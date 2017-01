MC Nguyên Khang tiết lộ về đám cưới lãng mạn

"Ngay khi kết hôn, tôi cũng sẽ tổ chức hôn lễ rất lãng mạn ở nước ngoài và cũng sẽ giữ khoảnh khắc ấy cho riêng mình" - MC Nguyên Khang nói.

Luôn biết mình ở đâu và cần phải làm gì

Tết Nguyên Đán đang đến gần, chắc hẳn anh đang rất bận rộn với lịch trình dày đặc của mình?

- 2016 là một năm thành công của tôi khi đảm nhận nhiều chương trình truyền hình lớn và được khán giả yêu thích như: Sasuke Việt Nam, Sing My Song, Tuyệt đỉnh song ca – Cặp đôi vàng, Ai sẽ thành sao và mới nhất sẽ là The Voice 2017. Còn về những chương trình lớn cuối năm Khang sẽ dẫn chương trình “Đón Tết cùng VTV” vào mùng 1 tết trên các đài truyền hình.

Những gì đã làm được đã đủ để anh cảm thấy hài lòng về bản thân chưa?

- Một năm đã đi qua với rất nhiều nỗ lực của tôi. Đó là những giọt mồ hôi, nước mắt và cả sự cố gắng đến 200% khả năng để hoàn thành thật tốt tất cả mọi chương trình. Có một câu nói tôi thích: “Trên con đường cao tốc của cuộc đời, chúng ta thường nhận ra hạnh phúc từ gương chiếu hậu”.

Vì vậy, khi nhìn lại 2016, tôi nghĩ mình như siêu nhân, vì đã vượt qua khả năng của mình so với những năm trước. Và điều tôi hạnh phúc nhất đó là được trở thành MC của chương trình Bài hát hay nhất – Sing My Song 2016. Hài lòng sẽ khiến mình tự mãn, tôi luôn biết mình đang đứng ở đâu và cần phải làm gì.

Một trong những thành công mà tôi cảm thấy tự hào đó là tháng 4 vừa qua tôi đã có dịp đặt chân đến Butan - đất nước hạnh phúc nhất thế giới, để trải nghiệm cuộc sống, văn hóa và cảnh đẹp nơi đây. Bên cạnh đó, một trong những tâm nguyện lớn nhất của tôi là đưa mẹ đi khắp thế giới. Tháng 12/2016, lần đầu tiên hai mẹ con có dịp đặt chân đến Nhật Bản và có những giây phút thật tuyệt vời những ngày cuối năm trong tiết trời đầu đông, lá chuyển sang vàng rất đẹp.



Một trong số những điều hạnh phúc nhất của MC Nguyên Khang là được đi du lịch cùng mẹ

Những dự định và kế hoạch công việc mới trong năm 2017?

- Tôi vẫn đang nuôi dưỡng ước mơ về một chương trình riêng của mình: The Khang Show và tự sản xuất được 10 số với những chủ đề thú vị như nhân vật truyền cảm hứng, nhân vật sự kiện, du lịch và trẻ con. Chương trình tạm dừng vì công việc truyền hình, radio và sự kiện đã chiếm quá nhiều thời gian trong quỹ làm việc. Tôi mong có thể khởi động lại The Khang Show trong thời gian sớm nhất.

Nhận lời khen từ Phương Thanh và Mr Đàm



Anh chuẩn bị gì cho chương trình “The Voice – Giọng hát Việt”?



- Tôi rất thích format của chương trình này. The Voice mùa đầu tiên, tôi ngồi xem từng số một và thầm ước một ngày nào đó mình có cơ hội thử sức ở chương trình âm nhạc này. May mắn đã mỉm cười khi tôi được nhà sản xuất mời vào vị trí MC mùa thứ 4. Tôi tin mình sẽ làm tốt chương trình này và vượt qua cái bóng của người tiền nhiệm. Tôi chấp nhận bị so sánh để hoàn thiện mình.

Với tôi, một cuộc thi thành công hay không phụ thuộc vào nhân tố chính là thí sinh, giám khảo cũng chỉ là một phần trong chương trình. Cá nhân tôi đánh giá thí sinh năm nay rất mạnh và khán giả có quyền hy vọng sẽ tìm ra được gương mặt quán quân xứng đáng.



Nguyên Khang đảm nhiệm vai trò MC cho The Voice mùa thứ 4

Khi công bố tên các vị HLV The Voice mùa năm nay, đã có rất nhiều ý kiến cho rằng đẳng cấp của HLV Thu Minh quá chênh lệch so với Đông Nhi, Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên, anh thấy sao về việc này?

