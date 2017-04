Nghĩa tình Tây Bắc và Swing for the Kids

Mặc dù đã lan tỏa tới 40 tỉnh, thành phố trên cả nước, nhưng những suất học bổng đầu tiên của Quỹ học bổng Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids và cả đợt trao học bổng gần đây nhất đều có chung điểm đến là Tây Bắc.

Những ánh mắt từ cực bắc tổ quốc

Tháng 1/2008, sau Giải golf thường niên Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids đầu tiên, đoàn công tác của Báo Đầu tư với hành trang là 60 suất học bổng mang tên Swing for the Kids đã lên với thầy trò xã Chế Tạo, xã xa nhất, khó khăn nhất của huyện Mù Cang Chải, Yên Bái.

Phải mất gần 2 ngày, từ đường bộ tới đường rừng, cuối cùng phải bỏ xe ô tô để đi bộ, đoàn cán bộ, phóng viên Báo Đầu tư từ Hà Nội mới đến được điểm hẹn giữa lưng chừng trời với 18 thầy giáo ở xã Chế Tạo.

Dấu chân của những người làm công tác thiện nguyện của Quỹ học bổng Swing for the Kids đã có mặt tại nhiều vùng quê của miền Tây Bắc.

Tới tận thời điểm này, sau 10 năm, những thành viên của đoàn công tác ngày ấy vẫn không thể quên cảnh thông thống của khu nhà phên nứa được gọi là trường học; không thể quên những đôi chân trần tím ngắt, nhỏ xíu đang bấm vào vách đá để leo đến trường. Nhiều người trong đoàn đã bật khóc khi nghe các em lúng túng tuân theo hiệu lệnh của thầy hiệu trưởng, cất tiếng hát trong trẻo để đón đoàn đại biểu trong cơn gió lạnh hun hút, vì hơn một năm rồi các em mới… có khách.

60 suất học bổng của Swing for the Kids năm đó đã giúp cho 60 em học sinh có thêm sách vở, nhưng đó không phải là tất cả. Điều mà các em nhắc lại rất nhiều lần, trong cả những chuyến đi sau của đoàn công tác của Báo Đầu tư, đó là cả trường được “đón khách dưới xuôi lên thăm” động viên, chia sẻ.

Như thầy Hoàng Anh Vượng, Phó hiệu trưởng Trường THCS xã Chế Tạo năm đó đã thay mặt học sinh nói rằng, với tấm lòng từ Quỹ học bổng Swing for the Kids, họ biết chắc rằng, họ không bị lãng quên.

“Với điều kiện khó khăn của một xã vùng cao, sự quan tâm của Quỹ học bổng Swing for the Kids đã giúp đỡ các em thêm điều kiện đến trường, củng cố niềm tin cho chúng tôi trong nỗ lực gieo chữ tới những mầm non tương lai đất nước”, thầy Vượng chân tình chia sẻ khi chia tay.

Ánh mắt trăn trở của những người thầy, ánh mắt tò mò, lạ lẫm của những đứa trẻ vùng núi cứ ám ảnh mãi từng người trong đoàn. Còn nhớ, trên đường trở về chúng tôi đã nói với nhau, ước sao có thật nhiều suất học bổng từ Giải golf Swing for the Kids để học sinh Tây Bắc và các miền khó khăn khác vơi bớt khó khăn, để các em được vui vẻ, vô tư cắp sách tới trường…

Từ chuyến đi đầu tiên tới cực Bắc của Tổ quốc, sau 10 năm, dấu chân của những người làm công tác thiện nguyện của Quỹ học bổng Swing for the Kids đã có mặt khắp mọi miền Tây Bắc, tới những địa điểm xa xôi, khó khăn, cách trở của các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình… Cùng với những chuyến đi, hàng nghìn suất học bổng dù nhỏ bé, nhưng mang nặng nghĩa tình của những nhà tài trợ, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đã đến được với các học sinh nghèo Tây Bắc.

“Đưa em về thăm quê Bác”!

Chuyến hành hương về thăm quê Bác tháng 5/2011 của Báo Đầu tư có những vị khách đặc biệt. Đó là 2 cô giáo và 5 em học sinh của Trường THCS Phương Thiện, tỉnh Hà Giang. Cả 5 em đều là người dân tộc thiểu số, em người Dao, người Mông, em người Nùng, người Tày, xinh xắn, thông minh, ngoan ngoãn và học giỏi.

Sự háo hức của các em khi lần đầu tiên được về thăm quê Bác lan tỏa trong cả đoàn. “Cháu đã thấy Bác Hồ gần gũi hơn rất nhiều”, Đàm Minh Hảo, học sinh lớp 7A, thành viên nhỏ tuổi nhất trong đoàn nói thế.

Cô bé, cũng như các em học sinh trong đoàn và bao bạn nhỏ khác, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vốn chỉ biết Bác Hồ qua sách vở, những câu chuyện kể. Nhưng nay, quê Bác là đây, nhà Bác đây rồi. Khung cửi nhỏ bao đêm cụ Hoàng Thị Loan thức trắng dệt vải. Chiếc giường tre nhỏ khi xưa Bác từng nằm. Cả cái bàn học nhỏ xíu. Cái chạn bát đơn sơ… Tất cả hiển hiện trước mắt các em, rất thật và sống động.

