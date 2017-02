Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”

Trong 2 ngày 4-5/2/2017 (tức mùng 8, mùng 9 tháng Giêng Đinh Dậu) tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là nơi lưu giữ những phong tục tập quán truyền thống của 54 dân tộc anh em

Đây là hoạt động thường niên do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với một số ban, ngành Trung ương và các địa phương tổ chức, nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam và góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đồng thời, mang đến phong vị Tết truyền thống dân tộc cho khách du lịch trong những ngày đầu Xuân.

Ngày hội có sự tham gia của khoảng 190 người là đại diện già làng, trưởng bản tiêu biểu, nhân sĩ trí thức, nghệ nhân của 16 cộng đồng dân tộc của 16 tỉnh đại diện cho các dân tộc, vùng miền của cả nước như: dân tộc Hà Nhì (Lai Châu), Pu Péo (Hà Giang), Ơ Đu (Nghệ An), Mạ (Lâm Đồng), Chăm (An Giang), dân tộc Dao (Tp. Hà Nội), Tày (Thái Nguyên), Mường (Hòa Bình), Khơ Mú (Sơn La), Thái (Nghệ An), Giẻ Triêng (Kon Tum), Ba Na (Gia Lai), Ê Đê (Đắk Lắk), Chăm (Bình Thuận), Khmer (Sóc Trăng), Tà Ôi (Thừa Thiên Huế).

Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động: Chương trình Bài ca mừng Đảng, mừng xuân, Chủ tịch nước chúc Tết đồng bào các dân tộc; tái hiện các lễ hội truyền thống: Lễ Xên bản (hay còn gọi là cúng bản) của dân tộc Thái, Tết Nào Pê Chầu của dân tộc Mông.

Bên cạnh đó là Chương trình Hội xuân: Hội chọi dê đầu xuân của đồng bào huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang; Trồng cây đầu xuân - sắc ban Tây Bắc; Hoạt động trò chơi dân gian ngày xuân dân tộc: nhảy sạp, đi cà kheo, bắn cung, đi cầu kiều, đánh đu… giao lưu tại không gian các nhà dân tộc Thái, Mường, Ê Đê, Tày; Giới thiệu ẩm thực, các loại món ngày Tết: bánh chưng, xôi nếp ba màu, gà quay dân tộc, lợn quay, thịt sấy… tại không gian các nhà dân tộc Thái, Mường, Tày, Khơ Mú.

Duy Hoàng