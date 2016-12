Nghệ sĩ xiếc Việt Nam lập Kỷ lục Guinness

Hiện tại, những thông tin đầu tiên về Kỷ lục Guinness Thế giới vừa được xác lập bởi hai anh em nghệ sĩ xiếc người Việt Nam - Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp - đã bắt đầu được các tờ tin tức quốc tế đăng tải.

Trong ngày 22/12 vừa qua, hai anh em nghệ sĩ xiếc người Việt - Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp - đã nỗ lực xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới ở hạng mục “chống đầu” thăng bằng leo bậc thang. Hai anh em Cơ - Nghiệp đã đi hết 90 bậc thang của Nhà thờ chính tòa Girona, thuộc thành phố Girona, Tây Ban Nha, trong vòng 52 giây.

Tờ tin tức Straits Times của Singapore đã ngay lập tức đưa tin ngắn ban đầu với tiêu đề “Putting their heads together to break world record” (tạm dịch: Hai cái đầu hợp lại, phá vỡ kỷ lục thế giới). Hiện tại, các báo nước ngoài đều cẩn thận đề cập rằng hai anh em Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp đã “nỗ lực” phá vỡ Kỷ lục Guinness Thế giới.

Đơn giản bởi khi một phần trình diễn chứng tỏ tài năng được thực hiện, đại diện của ủy ban chứng nhận Kỷ lục Guinness Thế giới sẽ có mặt để ghi nhận về nỗ lực đó, sau khi trải qua những quy trình xét duyệt nhất định, đại diện của tổ chức này sẽ đưa ra kết luận chính thức cuối cùng sau một thời gian ngắn.

Đối với phần trình diễn gây thót tim của hai anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, họ đã rất mạo hiểm khi “chống đầu” đi hết 90 bậc thang trứ danh của Nhà thờ chính tòa Girona mà không sử dụng bất cứ biện pháp bảo vệ an toàn nào. Hai anh em đã thực sự mạo hiểm hết mình với nỗ lực xác lập Kỷ lục Guinness.

Straits Times gọi đây là một “màn biểu diễn kỳ diệu” trên những bậc thang đẹp nên thơ, trứ danh của nhà thờ nổi tiếng nhất thành Girona. Những “mọt phim” thậm chí còn có thể cảm thấy những bậc thang này quá đỗi quen thuộc, bởi nơi đây đã từng trở thành bối cảnh quay của loạt phim truyền hình Mỹ nổi tiếng “Trò chơi vương quyền”.

Trang tin NBC News của Mỹ đã đưa khoảnh khắc nỗ lực xác lập kỷ lục của hai anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp vào một trong 10 khoảnh khắc đáng nhớ kể câu chuyện về thế giới trong ngày 22/12. Trong hai anh em, thì Quốc Cơ là người giữ vai trò bệ đỡ và Quốc Nghiệp là người đóng vai trò thăng bằng bên trên.

Tờ tin tức địa phương Emporda (vùng Catalonia, Tây Ban Nha) bình luận rằng Nhà thờ chính tòa Girona đã trở thành bối cảnh diễn ra một phần trình diễn ngoạn mục, một phần thử thách thể chất đáng gờm trong lịch sử ngành xiếc.

Nguyên tắc xác lập kỷ lục mới ở hạng mục này, chính là người thực hiện phải nâng được số bậc thang mà họ bước qua trong vòng một phút.

Theo tờ Emporda, trước anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, kỷ lục này được nắm giữ bởi hai nghệ sĩ xiếc người Trung Quốc là Tang Tao và Su Zengxian, xác lập vào ngày 10/9/2014, khi họ đi được 25 bậc thang trong vòng một phút, tại thành phố Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc.

Theo tờ Emporda, phần biểu diễn ngoạn mục này đã thu hút cả những vị chức sắc trong nhà thờ, quan chức tại địa phương và các nghệ sĩ xiếc quốc tế tới chứng kiến, cổ vũ. Tất cả những người có mặt tại sự kiện đã hết sức phấn khích trước phần thể hiện của Quốc Cơ và Quốc Nghiệp.

Một số người đã được đại diện của ủy ban xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới mời làm người chứng nhận chính thức cho sự kiện.

Ngoài ra, trước khi phần thử sức bắt đầu, người ta cũng đo đạc kỹ lưỡng các bậc thang nhà thờ để đảm bảo mỗi bậc đều có chiều cao ít nhất 15cm - một tiêu chí cơ bản mà ủy ban Kỷ lục Guinness Thế giới đặt ra.

Emporda cũng dành nhiều câu chữ để giới thiệu về sự nghiệp biểu diễn xiếc của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, về những festival xiếc quốc tế và các quốc gia mà hai anh đã từng đi lưu diễn.

Lý do tại sao Quốc Cơ - Quốc Nghiệp lựa chọn Nhà thờ chính tòa Girona để biểu diễn, theo Emporda, là bởi các anh đang kết hợp “một công đôi việc”, vừa thử sức phá vỡ Kỷ lục Guinness Thế giới, vừa tham gia Đại hội Xiếc Giáng sinh Thành Girona 2016 - một chương trình xiếc quy mô được tổ chức thường niên ở Girona.

Mỗi năm, chương trình này có một chủ đề, chủ đề của năm 2014 là xiếc trên băng, chủ đề của năm 2015 là xiếc ảo thuật, chủ đề của năm nay - 2016 - là xiếc phương Đông, với sự tham gia của những nghệ sĩ xiếc nổi tiếng đến từ Châu Á. Theo Emporda, hiện tại chương trình này đã bán ra 11.000 vé để phục vụ công chúng dịp lễ Giáng sinh.

Một phần biểu diễn của hai anh em Giang Quốc Cơ - Giang Quốc Nghiệp

Tổng hợp

Bích Ngọc (Dân trí)