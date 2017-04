Máy phát điện SBMPOWER “bén duyên” thị trường Campuchia

Tin vui tới tấp bay về “đại bản doanh ”Công ty cổ phần Sáng Ban Mai khi nhiều hợp đồng lớn được đặt bút ký với các khách hàng tại Campuchia. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy, sản phẩm máy phát điện SBMPOWER đã “bén duyên” và xác lập vị thế vững chắc tại thị trường mới giàu tiềm năng.

“Trái ngọt” tháng Tư

Ông Phạm Thanh Liêm, Giám đốc SBMVN (CAMBODIA) Co., Ltd cho biết, ông vừa cùng các đồng sự hoàn tất hợp đồng cung cấp máy phát điện công nghiệp công suất 1.100 KVA cho Dự án Victory Paradise Resort & casino. Điều đặc biệt bởi Victory Paradise Resort & casino là khu phức hợp nghỉ dưỡng cao cấp và sòng casino lớn nhất tại bãi biển nổi tiếng Shihanouk Ville. Khu phức hợp đẳng cấp này do một tập đoàn lớn của Malaysia hợp tác đầu tư với Naga World, tập đoàn nổi tiếng về lĩnh vực giải trí, khách sạn của Campuchia.

“Việc từng bước đặt chân vào những dự án hạ tầng lớn, đã khẳng định uy tín, chất lượng ngày càng cao của Công ty Sáng Ban Mai tại thị trường mới. Chúng tôi dần xác lập vị thế đáng kể trong ngành máy phát điện tại xứ sở Chùa Tháp”, ông Liêm nói.

Nhiều tổ máy phát điện thương hiệu SBMPOWER được lắp đặt và bàn giao cho khách hàng tại Campuchia. Ảnh: Lê Toàn

Ông Liêm chia sẻ, thương vụ trên đây là một trong hàng loạt hợp đồng lớn mà máy phát điện thương hiệu SBMPOWER gặt hái tại thị trường Campuchia trong thời gian gần đây. Mới đây nhất, SBMVN Co., Ltd đã đặt bút ký hợp đồng cung cấp máy phát điện với đối tác Angkor Cambodia E&C Co.,Ltd, một công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thi công điện công nghiệp lớn. Theo đó, Angkor Cambodia E&C mua tổ máy phát điện công nghiệp công suất lên tới 1.250 KVA cho điện lực TP. Battambang.

Ngoài ra, SBMVN Co., Ltd cũng hưởng “trái ngọt” ở nhiều thương vụ khác, như hợp đồng cung cấp máy phát điện công suất 720 KVA cho American University of Phnom Penh, trường đại học quốc tế của Mỹ tại thủ đô Phnom Pênh; hợp đồng cung cấp máy phát điện 400 KVA trong Dự án Showroom Mercedes Auto Star của Daun Penh Construction Company Limited (tập đoàn xây dựng, cung cấp giải pháp trọn gói lớn nhất tại Campuchia); hay hợp đồng cung cấp cho Dự án Khu văn phòng, nhà ở cao cấp cho chuyên gia Nhật của Sakura Luxury Residence...

Nói về lý do lựa chọn SBMPOWER, ông Sim Wei Ton, Giám đốc Điều hành Victory Paradise Resort & Casino cho biết, Victory Paradise Resort & Casino đánh giá cao chất lượng tổ máy phát điện SBMPOWER, cũng như dịch vụ bán hàng của SBMVN Co., Ltd. “Sản phẩm máy phát điện SBMPOWER cập nhật được công nghệ đại, tiến tiến thế giới với độ tin cậy cao. Chất lượng tương đương những thương hiệu nhập từ các nước G7, nhưng giá thành thấp hơn 30% và dịch vụ hậu mãi tiện lợi là lý do chúng tôi quyết định lựa chọn cho dự án của mình”, ông Sim nói.

Quá trình sản xuất của Sáng Ban Mai đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Ảnh: Lê Toàn

Năm 2016, SBMVN Co., Ltd hoàn thành tốt đẹp hợp đồng xuất khẩu hệ thống tổ máy phát điện thương hiệu SBMPOWER, công suất từ 1100 KVA đến 2500 KVA, cho một đối tác lớn tại Campuchia. Hợp đồng “bom tấn” này của SBMVN Co., Ltd có trị giá lên tới hơn 1,2 triệu USD. Theo đó, SBMVN Co., Ltd sản xuất và lắp đặt hệ thống máy phát điện có tổng công suất 8.600 KVA. Đặc biệt, trái tim của hệ thống kể trên có 3 tổ máy phát điện có công suất 2.500 KVA/mỗi máy được đồng bộ bằng phần mềm tân tiến. Đây là tổ máy phát điện công nghiệp lớn nhất hiện nay do một doanh nghiệp Việt Nam sản xuất.

Cánh cửa đã rộng mở

Có thể nói, bước đi chiến lược lãnh đạo Công ty Sáng Ban Mai hoạch định cho mục tiêu chinh phục thị trường Campuchia, cửa ngõ tiến vào ASEAN đã phát huy hiệu quả.

