên mạng, Ngọc Trinh bắt đầu phát triển thành kinh doanh chuyên nghiệp. Hồi giữa năm 2014, người đẹp đã sở hữu 100 đại lý trên toàn quốc, thu về 1 tỷ đồng mỗi tháng. Kinh doanh thành công trên cả ba lĩnh vực, Ngọc Trinh nảy sáng kiến xây dựng mô hình “3 trong 1”: khách đến mua quần áo, nếu thích sẽ lên spa và nếu ưng ý sẽ mua cho mình vài món hàng mỹ phẩm. Ngọc Trinh tiết lộ ban đầu ai cũng can nhưng sau đó mô hình này đã thành công ngoài mong đợi.



Kiếm tiền khủng bao nhiêu, Ngọc Trinh tiêu tiền nhiều bấy nhiêu. Cô từng nêu quan điểm: “Gái khôn kiếm tiền nhưng không yêu tiền, họ yêu những thứ nhờ tiền mà có được. Gái dại kiếm tiền và yêu tiền, nhưng họ lại không biết xài tiền hay họ rất sợ xài bởi sợ mất tiền”. Chính vì thế, Ngọc Trinh nổi tiếng mạnh tay trong khoản chi tiêu mua sắm. Tích cóp để mua nhà, mua xe là chuyện không hiếm gặp trong giới nghệ sĩ. Vì với mặt bằng chung giá cát-xê hiện tại, nghệ sĩ hoạt động tầm tầm chịu khó để dành vài năm là mua được. Do đó, Ngọc Trinh ‘chơi trội’ hơn ở chỗ vung tiền tỷ trong một tháng, hay thậm chí… một vài ngày.



Cách đây ít lâu, người đẹp từng gây choáng vì được bạn trai tỷ phú dẫn đi mua sắm hàng hiệu đắt tiền hết 60.000 USD (khoảng 1,3 tỷ VND) chỉ trong vòng hai ngày. Song ít ai biết, trong một chuyến lưu diễn ở Mỹ, Ngọc Trinh cũng đã tiêu ngót nghét 50.000 USD (khoảng 1,13 tỷ VND). Cô sẵn sàng chi 15.000 USD (khoảng 340 triệu VND) chỉ để mua một chiếc túi xách nếu thích.



Được bạn trai yêu chiều là thế, cô vẫn đáp lại bằng cách tặng cho công ty của tỷ phú Hoàng Kiều một bức tranh nghệ thuật bằng vàng 24 kara. Mới đây, Ngọc Trinh cũng khẳng định hoàn toàn tự bỏ tiền túi 15 tỷ mua sim số đẹp nhất Việt Nam để đấu giá từ thiện lại.





Căn hộ màu tím ở quận 6 đẹp như mơ thế này vẫn chưa làm hài lòng Ngọc Trinh.

Vì thế tháng 8/2015, cô ‘tậu’ một căn hộ mới với màu trắng chủ đạo. Đây là căn penthouse cao cấp rộng 200m2 nằm ở quận 7, trị giá 1 triệu USD (khoảng 22,7 tỷ đồng).





Bên trong nội thất đều vô cùng sang trọng. Người mẫu Quỳnh Thư đã 'choáng váng' khi lần đầu sang thăm nhà bạn thân.









Toàn bộ quần áo, túi xách, giày dép, phụ kiện… được bày biện ngay nơi Ngọc Trinh ngủ. Vì cô thích mỗi sớm thức dậy được nhìn thấy kho hàng hiệu trải dài của mình.

Sân thượng nhà Ngọc Trinh trông không khác gì resort 5 sao. Phòng ngủ cho người giúp việc cũng được trang hoàng tinh tế.



Ngọc Trinh xây nhà hai tầng cho cha mẹ. Sau đó xây thêm một căn nhà cho mẹ kế.



Còn căn nhà đẹp như mơ này được cho là của Ngọc Trinh xây tặng chị gái.



‘Nữ hoàng nội y’ chưa từng thực sự theo đuổi thú chơi xe nhưng đến nay, ít nhất cô từng sở hữu một chiếc Audi A4, một chiếc BMW 750 Li giá 5 tỷ đồng và một chiếc Range Rover LWB (mẫu SUV hạng sang đắt tiền nhất trong "gia đình" Land Rover) giá khoảng 8 tỷ đồng.



Về độ nghiện hàng hiệu của Ngọc Trinh, chỉ cần nhìn cách cô săn lùng túi hiệu Hermes. Chẳng hạn như chiếc Hermes Birkin da cá sấu với tông màu hồng đậm này có giá khoảng 77.000 USD (khoảng 1,75 tỷ VND).



Trong khi đó, Ngọc Trinh có một chiếc màu trắng hai sọc đỏ giá nửa tỷ, chiếc màu hồng phấn và màu đen đều có giá vào khoảng 400 triệu đồng.



Người đẹp tự tin tuyên bố mình sở hữu nhiều túi Hermes nhất showbiz Việt với 12 chiếc, mỗi chiếc trị giá khoảng 11.000 – 12.000 USD (khoảng 250 triệu – 272 triệu VND). Con số 12 chiếc đã lâu chưa được Ngọc Trinh cập nhật với báo chí.



Trong một lần lưu diễn ở Mỹ, Ngọc Trinh tiêu xài gần 50.000 USD (khoảng 1,13 tỷ VND) chỉ vì mua sắm từng này món đồ xa xỉ.



Năm ngoái, Ngọc Trinh chi 10 tỷ làm phim Vòng eo 56 về chính mình.