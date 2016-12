MHI - Đối tác tin cậy của ngành công nghiệp ô tô và thiết bị gia dụng Việt Nam

Trong những năm gần đây, việc mở rộng hoạt động sản xuất ô tô và thiết bị điện gia dụng ở Việt Nam đã dẫn đến nhu cầu ngày càng gia tăng đối với các loại máy phay chất lượng cao để sản xuất khuôn, một bộ phận thiết yếu cho quy trình sản xuất.

Máy phay 2 trụ - 5 mặt thuộc dòng sản phẩm "MVR-30Ex"

Mitsubishi Heavy Industries Machine Tool Co., Ltd. (MHI-MT) – một công ty thuộc Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries (MHI) vừa hoàn thành đơn hàng cung cấp máy phay 2 trụ - 5 mặt thuộc dòng sản phẩm mới nhất "MVR-30Ex" cho Công ty TNHH Sản xuất khuôn Chu Lai - Trường Hải.

Việc lắp đặt đã được hoàn thành trong tháng 11/2016 và thiết bị hiện đã đi vào vận hành ổn định.

Công ty TNHH Sản xuất khuôn Chu Lai-Trường Hải là công ty chuyên cung cấp các loại khuôn để sản xuất các hợp phần ô tô cho một số nhà máy sản xuất ô tô lớn ở Việt Nam.

Sản phẩm máy phay 2 trụ - 5 mặt dòng "MVR-30Ex" do MHI cung cấp sử dụng công nghệ tiên tiến nhất, đáp ứng 3 tiêu chí được quan tâm hàng đầu hiện nay là độ chính xác cao, năng suất cao và thân thiện với người vận hành.

Độ chính xác cao

Việc sản xuất các khuôn cỡ lớn thường phải mất rất nhiều thời gian để hoàn thành. Trong quá trình sản xuất, có rất nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của sản phẩm. Những yếu tố này bao gồm độ giãn nở nhiệt của trục khuôn chính trong quá trình xoay do tác động của nhiệt sản sinh, độ cong vênh của khuôn do nhiệt độ môi trường xung quanh máy và nhiệt độ do bản thân máy tạo ra.

Dòng máy phay "MVR-30Ex" triệt tiêu độ giãn nở nhiệt này bằng cách kết hợp một chức năng làm mát bên trong trục và xy lanh bên ngoài. Ngoài ra, một "trụ ổn định nhiệt" đã được thiết kế để triệt tiêu một cách hiệu quả sự chuyển động và co rút của trụ do sự thay đổi nhiệt độ không khí xung quanh. Điều này có nghĩa là các sản phẩm khuôn sẽ có độ chính xác cao và không bị tác động bởi các thay đổi nhiệt độ môi trường.

Công ty TNHH Sản xuất khuôn Chu Lai - Trường Hải.

Năng suất cao

Để nâng cao năng suất, khả năng cắt của máy đã được cải thiện bằng cách tăng độ cứng của thân máy và trục chính cũng như tăng tốc độ quay của mỗi trục. Thời gian cần thiết để thay công cụ và phụ tùng cũng được rút ngắn giúp giảm thời gian không vận hành.

Thân thiện với người vận hành

Thiết bị được thiết kế kèm theo một bảng điều kiển màn hình rộng 15 inch để hiển thị các thông tin cần thiết giúp nâng cao hiệu quả vận hành.

Thiết kế cũng xem xét các yếu tố môi trường và điều này được phản ánh qua các tính năng như tái tạo năng lượng cho trục chính và động cơ phụ, đèn chiếu sáng LED. Kết hợp lại, các tính năng bảo toàn năng lượng này giúp giảm lượng phát thải khí CO2 khoảng 5 tấn/năm.

Việt Nam hiện có hơn 93 triệu dân và đang được xem là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về lực lượng lao động và tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Trong tương lai, các hoạt động đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng và công nghiệp dự kiến sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa sự phát triển và tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Thiết bị GE15A và SuperDry III Hob

MHI Thái Lan được biết đến là trung tâm cung cấp máy công cụ cho khu vực ASEAN. Ông Nakano, Quản lý kinh doanh của Công ty cho biết: "Chúng tôi rất phấn khởi khi sản phẩm máy phay của Mitsubishi được lựa chọn bởi Công ty TNHH Sản xuất khuôn Chu Lai - Trường Hải, thành viên lớn mạnh nhất của THACO Group - đơn vị chuyên sản xuất, lắp ráp và phân phối ô tô hàng đầu của Việt Nam. Đơn hàng giúp chúng tôi tự tin hơn về khả năng mở rộng thị trường tại Việt Nam. Chúng tôi cũng cung cấp các dòng sản phẩm máy gia công bánh răng và các công cụ cắt. Thông qua các sản phẩm này, chúng tôi mong muốn tiếp tục hỗ trợ cho sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam nói riêng và sự phát triển của xã hội Việt Nam nói chung".

Được biết, từ năm 1988, Công ty MHI-MT đã bắt đầu cung cấp các sản phẩm công cụ máy bánh răng tại thị trường Việt Nam và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Với hợp đồng cung cấp sản phẩm máy phay 2 trụ - 5 mặt dòng "MVR-30Ex" cho Công ty TNHH Sản xuất khuôn Chu Lai -Trường Hải, uy tín của Công ty kỳ vọng sẽ tiếp tục được nâng cao trong số các nhà sản xuất máy móc công nghiệp, máy thi công, ô tô và sản xuất khuôn tại thị trường Việt Nam và ASEAN.

Minh Hải