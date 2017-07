Những điều chưa biết về "Diễn giả được săn đón hàng đầu” Lan Phan Bercu

Hội thảo "Khởi nghiệp 4.0 - Thế giới và Việt Nam" diễn ra sáng 9/7 tới đây, tại Trung tâm Văn hoá Pháp tại Hà Nội (L"Espace) (24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang được nhiều bạn trẻ, nhất là trong giới khởi nghiệp quan tâm bởi sự tham gia chia sẻ của "Diễn giả được săn đón hàng đầu” Lan Phan Bercu, tác giả sách “36 kế trong kinh doanh hiện đại”. Tuy nhiên, hẳn không ít người vẫn tò mò về vị diễn giả này.

Diễn giả Lan Phan Bercu (Ảnh: Facebook)

Lan Phan Bercu là diễn giả, tác giả và nhà đào tạo quốc tế sống ở Atlanta, tiểu bang Georgia Hoa Kỳ. Cô sinh ra và lớn lên tại TP. Hồ Chí Minh.

Cô cho biết, mình là một trong những cá nhân đầu tiên mở công ty tư nhân khi nhà nước bắt đầu cho phép cá nhân thành lập công ty tư nhân trách nhiệm hữu hạn .



"Lúc đó tôi chỉ mong ước có một cẩm nang, một chương trình hay một người nào đó dẫn dắt mình. Bản thân tràn đầy đam mê vá khát khao học hỏi… nhưng cảm thấy chới với vì thiếu thốn sự định hướng, dẫn dắt và huấn luyện chuyên nghiệp", cô cho biết.



Cô cho biết, cơ duyên đưa cô tới nghề diễn giả khá tình cơ. Lúc đang học cao học, một sáng sớm nọ cô thức dậy sớm, mở hộp thư và nhận được thư của cô trưởng khoa Leadership (Lãnh đạo). Cô trưởng khoa viết rằng, có 2 chiếc vé tham dự hội nghị quan trọng về lãnh đạo, nhưng cô bận và không đi được. Ai mở mail này sớm thì liên lạc với cô để nhận vé. Lan Phan Bercu là người liên lạc sớm nhất và có được tấm vé trị giá hơn 2.000 USD.

"Lần đầu tiên trong đời tôi được nghe một nữ diễn giả người Mỹ nói chuyện về vai trò của nhà lãnh đạo hay đến mức có cảm giác lâng lâng như bị tiếng sét ái tình vậy. Nó tác động mạnh và thậm chí khiến tôi thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống ngay lập tức. Từ những buổi như vậy, tôi đã lên kế hoạch trở thành diễn giả chuyên nghiệp cho mình. Đó là năm 2009", cô tâm sự.

Hiện nay, ngoài công việc diễn giả, cô còn là Sáng lập viên và chủ nhiệm chương trình LanBercu TV với mục đích phục vụ cộng đồng, hỗ trợ các bạn có đam mê học hỏi và khát khao thành công.

Lanbercu TV tập trung giáo dục đào tạo kỹ năng sống, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng kinh doanh và tiếng Anh thương mại. Chương trình được thực hiện tại thành phố Atlanta, Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, cô cũng tham gia các công tác đào tạo cho các nhà quản lý và lãnh đạo từ Châu Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Khách hàng của nữ diễn giả này là các công ty đa quốc gia thuộc “Fortune 500” như: Intel, Bayer, Morgan Stanley, Smith Barney...

Tuy nhiên, cô vẫn không ngừng học hỏi và qua talkshow muốn chia sẻ những trải nghiệm cá nhân, kiến thức của những chuyên gia nổi tiếng ở Hoa Kỳ và thế giới với các bạn Việt Nam.

"Tôi đã gặp thất bại, cũng như học hỏi và gặt hái một số thành công. Các bạn hãy nhớ rằng dù có bất kỳ trở ngại nào trong cuộc sống, nếu chúng ta có ý chí, lòng tin, hình thành chiến lược, và rèn luyện kỹ năng tốt thì chúng ta sẽ đạt thành công", Lan Phan Bercu chia sẻ.

Diễn giả Lan Phan Bercu

- Tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA tại trường đại học Kennesaw University Hoa Kỳ

- Chủ tịch và sáng lập viên công ty Lead Across Cultures International

- Thành viên của Hiệp Hội Diễn Giả Chuyên Nghiệp Hoa Kỳ the National Speakers Association

- Thành viên của Liên Bang Diễn Giả Toàn Cầu - The Global Speakers Federation

- Chủ tịch hoạch định chương trình giáo dục của Hội Đồng Đa Văn Hóa Georgia Diversity Council Hoa Kỳ

- Thành viên của Hiệp Hội Đào Tạo Huấn Luyện và Phát Triển Tài Năng Hoa Kỳ - American Society of Training and Development, Association of Talent Development.

- Tác giả của quyển the 36 Ancient Chinese Strategies for Modern Business được Nhà xuất bản Trẻ xuất bản với tựa đề 36 Kế cho Thời Kinh Doanh Hiện Đại

- Sáng lập viên và chủ nhiệm chương trình LanBercu TV

Thanh Huyền