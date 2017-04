Lợi nhuận sau thuế quý I của FPT tăng mạnh 21%

Quý đầu năm 2017, lợi nhuận sau thuế của FPT đã tăng mạnh so với cùng kỳ, lên too71i 21%, đạt 540 tỷ đồng.

Tập đoàn FPT vừa chính thức công bố kết quả kinh doanh quý I/2017. Theo đó, doanh thu hợp nhất được ghi nhận ở mức 9.768 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 106% kế hoạch quý I.

Với kết quả này, lợi nhuận trước thuế của FPT cũng đồng thời tăng 14% so với cùng kỳ, đạt 643 tỷ đồng, tương đương 107% kế hoạch quý I. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt 540 tỷ đồng, tăng tới 21% so với cùng kỳ.

TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc cho biết FPT ghi nhận kết quả khả quan trong quý I với doanh thu và LNTT đều tăng 14%.

Báo cáo của FPT cũng cho biết, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) cùng tăng 19% so với quý I/2016, đạt tương ứng là 413 tỷ đồng và 899 đồng.

Tăng trưởng lợi nhuận của FPT tiếp tục được đóng góp chủ yếu từ hai lĩnh vực cốt lõi là Công nghệ và Viễn thông, chiếm 74% tổng lợi nhuận toàn Tập đoàn. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của khối Công nghệ và khối Viễn thông tăng lần lượt là 38% và 18% so với cùng kỳ năm trước.

Khối Phân phối - Bán lẻ hoàn thành tương ứng 107% và 104% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý I. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của khối này giảm 14% so với cùng kỳ do mảng kinh doanh điện thoại di động có kết quả suy giảm so với quý I năm ngoái. Điều này, theo FPT, là đã được công ty dự báo từ trước.

Trong khi đó, lĩnh vực bán lẻ tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động kinh doanh của quý với mức tăng 33% về doanh thu và 45% về lợi nhuận trước thuế.

Với tỷ trọng 31% tổng lợi nhuận toàn Tập đoàn trong quý I, thị trường nước ngoài tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT. Cụ thể, kết thúc quý I, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận 1.420 tỷ đồng doanh thu, tăng 14% và 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Hà Nguyễn