Mở thầu tại Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Cà Mau: Chủ đầu tư… “chấp” tư vấn

Gói thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) và chống sét thuộc Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Cà Mau bỗng trở nên ồn ào khi tư vấn đấu thầu rơi vào tình trạng… “không trọng lượng”.

Bí mật… hủy thầu?

Gói thầu kể trên được chủ đầu tư (Cục Thuế tỉnh Cà Mau) mời thầu lần đầu vào ngày 25/4/2016, với hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ, hình thức hợp đồng trọn gói. Gói thầu sử dụng nguồn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán xây dựng cơ bản của ngành thuế.

Ông Phí Đức Mười, đại diện nhà thầu Công ty cổ phần Mười Đức cho biết, theo đánh giá của tư vấn đấu thầu (Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị ARTEC - Chi nhánh Cần Thơ Công ty ARTEC), nhà thầu Mười Đức đáp ứng các tiêu chí của hồ sơ mời thầu và có giá thấp nhất. Tuy nhiên, ngày 10/8/2016, đại diện chủ đầu tư đã lập biên bản xác minh, làm rõ hợp đồng tương tự của nhà thầu Mười Đức.

Trụ sở làm việc của Cục Thuế tỉnh Cà Mau vẫn chưa thể hoàn thành do ách tắc từ việc chấm thầu tại Gói thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy và chống sét. Ảnh: Ngọc Tuấn

Theo đó, dù Hợp đồng kinh tế số 13/2014/HĐPCMĐ ký ngày 1/11/2014, thi công hệ thống PCCC và chống sét dù đã được nhà thầu Mười Đức hoàn thành công trình và có biên bản nghiệm thu, nhưng Cục Thuế tỉnh Cà Mau vẫn đánh giá “hợp đồng tương tự này không đạt” vì lý do công trình chưa đưa vào sử dụng.

Trong trao đổi với phóng viên Đầu tư, ông Phí Đức Mười cho rằng, do không thể tìm ra lý do chính đáng để loại nhà thầu Mười Đức, chủ đầu tư đã âm thầm hủy thầu mà không có bất kỳ thông báo nào tới nhà thầu. Về việc này, đại diện Cục Thuế tỉnh Cà Mau cho biết, ngày 31/8/2016 đã gửi Thông báo số 1846/TB-CT với nội dung hủy kết quả lựa chọn nhà thầu bằng chuyển phát nhanh qua bưu điện tới các nhà thầu. Tuy nhiên, tại thời điểm 23 giờ ngày 13/1/2017, phóng viên Báo Đầu tư truy cập vào hệ thống thông tin đấu thầu quốc gia tại địa chỉ muasamcong.mpi.gov.vn và không thấy bất kỳ thông tin hủy thầu nào về gói thầu kể trên được đăng tải theo luật định, bởi vậy, có thể khẳng định, nghi vấn của nhà thầu Mười Đức về việc hủy thầu bất thường là có cơ sở.

Vẫn không “xuôi chèo, mát mái”

Trong lúc nghi vấn về việc hủy thầu chưa được làm sáng tỏ, ngày 14/9/2016, Cục Thuế tỉnh Cà Mau phát đi thông báo mời thầu lần 2 cho gói thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC và chống sét và mở thầu vào lúc 10 giờ ngày 26/9/2016. Những tưởng kịch bản “xóa cờ… chơi lại” sẽ không tái hiện để chủ đầu tư chọn được nhà thầu thực hiện công trình, nhưng sự cố hữu lại một lần nữa làm cho câu chuyện chấm thầu gói này trở nên rối rắm.

Theo biên bản mở thầu, trong 3 nhà thầu tham gia dự thầu lần này, Công ty TNHH An Toàn bỏ giá 1.493.043.414 đồng, Liên danh nhà thầu Công ty cổ phần Mười Đức - Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Phòng cháy chữa cháy 4/10 (1.469.990.179 đồng) và Công ty cổ phần Hưng Thịnh Phát (1.672.000.000 đồng).

Ngày 5/1/2017, với Văn bản số 163/TB - CT, Cục Thuế tỉnh Cà Mau đã thông báo, ứng thầu An Toàn trúng thầu, còn ứng thầu Hưng Thịnh Phát bị loại vì “hồ sơ dự thầu không hợp lệ” và liên danh nhà thầu Mười Đức – PCCC 4/10 vì “không đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm theo các tiêu chuẩn quy định tại mục 2, Chương III, hồ sơ mời thầu”.

Trước tiên, việc nhà thầu Hưng Thịnh Phát lại bị loại bởi lý do “vỡ lòng” đã khiến các nhà thầu không khỏi liên tưởng tới chuyện “quân xanh, quân đỏ” trong đấu thầu.

Cho tới khi bài báo này lên khuôn, chúng tôi vẫn chưa hề nhận được bất cứ văn bản nào theo đề nghị, ngoài một thư điện tử, với những nội dung về lý do phê duyệt lại hồ sơ mời thầu và những lý giải về kết quả cuộc

Ông Phí Đức Mười, đại diện liên danh nhà thầu Mười Đức - PCCC 4/10 (Liên danh Mười Đức) cho biết: “Loại trừ lỗi chính tả trong hồ sơ dự thầu như “liên danh” được đánh thành “liên doanh”, “phòng cháy chữa cháy” được viết tắt thành “PCCC”, “và” được thay bằng dấu “&”..., còn xét tất cả các tiêu chí, chúng tôi không thể đứng sau ứng thầu trúng thầu”, ông Mười nói.

