Ngân hàng đầu tiên công bố lợi nhuận năm 2016: TPBank lãi hơn 700 tỷ đồng

Hôm nay (3/1), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) chính thức công bố kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.

Năm 2016, tổng tài sản của TPBank đạt hơn 105.000 tỷ đồng, vươn lên ngân hàng tầm trung

Cụ thể, tổng tài sản của TPBank đạt trên 105.8 nghìn tỷ đồng, tăng gần 38.8% so với năm 2015 và đạt 115.6% kế hoạch, đưa TPBank trở thành ngân hàng có quy mô trung bình khá, vượt qua nhiều ngân hàng ra đời sớm hơn để góp mặt trong nhóm các ngân hàng hàng đầu Việt Nam.

Chỉ tiêu quan trọng khác là Lợi nhuận trước thuế (LNTT) cũng vượt kế hoạch, đạt mức 707 tỷ đồng, tăng 12.93% so với 2015. Với mức LNTT này, lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) của ngân hàng đạt 12%, là mức khá hiệu quả so với bình quân toàn ngành hiện nay. Tổng vốn huy động đạt trên 97.5 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 41.5% và vượt 15.3 % so với kế hoạch.

Danh mục Tài sản có sinh lời của TPBank có sự cải thiện đáng kể, cả về cơ cấu và chất lượng tài sản, trong đó tín dụng tiếp tục tăng trưởng tốt, tập trung hướng đến các đối tượng khách hàng bền vững, cốt lõi, đặc biệt là các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ - SME, nhờ vậy dư nợ cho vay thị trường 1 đến cuối kỳ tăng trưởng khá, đạt mức 47 nghìn tỷ đồng, chưa kể các hoạt động đầu tư, kinh doanh khác cũng góp phần mang lại hiệu quả kinh doanh tốt cho ngân hàng.

Bên cạnh đó, nhờ chú trọng công tác quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ nên chất lượng tín dụng được đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu luôn duy trì ở mức thấp và số cuối năm chỉ là 0.51%, tốt hơn nhiều so với số kế hoạch < 2% đề ra đầu năm.

Năm 2016 cũng ghi dấu ấn quan trọng với việc Công ty tài chính quốc tế (IFC), thuộc Ngân hàng Thế giới (WorldBank) đầu tư góp 4,999% cổ phần tại TPBank, đưa tổng vốn điều lệ của ngân hàng lên mức 5.842 tỷ đồng. Tiếp đó, với lần đầu xuất hiện trong danh sách các ngân hàng được đánh giá tín nhiệm bởi hãng Moody's Investers Service, TPBank đã được Hãng này xếp hạng tín nhiệm đạt mức B2, mức cao nhất trong nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam.

Mới đây nhất, TPBank được Tạp chí uy tín The Asian Bankers tặng giải thưởng Best Auto Loan in VN 2016, tôn vinh Ngân hàng có sản phẩm cho vay mua xe ôtô tốt nhất VN năm 2016, nhờ những nỗ lực không ngừng của TPBank để trở thành ngân hàng có số lượng xe và số tiền giải ngân vay mua xe ôtô số 1 VN được thị trường công nhận trong năm qua.

TPBank cũng được Tổ chức thẻ Quốc tế Visa trao giải ngân hàng có doanh số thanh toán trung bình thẻ Visa Debit cao nhất năm 2016 tại Việt Nam, đồng thời vươn lên vị trí thứ 6 về doanh số thanh toán thẻ Visa trong số hơn 100 ngân hàng cả nội địa lẫn nước ngoài tại Việt Nam năm 2016.

Bên cạnh các thành tựu nổi bật về kết quả kinh doanh, TPBank đồng thời cũng tiếp tục ghi các dấu ấn của ngân hàng số hàng đầu Việt Nam khi liên tục đưa ra các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiên phong về công nghệ như Bộ đôi eBank v8.0 và eToken, Điểm giao dịch ngân hàng số ATM+ Live Bank, triển khai các dự án ảo hóa, mây hoá hạ tầng công nghệ, áp dụng số hóa chứng từ, và hiện đại hóa các quy trình đón tiếp, giao dịch và chăm sóc khách hàng…với những giải pháp công nghệ phù hợp với xu thế tiên tiến hiện nay trên thế giới.

Với kết quả kinh doanh khả quan đã đạt được, TPBank tự tin đặt ra những mục tiêu thách thức hơn trong năm 2017 và các năm tiếp theo, tiếp tục tăng trưởng bền vững và hiệu quả, trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, luôn đề cao tính minh bạch và chuyên nghiệp, kiên định theo định hướng ngân hàng số với công nghệ hàng đầu và chất lượng dịch vụ đẳng cấp.

Hà Tâm