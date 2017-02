Mảng bất động sản đem lại 77% doanh thu trong quý IV/2016 cho Vingroup

Tập đoàn Vingroup (mã VIC) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016 đã kiểm toán với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh so với năm trước.

Dự án Vinhomes Golden River (ảnh) là một trong các dự án được Vingroup đầu tư mạnh trong năm 2016

Trong quý IV, doanh thu của Vingroup đạt 23.886 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này có được từ việc tăng doanh thu của tất cả các thương hiệu Vinhomes, Vincom Retail, Vinpearl, Vinpearl Land, Vinschool, Vinmec, VinMart, Vinmart+ và VinPro.

Doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 18.471 tỷ đồng, tăng 83%; doanh thu kinh doanh khách sạn, du lịch và vui chơi giải trí đạt 1.184 tỷ đồng, tăng 98%.

Doanh thu từ giáo dục đạt 200 tỷ đồng, tăng 31%; doanh thu từ bệnh viện và các dịch vụ liên quan đạt 314 tỷ đồng, tăng 27%.

Vinmart và Vinmart+ và VinPro ghi nhận mức doanh thu từ bán hàng tại siêu thị và cửa hàng tiện ích là 2.120 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận năm 2016 là 58.542 tỷ đồng, tăng gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái và đạt được 130% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.505 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 31/12/2016, tổng tài sản Vingroup đạt 179.806 tỷ đồng, tăng 34.251 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 44.581 tỷ đồng, tăng 6.996 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2015.

Tính đến cuối năm 2016, tổng giá trị tài sản dở dang dài hạn của Vingroup đạt 50.780 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so với đầu kỳ, cho thấy Vingroup đã đầu tư mạnh trong năm vừa qua. Đáng chú ý là Dự án Cần Giờ (12.251 tỷ đồng), Dự án Vinhomes Golden River (7.065 tỷ đồng), Dự án Vinhomes Green Bay (tăng từ 1.987 lên 6.017 tỷ đồng), Dự án Vinhomes Central Park (tăng từ 1.818 lên 5.756 tỷ đồng).

Các dự án về nông nghiệp trong năm 2016 cũng được Vingroup mạnh tay đầu tư khi tăng từ 197 tỷ đồng lên 1.213 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 01/11/2016, Standard & Poors đã tăng triển vọng xếp hạng tín nhiệm của Tập đoàn Vingroup từ ổn định lên tích cực; đồng thời cả Standard & Poors và Fitch Ratings đều giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của Vingroup trong lần đánh giá xếp hạng tín nhiệm định kỳ năm 2016.

Kỳ Thành