Trong đơn khiếu nại gửi các cơ quan hữu quan tỉnh Cà Mau, ông Mười cho rằng, Cục Thuế tỉnh Cà Mau đã quyết định thay “đề bài” theo hướng tạo lợi thế cho nhà thầu An Toàn thông qua việc sửa hồ sơ mời thầu để đấu thầu đợt 2, với những tiêu chí cá biệt, hoàn toàn không cạnh tranh. Cụ thể, trong phần “tiêu chuẩn nhân sự chủ chốt”, trong hồ sơ mời thầu, mặc dù Cục Thuế tỉnh Cà Mau giữ nguyên yêu cầu “người đứng đầu và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải có bằng đại học PCCC và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC”, nhưng thêm phần “kinh nghiệm 2 năm trở lên tính từ ngày cấp bằng tốt nghiệp”.

Được biết, Nghị định số 79/2014/NĐ - CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy không ràng buộc số năm kinh nghiệm ở vị trí này, nên ứng thầu Liên danh Mười Đức đã kiến nghị sửa tiêu chí này, nhưng bên mời thầu khẳng định, do tính chất quan trọng của gói thầu nên vẫn áp dụng. “Năng lực và kinh nghiệm nhà thầu thể hiện qua doanh thu cũng như số hợp đồng tương tự từng thực hiện, chứ không phải số năm được nhận bằng đại học của người đứng đầu doanh nghiệp”, ông Mười nói và cho biết thêm, con số 2 năm trùng hợp một cách bất thường với kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt tại nhà thầu An Toàn.

Đáng chú ý, những ý kiến trên của ông Mười là căn cứ theo quan điểm của tư vấn đấu thầu, khi Công ty ARTEC cho rằng, liên danh Mười Đức đáp ứng yêu cầu về tiêu chí nhân sự chủ chốt. Với thiết bị của nhà thầu, tư vấn ARTEC cũng đề xuất: “Biên bản kiểm định thiết bị thi công là hợp lệ và đáp ứng yêu cầu có tài liệu chứng minh thuộc sở hữu của nhà thầu theo như hồ sơ mời thầu nêu”. Ngoài ra, tư vấn cũng nêu quan điểm, lỗi do sai sót trong khâu đánh máy ở cụm từ “liên danh - liên doanh” không có tính chất trọng yếu, bởi liên danh Mười Đức đã có 3 tài liệu kèm theo là: Thỏa thuận liên danh; Thông báo thay đổi tư cách nhà thầu từ nhà đầu độc lập sang nhà thầu liên danh; Giấy ủy quyền cho đại diện hợp pháp của nhà thầu liên danh.

Đáng kể hơn, dù ý kiến của tư vấn đấu thầu bị chủ đầu tư thông qua Tổ chuyên gia đấu thầu, thẩm định độc lập để “phủ quyết”, nhưng ngay cả khi chủ đầu tư đã thông báo kết quả chấm thầu, tư vấn đấu thầu vẫn tiếp tục bảo lưu quan điểm trong báo cáo đánh giá. Không chỉ có vậy, trong đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu An Toàn, tư vấn đấu thầu đã đánh giá “không đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu ở nhiều điểm có tính chất trọng yếu” với các yếu tố sau: Về công trình tương tự, hồ sơ mời thầu quy định “có tối thiểu 03 hợp đồng thi công công trình PCCC và chống sét tương tự đã thực hiện, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2012 đến trước thời điểm đóng thầu”, nhưng trong hồ sơ dự thầu của mình, nhà thầu An Toàn chỉ có 1 hợp đồng ký vào ngày 27/9/2011. Ngoài ra, bên tư vấn đấu thầu ARTEC cho rằng, nhân sự đảm nhận vị trí chỉ huy trưởng công trình của nhà thầu An Toàn không đáp ứng hồ sơ mời thầu, bởi lẽ hồ sơ quy định chỉ huy trưởng công trình phải có tên trong biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng (một trong 3 công trình tương tự), song nhà thầu An Toàn chỉ cung cấp quyết định thành lập ban chỉ huy công trình do chính nhà thầu này ký. Tuy nhiên, bất chấp những báo cáo trên, chủ đầu tư vẫn quyết định cho nhà thầu An Toàn trúng thầu.

Trước những nghi vấn về sự bất thường trên, chiều ngày 11/1/2017, trong buổi làm việc phóng viên Báo Đầu tư, đại diện Cục Thuế tỉnh Cà Mau chỉ cho biết, “không nắm rõ vấn đề và sẽ cung cấp các văn bản liên quan sau”. Thế nhưng, cho tới khi bài báo này lên khuôn, chúng tôi vẫn chưa hề nhận được bất cứ văn bản nào theo đề nghị, ngoài một thư điện tử, với những nội dung về lý do phê duyệt lại hồ sơ mời thầu và những lý giải về kết quả cuộc đấu thầu nhiều tai tiếng trên. Rất tiếc, những nội dung được nêu trong bức thư điện tử, chắc chắn không thể là tài liệu chính thức để viện dẫn, bởi ngoài tiêu đề “Cục Thuế Cà Mau”, chúng tôi không thể biết nội dung trên được ai soạn thảo, thời điểm soạn thảo và đặc biệt, những nội dung vu vơ, chung chung như vậy sẽ được sử dụng vào mục đích gì.

Theo thẩm quyền giải quyết khiếu nại, Sở Kế hoạch và Đầu tư Cà Mau và có thể, UBND tỉnh Cà Mau sẽ vào cuộc để làm rõ những khiếu nại của Liên danh Mười Đức - PCCC 4/10.

Để góp phần thực hiện nghiêm pháp luật về đấu thầu, cũng như đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các nhà thầu, Báo Đầu tư sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Ngọc Tuấn