Ngành nông nghiệp xuất siêu 7,6 tỷ USD trong năm 2016

Bộ Công thương cho biết, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2016 đạt 32,1 tỷ USD, tăng 5,4% so với năm trước.

Cà phê là điểm sáng trong xuất khẩu nông sản năm 2016 (ảnh Internet)

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 15,1 tỷ USD, tăng 7,9% so với năm 2015; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng thủy sản ước đạt 6,99 tỷ USD, tăng 6,4% so với năm 2015; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 7,23 tỷ USD, tăng 0,3% so với năm 2015.

Trong năm qua, xuất khẩu hầu hết các mặt hàng nông sản tăng cả về số lượng và giá trị. Trong đó, mặt hàng cà phê, hạt điều, hạt tiêu là những điểm sáng của xuất khẩu nông sản trong năm 2016.

Cụ thể, đối với mặt hàng cà phê, khối lượng xuất khẩu năm 2016 đạt 1,79 triệu tấn và 3,36 tỷ USD, tăng 33,6% về khối lượng và tăng 25,6% về giá trị so với năm 2015. Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong năm qua.

Đứng thứ 2 là hạt điều, khối lượng xuất khẩu hạt điều năm 2016 đạt 347.000 tấn và 2,84 tỷ USD, tăng 5,6% về khối lượng và tăng 18,4% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Hạt tiêu, với khối lượng xuất khẩu cả năm 2016 đạt 177.000 tấn và 1,42 tỷ USD, tăng 34,3% về khối lượng và 12,9% về giá trị. Cùng với cà phê, hạt tiêu và hạt điều, xuất khẩu cao su năm 2016 cũng có sự gia tăng cả về khối lượng và giá trị với mức tăng tương ứng là 10,6% và 9% so với cùng kỳ năm 2015. Xuất khẩu chè năm 2016 đạt 134.000 tấn và 223 triệu USD, tăng 7,3% về khối lượng và 4,9% về giá trị.

Kim ngạch nhập khẩu toàn ngành ước đạt 24,5 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, trong cả năm 2016, toàn ngành nông nghiệp xuất siêu 7,6 tỷ USD.

Duy Hoàng