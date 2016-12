Năm thứ 3 liên tiếp VNPT đạt lợi nhuận trên 20%

Ngày 27/12, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Theo đó, đây là năm thứ 3 liên tiếp VNPT đạt lợi nhuận trên 20%.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trao bằng khen Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho Tổng Giám đốc VNPT Phạm Đức Long.

Kết quả sản xuất kinh doanh của VNPT năm 2016:

- Tổng doanh thu của Tập đoàn đạt 133.233 tỷ đồng, đạt 102,5% kế hoạch, tăng 7% so với thực hiện 2015;

- Tổng lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt 4.380 tỷ, đạt 102% kế hoạch, tăng 20,3% so với thực hiện năm 2015. Đây là năm thứ ba liên tiếp, Tập đoàn đạt mức tăng trưởng trên 20%.

- Tổng nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn năm 2016 đạt 3.600 tỷ, đạt 100,3% kế hoạch, tăng 1,4% so thực hiện năm 2015;

- Tổng số thuê bao điện thoại của Tập đoàn đến cuối năm 2016 đạt 38,6 triệu thuê bao, trong đó thuê bao di động Vinaphone là 31,6 triệu thuê bao, tăng 6,5 triệu thuê bao so với cuối năm 2015;

- Tổng số thuê bao Internet băng rộng của Tập đoàn đến cuối năm 2016 đạt 3,8 triệu thuê bao, trong đó tổng số thuê bao Fiber VNN phát sinh cước thực tăng là 1,6 triệu thuê bao;

Hoàn thành tái cơ cấu, doanh thu và lợi nhuận cao

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã đánh giá rằng, năm 2016 đánh dấu sự chuyển mình của Tập đoàn VNPT sau một năm thực hiện đổi mới, sắp xếp lại mô hình hoạt động theo Đề án Tái cơ cấu được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định 888/QĐ-TTg. Sau một năm thực hiện sắp xếp lại VNPT đã tiếp tục củng cố và khẳng định được vị trí là một trong ba trụ cột chính trên thị trường Viễn thông, công nghệ thông tin của Việt Nam.

"Tôi đánh giá rất cao nỗ lực của VNPT hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ được giao trong năm 2016. Trong điều kiện vừa sắp xếp ổn định mô hình tổ chức vừa triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, VNPT vẫn đảm bảo hoàn thành hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì được tốc độ tăng trưởng ồn định với doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước có mức tăng trưởng so với năm 2015 và cơ bản đạt kế hoạch đề ra”, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh.

Năm 2016 đã đánh dấu năm VNPT thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu theo Quyết định số 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo mô hình 3 lớp “Dịch vụ - Hạ tầng - Kinh doanh”. Hệ thống các cơ chế chính sách, quy trình quản trị phù hợp với mô hình mới; thực hiện triển khai việc tái cấu trúc khối công nghiệp; tiếp tục triển khai kế hoạch thoái vốn tại các doanh nghiệp khác... Lợi nhuận năm 2016 của Tập đoàn tăng gấp đôi so với thời điểm trước tái cơ cấu 2013, thu nhập bình quân năm 2016 tăng 53% so với thời điểm trước tái cơ cấu.

Có thể khẳng định rằng, năm 2016 là năm đầu tiên VNPT chính thức vận hành theo mô hình mới. Dù gặp khá nhiều khó khăn nhưng VNPT đã hoàn thành vượt mức tất các mục tiêu đề ra. Đặc biệt tổng lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt 4.380 tỷ, tăng 20,3% so với thực hiện năm 2015, đây là năm thứ 3 liên tiếp lợi nhuận của Tập đoàn tăng trên 20%.

Đây chính là thước đo quan trọng nhất của một doanh nghiệp và con số tăng trưởng này là minh chứng thuyết phục nhất khẳng định Tập đoàn đã tái cấu trúc đúng hướng. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về doanh thu, nộp ngân sách nhà nước đều tăng trưởng so với năm 2015.

Ông Phạm Đức Long, Tổng Giám đốc VNPT cho biết, năm 2016 VNPT đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng mạng, chất lượng dịch vụ cũng như chất lượng phục vụ và chăm sóc khách hàng, điều này thể hiện rất rõ trong kết quả sản xuất kinh doanh. Đó là trong năm VinaPhone đã phát triển được 6,5 triệu thuê bao thực tăng phát sinh cước và thuê bao Internet băng rộng cáp quang trong năm VNPT đã phát triển 6 triệu thuê bao thực tăng, tới thời điểm này, hàng tuần VNPT có khoảng 40.000 thuê bao cáp quang mới, cứ theo đà này chúng ta sẽ phát triển 2 triệu thuê bao một năm. Điều này chứng tỏ niềm tin của khách hàng đã quay lại với VNPT.

Ba mục tiêu lớn trong năm 2017

Năm 2017, VNPT tiếp tục đặt ra mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 15% so với thực hiện năm 2016; Doanh thu đạt mức tăng trưởng 8% so với thực hiện năm 2016; Nộp ngân sách nhà nước vượt chỉ tiêu kế hoạch nộp NSNN năm 2016; Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) hoàn thành chỉ tiêu do Bộ Thông tin và Truyền thông giao.

Bên cạnh các chỉ tiêu lợi nhuận và chi phí, năm 2017, VNPT tiếp tục nỗ lực xây dựng VNPT trở thành nhà mạng đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng theo 3 chỉ tiêu: "Tiên phong trong việc triển khai công nghệ mới, dịch vụ mới"; "Nhà cung cấp có chất lượng mạng, dịch vụ tốt nhất"; "Nhà cung cấp có chất lượng phục vụ tốt nhất".

Đồng thời, VNPT sẽ tiếp tục phát triển mạng lưới và dịch vụ theo thứ tự ưu tiên các dịch vụ mũi nhọn di động, băng rộng, CNTT, GTGT. VNPT sẽ tiếp tục mở rộng và nâng cao tính chuyên nghiệp cho kênh bán hàng.

Đặc biệt đẩy mạnh các hoạt động để cải thiện chất lượng chăm sóc khách hàng; tập trung hoàn thiện các giải pháp CNTT đã có và phát triển các ứng dụng chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước, góp phần đẩy mạnh triển khai Chính phủ điện tử.

Bên cạnh đó, VNPT sẽ xây dựng, ban hành chiến lược phát triển VNPT3.0 của Tập đoàn giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030. Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư ra nước ngoài; Thúc đẩy các hoạt động tìm kiếm đối tác và mở rộng hoạt động đầu tư và kinh doanh quốc tế; Giới thiệu và chào bán các sản phẩm, các giải pháp đóng gói của các đơn vị trong VNPT cho các nhà mạng và doanh nghiệp nước ngoài...

Kết quả tái cơ cấu của VNPT 2013-2016:

* Doanh thu từ khách hàng toàn Tập đoàn sau tái cấu trúc đã tăng lên 52.249 tỷ đồng;

* Lợi nhuận toàn Tập đoàn tăng hơn 2 lần từ 2.187 tỷ đồng trước tái cấu trúc năm 2013 lên 4.380 tỷ đồng sau tái cấu trúc năm 2016;

* Số lượng lao động bình quân giảm từ 44.448 người xuống còn 39.198 người năm 2016;

* Năng suất lao động theo doanh thu tăng đáng kể từ 960 triệu đồng/ người/năm lên 1.217 triệu đồng/ người/năm;

* Thu nhập bình quân trước tái cấu trúc là 11,7 triệu đồng/người/ tháng đã tăng lên 18,01 triệu đồng/người/ tháng sau tái cấu trúc năm 2016.

Hữu Tuấn