Cũng phải nhận định rằng, động thái khai trương công ty con tại Campuchia (SBMVN Co,Ltd) tại thủ đô PhnomPenh, Vương quốc Campuchia vào thời điểm cuối năm 2015 đã gây sự tò mò lớn với giới doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất máy phát điện. Theo đó, không ít người hoài nghi về khả năng thành công của Sáng Ban Mai, bởi dù có tiềm năng lớn, nhưng thị trường máy phát điện Campuchia cũng không thiếu các tiên tuổi lớn trong cuộc đua dành thị phần.

Bất chấp những nghi ngại, hoá giải nhiều thách thức buổi ban đầu, máy phát điện thương hiệu SBMPOWER đã nhanh chóng “bén rễ” và tạo nên những dấu ấn đậm nét ở nhiều dự án hạ tầng trọng điểm. Công ty Sáng Ban Mai đạt được tốc độ xuất khẩu đáng kinh ngạc tại thị trường mới. Hiện tại, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2 triệu USD và mục tiêu 5 triệu USD trong giai đoạn tới rất khả thi. Thực ra, máy phát điện thương hiệu SBMPOWER không còn lạ lẫm tại thị trường Campuchia, bởi dòng sản phẩm đã bắt đầu hiện diện từ gần mười năm trước. Tín hiệu tích cực mới đây là “quả ngọt” của những toan tính khôn ngoan ở thị trường giàu tiềm năng và trong chiến lược dài hơi: vươn tay “phủ sóng” thị trường ASEAN.

Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Phạm Thanh Liêm nhận định, thị trường máy phát điện tại Campuchia rất tiềm năng, đặc biệt là phân khúc máy phát điện công nghiệp, bởi các doanh nghiệp FDI đang tăng tốc đầu tư vào đất nước này. Đặc thù thị trường này là yêu cầu sản phẩm có chất lượng cao, có mức độ ổn định và tin cậy. SBMVN Co., Ltd hy vọng, sẽ tận dụng tốt cơ hội kinh doanh để gia tăng thị phần.

“Mặc dù dân số ít, nhưng Campuchia là thị trường hội nhập kinh tế quốc tế. Hiệu ứng từ chính sách thu hút đầu tư của Chính phủ khiến doanh nghiệp FDI, nhất là các doanh nghiệp châu Âu, Mỹ và Nhật Bản, Hàn Quốc rất quan tâm đầu tư vào thị trường này. Đây là cơ hội cho chúng tôi thúc đẩy thị phần máy phát điện trong các dự án nhà máy, cao ốc văn phòng và khách sạn cao cấp”, ông Liêm chia sẻ. Cũng theo ông Liêm, lợi thế của Sáng Ban Mai là trực tiếp sản xuất, lắp ráp máy phát điện và có kinh nghiệm trong cung cấp, lắp đặt tổ hợp máy phát điện công suất lên tới 8.600 KVA cho thị trường Campuchia. Do đó, SBMVN Co., Ltd có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các thương hiệu máy phát điện của châu Âu và một số nước tiên tiến khác. Dự kiến, năm 2017, SBMVN Co., Ltd sẽ đạt doanh thu 2 triệu USD.

Ông Trần Thành Trọng, Tổng giám đốc Công ty Sáng Ban Mai cho biết, Công ty đang hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu quốc gia và là nhà sản xuất hàng đầu khu vực ASEAN đối với dòng sản phẩm máy phát điện công nghiệp công suất lớn.

“Chúng tôi đã có những bước chuẩn bị cho chiến lược này từ rất lâu, trước khi xác lập vị thế vững chắc tại thị trường nội địa. Trước tiên là thị trường các thị trường biên như Campuchia và Myanmar. Quá trình mở rộng thị trường sang Campuchia nói riêng và các nước ASEAN nói chung đồng nghĩa với việc Sáng Ban Mai khẳng định chất lượng thương hiệu và năng lực tài chính của mình trong khu vực và tầm vóc của doanh nghiệp cơ khí Việt”, ông Trọng nói.

Để tạo nền tảng tiến sâu vào thị trường ASEAN, Sáng Ban Mai không chỉ chủ động nâng cao chất lượng, mà còn rất quan tâm đầu tư mở rộng quy mô, tăng năng lực sản xuất. Đi đôi với đó, Sáng Ban Mai cũng hệ thống lại đội ngũ cung ứng dịch vụ, tổ chức dịch vụ hậu mãi tốt, sẵn sàng với tay tới thị trường quốc tế. Hiện tại, Sáng Ban Mai đã hoàn thành giai đoạn đầu tư nâng năng lực sản xuất lên gấp đôi, quy mô sản xuất tăng tới 500 máy phát điện công suất lớn/năm.

Ông Trọng cho biết thêm, trước mắt, Sáng Ban Mai ưu tiên thực hiện nhiệm vụ tăng dần tỷ lệ nội địa hóa từ 27- 40%, tùy chủng loại máy phát điện. Sáng Ban Mai cũng đã hợp tác có chiều sâu với các nhà cung cấp linh kiện giảm giá, nhằm tăng tính cạnh tranh, tăng khả năng bao phủ thị trường trong khu vực. Cộng đồng ASEAN, trong đó trụ cột là Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), ra đời sẽ là một bước ngoặt, đánh dấu sự hội nhập khu vực một cách toàn diện của các nền kinh tế Đông Nam Á. Sáng Ban Mai đang có một khởi đầu tốt đẹp và tràn đầy hy vọng vào sự thành công tại thị trường ASEAN.

Ngọc Tuấn