- The Voice của Mỹ năm nay đã có làn gió mới khi mời Miley Cyrus vào vị trí huấn luyện viên và cho thấy sự đổi mới trẻ trung của chương trình này. Năm nay, có đến 3 vị trí huấn luyện viên khá trẻ ngồi vào chiếc ghế này, sự khác biệt về kinh nghiệm và đẳng cấp sẽ được thể hiện rõ khi họ bắt tay vào huấn luyện thí sinh. Mỗi huấn luyện viên đều có những sở trường của riêng mình. Cá nhân tôi nghĩ chưa đến chung kết, chưa biết chắc quán quân sẽ thuộc về đội ca sĩ nào.



Hiện tại, Nguyên Khang cũng là MC của chương chình Sing My Song

Mọi người đều biết đến Nguyên Khang qua vai trò người dẫn chương trình, vậy đã bao giờ có ý định lấn sân sang điện ảnh, âm nhạc hay thời trang chưa?

- Mới đây, tôi có thử sức khi tham gia biểu diễn hỗ trợ thí sinh trong chương trình: Tuyệt đỉnh song ca – Cặp đôi vàng, tôi đóng đủ vai như con chim trong ăn khế trả vàng, thiên tướng trong ngưu lang chức nữ, anh xe ôm, anh bán vé số trong ca khúc Túp lều lý tưởng hay thậm chí là anh chồng vũ phu. Dù không phải xuất sắc trong cách thể hiện nhưng phần tếu táo hài hước của tôi làm cho khán giả nhớ đến và sự đa màu mà tôi mang đến trong tiết mục hỗ trợ thí sinh.

Tôi cũng nhận được cơn mưa lời khen từ chị Phương Thanh, anh Đàm Vĩnh Hưng và chị Cẩm Ly khi hóa thành anh xe ôm trong phần hỗ trợ cho cặp đôi Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân. Với tôi, điện ảnh, âm nhạc hay thời trang chỉ là cuộc dạo chơi, tôi quá bận để nghĩ mình nên có thêm một nghề nữa. Với tôi, một nghề cho chín còn hơn chín nghề.

Đưa chuyện tình cảm lên báo, được thì ít nhưng mất thì nhiều

Nguyên Khang là một người đàn ông có sự nghiệp vững vàng lại rất có duyên nhưng chưa bao giờ tiết lộ chuyện tình cảm của mình với công chúng. Tại sao vậy?

- Tôi thấy hạnh phúc khi mình được làm công việc yêu thích, và vốn dĩ công việc này mang đến cho tôi sự nổi tiếng. Ngoài công việc, tôi sống rất bình dị và an nhiên. Tôi không thích những chủ đề về mình là tin nóng trên các mặt báo. Đó là lý do tôi muốn giữ riêng những gì cá nhân tôi gọi đó là sở hữu duy nhất.

Tôi đã thấy rất nhiều trường hợp nghệ sĩ đưa chuyện tình cảm của mình lên mặt báo, được ít nhưng mất thì nhiều. Và đôi khi chuyện tình cảm của mình lại là chủ đề bàn tán, săm soi của dư luận. Tại sao mình phải làm điều đó khi cá nhân mình có thể giữ nó cho riêng mình?

Tôi lấy ví dụ nhé, người ta yêu quý chị Mỹ Tâm vì tài năng, nhân cách của chị, nhưng có bao giờ chị tiết lộ tình cảm của mình trên mặt báo đâu. Mọi người hãy nhìn vào công việc mà người nghệ sĩ đang làm và hãy dành một khoảng trời riêng vì họ cũng như chúng ta mà thôi.

Công việc hiện nay đã ổn định rồi, anh có nghĩ đến việc kết hôn trong tương lai gần không?

- Tất nhiên là tôi sẽ kết hôn. Nhưng ngay khi kết hôn, tôi cũng sẽ tổ chức hôn lễ rất lãng mạn ở nước ngoài và cũng sẽ giữ khoảnh khắc ấy cho riêng mình. Còn kết hôn năm bao nhiêu à? Câu trả lời sẽ dành cho người bạn đời của tôi.



Cuộc sống an nhiên, tránh xa thị phi của Nguyên Khang

Một năm mới sắp về, anh có lời chúc nào gửi tới khán giả?



- Năm sau sẽ là năm Đinh Dậu, năm con gà. Theo quan niệm của người Á Đông, còn gà là loài vật chăm chỉ, siêng năng, cần cù. Nguyên Khang xin chúc mọi độc giả và những người hâm mộ sẽ có một năm làm việc tích cực và gặt hái nhiều thành công, thu hoạch thật nhiều trứng vàng và luôn an lành.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Minh Thư (Vietnamnet)