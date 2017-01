Nhập siêu 100 triệu USD trong tháng 1/2017

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2017 ước tính thâm hụt 100 triệu USD, tương đương 0,7% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng.

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng đầu tiên của năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 29,3 tỷ USD, giảm 13% so với tháng 12/2016; trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 14,6 tỷ USD, giảm 12% và trị giá nhập khẩu ước đạt 14,7 tỷ USD, giảm 14%.

So với cùng kỳ năm trước, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 1/2016 ước tính tăng 11,5%, trong đó xuất khẩu ước tăng 7,6% và nhập khẩu ước tính tăng 15,8%.

Các mặt hàng xuất khẩu lớn là điện thoại các loại & linh kiện với khoảng 2,5 tỷ USD, giảm 7,1% so với tháng 12/2016.

Mặt hàng dệt may đạt kim ngạch xuất khẩu 2,05 tỷ USD, giảm 10,8% so với tháng 12/2016. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt trị giá xuất khẩu là 1,6 tỷ USD, giảm 14,1% so với tháng 12/2016 nhưng tăng 26,3% với tháng 01/2016.

Hàng giày dép đạt trị giá xuất khẩu 1,2 tỷ USD; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 900 triệu USD, gỗ và sản phẩm gỗ đạt 620 triệu USD; hàng thủy sản đạt 550 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 500 triệu USD; cà phê đạt 316 triệu USD.

Đặc biệt mặt hàng dầu thô trong tháng 1/2017 mới xuất khẩu 496.000 tấn với trị giá là 191 triệu USD, giảm 11,5% so với tháng 12/2016, nhưng nếu so với tháng 1/2016 lại có dấu hiệu tốt khi sản lượng giảm 3,2% trong khi trị giá tăng 51,9%.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng là 2,6 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2,25 tỷ USD.

Với mặt hàng xăng dầu các loại, nhập khẩu trong tháng 1/2017 đạt khoảng 900.000 tấn với trị giá 510 triệu USD. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong tháng 1/2017 tăng 20,1% so với tháng 1/2016 nhưng trị giá lại tăng 114,1%.

Điện thoại các loại và linh kiện đạt 850 triệu USD, vải các loại đạt 800 triệu USD; sắt thép các loại đạt 710 triệu USD…

Hoàng Nam