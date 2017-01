LG G6 sắp ra mắt với tỷ lệ màn hình siêu rộng 18:9

LG vừa gửi lời mời truyền thông tham dự sự kiện riêng của hãng tại MWC 2017 vào ngày 26/2.

LG mới đây vừa chính thức gửi lời mời giới truyền thông tham dự sự kiện của hãng tại triển lãm di động MWC 2017. Theo đó, sự kiện của LG sẽ diễn ra vào ngày 26/2, và đây là dịp LG dùng để ra mắt smartphone cao cấp G6 của hãng.

Thư mời của LG có hình thù của 1 chiếc màn hình smartphone, với dòng text nội dung: "See More, Play More" (Xem nhiều hơn, chơi nhiều hơn). Có thể thấy, phần đầu thư mời ám chỉ tới màn hình lớn của G6, trong khi phần 2 cũng có thể đang ám chỉ việc máy sẽ có pin dung lượng lớn. Cho tới nay, chúng ta đã có được một số tin đồn khá đáng tin cậy về G6 của LG, bao gồm:

Máy sẽ không dùng thiết kế dạng modular như G5. Máy sẽ dùng chất liệu kim loại và kính, có nhiều điểm khác biệt chưa từng xuất hiện ở bất kỳ smartphone nào của LG trước đây.

G6 vẫn sẽ giữ lại jack cắm tai nghe 3.5 mm thay vì loại bỏ nó như cách một số hãng smartphone đang làm trong thời gian qua. Màn hình của máy có tỷ lệ khung hình 18:9 tạo nên một chiếc smartphone siêu rộng.

Một teaser mới đây của LG tiết lộ G6 sẽ chống được nước và có màn hình lớn hơn, dự kiến sẽ là 5,7 inch độ phân giải 2880 x 1440 pixel.

LG đã thất bại với G5 và nhiều người dùng kỳ vọng hãng công nghệ Hàn Quốc sẽ trở lại mạnh mẽ hơn với model kế nhiệm này. Một kỳ vọng khác với LG đó là chất lượng phần cứng của G6 sẽ được cải thiện, thay vì liên tục dính lỗi bootloop như trước.

MT (ICTNews/Gsmarena)