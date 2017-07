May Phú Thành và Công trình 6 bị xử phạt hành chính về chứng khoán

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt hành chính 2 công ty là Công ty cổ phần May Phú Thành và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6.

May Phú Thành đã niêm yết cổ phiếu từ đầu năm 2016

Theo đó, Công ty cổ phần May Phú Thành (địa chỉ: Cụm công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) bị xử phạt 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Lý do là, Công ty đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty cổ phần May Phú Thành công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn theo quy định về Báo cáo thường niên năm 2015, Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất bán niên năm 2016 đã được soát xét, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III, IV/2016, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016.

Trong khi đó, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 - Công ty cổ phần (địa chỉ: 127 Đinh Tiên Hoàng - phường 3 - quận Bình Thạnh - thành phố Hồ Chí Minh) bị phạt 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Lý do xử phạt là do Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật một số tài liệu. Đó là Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2015, 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất Quý I, II, III, IV/2016; Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất bán niên năm 2016 đã được soát xét; Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất Quý I/2017; Báo cáo thường niên năm 2015, 2016; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015.

Chí Tín