Cho đến giờ, mọi người trong đoàn vẫn nhắc tới những giọt nước mắt nuối tiếc của Nguyễn Thị Doãn, cô bé học sinh lớp 8 có đôi mắt đen láy, người dân tộc Nùng lúc lên xe về lại Hà Giang. Suốt chặng đường dài, chỉ trừ lúc nào quá mệt mỏi, còn không thì cô bé không dám ngủ. Em nói, muốn tranh thủ ngắm nhìn cảnh đẹp của đất nước, để có thể kể với cha mẹ, bạn bè về quê Cha, đất Mẹ của Bác Hồ kính yêu. “Cháu muốn được làm nhà báo, để được đi khắp nơi. Cháu sẽ cố gắng học giỏi, để thực hiện ước mơ đó!”, Doãn nói vậy.

Phải trực tiếp đến với các em, lắng nghe các em mới hiểu rằng, sự hỗ trợ về tinh thần quan trọng thế nào. Sau lần đó, những chuyến hành hương về thăm quê Bác mỗi dịp sinh nhật Người của Báo Đầu tư đều có thầy trò học sinh từ Sơn La, Lào Cai, Lai Châu, Hòa Bình. Không có bài học nào về tình yêu đất nước, yêu Bác Hồ một cách sâu sắc, mãnh liệt và sinh động như những chuyến đi ấy.

Sau chuyến đi về “khúc ruột miền Trung” năm 2014, em Nguyễn Thị Lưu Ly, học sinh lớp 10 A1, Trường THPT số 1 Bắc Hà (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) đã gửi về Báo Đầu tư một bức thư dài. Em viết: “Chuyến hành hương về vùng đất Nghệ An - Hà Tĩnh địa linh nhân kiệt đối với chúng cháu - những người con đến từ Tây Bắc xa xôi - thực sự là hành trình đi tìm và khẳng định những giá trị vĩnh hằng, hành trình của cả đời người với ước mơ vươn tới những chân trời tươi sáng... Trong tâm khảm chúng cháu, trên mỗi tấc đất của Tổ quốc Việt Nam yêu dấu, có anh linh của bao thế hệ cha anh người Việt Nam đã ngã xuống cho màu xanh đất này. Chúng cháu nguyện học tập thật tốt, bồi dưỡng lý tưởng sống cao đẹp để xứng đáng với những thế hệ cha anh, tiếp nối truyền thống tốt đẹp mà bao thế hệ tiền nhân đã dày công xây dựng, cho non nước Việt Nam mãi mãi thanh bình và tươi đẹp”.

Bởi tình yêu cho đi, không mong nhận lại…

Em bé Doãn ở Hà Giang hay khóc nhè năm nào giờ đã là sinh viên năm thứ hai Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Giấc mơ trở thành nhà báo của cô học trò nhỏ đã được chắp cánh từ học bổng Swing for the Kids, giờ đang được chính những người của Tổ công tác Giải golf Swing for the Kids của Báo Đầu tư chung tay hỗ trợ, khích lệ.

Từ năm 2007 đến nay, Quỹ học bổng Swing for the Kids đã trực tiếp trao 1.400 suất học bổng, trị giá gần 1 tỷ đồng và trao 940 suất học bổng qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, trị giá 510 triệu đồng cho các học sinh nghèo vượt khó, học giỏi Tây Bắc.

Người đón em từ bến xe khi em về dự thi đại học, những người góp chút ít chi phí ăn ở để em đi thi, người mang chăn ấm cho em trong mùa đồng đầu tiên ở Hà Nội… là một cán bộ của Báo Đầu tư, thành viên Tổ công tác Giải golf thường niên Vì trẻ em Việt Nam.

Chặng đường học hành của em còn dài, trước mắt sẽ còn không ít chông gai, nhưng em tâm sự, chính sự yêu thương chân thành, sự động viên khích lệ của cán bộ, phóng viên Cơ quan Báo Đầu tư là động lực lớn nhất giúp em tự tin bước về phía trước.

Sẽ không chỉ có một em Doãn thực hiện được giấc mơ thời thơ bé của mình. Những thành viên theo sát các chuyến thiện nguyện của Quỹ học bổng Swing for the Kids không thể quên những ánh mắt rực rỡ, đầy hy vọng của hàng trăm, hàng ngàn em bé Tây Bắc tại các buổi trao tặng học bổng. Chắc chắn các em đã cảm nhận được sự sẻ chia, sự ghi nhận nỗ lực vượt khó của các em từ Quỹ học bổng Swing for the Kids, để tự mình vươn lên trong cuộc sống...

“Của cho không bằng cách cho” - những người làm công tác Giải golf và Quỹ học bổng Swing for the Kids chưa bao giờ ngại khó, luôn đến tận nơi, gặp từng em để trao tận tay những món quà, trực tiếp nói những lời động viên, khích lệ. Đó cũng chính là tâm nguyện của các nhà tài trợ, các doanh nghiệp thông qua Quỹ học bổng Giải golf Swing for the Kids muốn gửi tặng các em.

Mỗi năm, Cơ quan Báo Đầu tư lại nhận được những món quà đặc biệt. Lúc thì chùm củ sắn còn dính đất của các em học sinh Hòa Bình; khi là vốc mận tím đỏ của học sinh Sơn La. Và cả bài Quốc ca hùng tráng hát từ lồng ngực phong phanh manh áo mỏng của các em học sinh ở Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu…

Những món quà này thúc giục các thành viên, các doanh nghiệp, nhà tài trợ của Quỹ học bổng Swing for the Kids tiếp tục lên đường…

Hữu Tuấn