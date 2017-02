May 10 “tăng tốc” sớm để cán mốc doanh thu 3.100 tỷ đồng

Dù chưa chạm mốc doanh thu 3.000 tỷ đồng vào cuối năm 2016, nhưng Tổng công ty CP May 10 vẫn đặt mục tiêu doanh thu 3.100 tỷ đồng trong năm 2017, tăng 180 tỷ đồng so với 2016.

Theo báo cáo của Tổng công ty, kết thúc năm 2016, May 10 đạt 2.916 tỷ đồng, đạt 102,31% so với kế hoạch, tăng 6,42% so với năm 2015. Mức tăng trưởng doanh thu chỉ đạt 1 con số, nhưng đặt trong bối cảnh xuất khẩu toàn ngành dệt may chỉ tăng 4,9%, với 28,3 tỷ USD, hụt 1,7 tỷ USD so với mục tiêu thì việc tăng trưởng 6,42% là một nỗ lực lớn.

Cùng với doanh thu tăng gần 6,5%, đã kéo theo các chỉ tiêu cũng tăng theo, từ thu nhập, nộp ngân sách, lợi nhuận…

Đích đến của May 10 trong năm 2017 là cán mốc doanh thu 3.100 tỷ đồng.

Cụ thể, trong năm qua, May 10 đã nộp ngân sách đạt 58,75 tỷ ồng, tăng 16,27% so với kế hoạch, tăng 24,18% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đạt 7.080.000 đồng/người/tháng, tăng 3,36% so với kế hoạch, tăng 4,33% so với năm 2015. Năng suất lao động đạt 21,43 USD/người/ngày công, tăng 4,87% so với năm 2015.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Tổng giám đốc May 10 cho hay, thị trường xuất khẩu dệt may năm 2017 được dự báo còn nhiều khó khăn do tổng cầu tại các thị trường lớn chưa có dấu hiệu tăng trưởng, dẫu vậy, May 10 đặt mục tiêu doanh thu 3.100 tỷ đồng, lợi nhuận 62,5 tỷ đồng, nâng thu nhập cho người lao động bình quân là 7.300.000đồng/người/tháng, cổ tức đạt 15%.

“Chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội và thời điểm thích hợp để mở rộng năng lực sản xuất, bởi thực tế sản xuất kinh doanh dệt may những năm qua đã chứng minh, thời điểm khó khăn chính là thời cơ để các sáng kiến của doanh nghiệp được phát huy hiệu quả nhất”, bà Huyền nói thêm.

Trước khả năng về thị trường xuất khẩu nằm trong khối TPP có biến động, đại diện doanh nghiệp này cũng khẳng định không quá lo lắng, bởi có TPP hay không thì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều vẫn được tiến hành và công tác thị trường vẫn được tập trung ở mức cao độ để tận dụng triệt để dư địa tại các thị trường truyền thống.

Cùng với hoạt động đầu tư mở rộng, Tổng công ty và các đơn vị thành viên áp dụng các giải pháp để giảm thiểu chi phí sản xuất để tăng sức cạnh tranh với các quốc gia xuất khẩu hàng dệt may khác. Đơn cử, tiết kiệm tối đa chi phí trong quá trình sản xuất, đầu tư công nghệ, đối mới phương pháp tổ chức cũng như nâng cao tay nghề của người lao động để tăng năng suất, phần nào bù đắp chi phí tăng lương tối thiểu.

Tổng công ty May 10 đang sở hữu hệ thống 18 nhà máy, xí nghiệp cùng 12.000 lao động, trải dài tại 8 tỉnh, thành phố, từ Hà Nội tới Quảng Bình, đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may trong nước.

Thế Hoàng