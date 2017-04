KIDO đạt tăng trưởng doanh thu thuần 200% trong quý I

Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO (mã KDC, sàn HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2017.

Số liệu kinh doanh của KIDO trong quý I/2017

Theo KIDO, sự tăng trưởng ngành hàng lạnh trong quý 1/2017 và hợp nhất Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) đã thúc đẩy tăng trưởng của Tập đoàn.

Cụ thể, doanh thu thuần của Tập đoàn tăng trưởng trên 200%, lợi nhuận gộp cũng tăng trưởng trên 50%.

Ngành hàng lạnh tiếp tục tăng 10% so với quý I/2016, đạt trên 260 tỷ đồng chủ yếu đến từ đóng góp doanh thu của Nhà máy Bắc Ninh vừa đi vào hoạt động từ năm 2016.

Chi phí hoạt động tăng 36,1% so với cùng kỳ năm trước, lý do chi phí tăng cũng đến từ việc hợp nhật TAC. Tuy nhiên, tỷ suất chi phí hoạt động trên doanh thu thuần đạt 19,3%, giảm mạnh so với quý I/ 2016 (45%).

Theo đánh giá của Ban lãnh đạo KIDO, năm 2017 là năm công ty thực hiện chiến lược mở rộng của ngành hàng lạnh. Cụ thể, công ty sẽ tận dụng ưu thế hệ thống phân phối lạnh sẵn có để phát triển thêm ngành hàng mới – thực phẩm đông lạnh như khoai tây và rau củ

quả đông lạnh.

KIDO cũng kỳ vọng việc Nhà máy Bắc Ninh đã chính thức đi vào hoạt động từ cuối năm 2016 sẽ giúp Công ty Thực phẩm Đông lạnh KDF nâng cao hiệu quả hoạt động nhờ vào việc tiết kiệm chi phí vận chuyển và gia tăng khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường miền Bắc.

Chí Tín