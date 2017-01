Những mẫu tin nhắn chúc Tết hay và ý nghĩa nhất

Những tin nhắn chúc Tết luôn là những món quà nhanh, gọn, nhẹ nhất mà bạn có thể sử dụng để gửi tới bạn bè, người thân. Tuy vậy để có những tin nhắn chúc Tết 2017 nhanh như vậy, ngay từ rất sớm bạn nên tìm và lưu trữ các mẫu tin nhắn chúc năm mới 2017 sắp tới và chỉ tới sát giờ hãy sao chép và dán để gửi tin nhắn chúc Tết. Dưới đây là một số mẫu tin nhắn chúc Tết hay và ý nghĩa dành cho bạn:

Cả năm phát tài"

- Nhân dịp tết đến xuân về, cầu mong cho những đều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả các bạn. Ai cũng đẹp... Ai cũng xinh... Ai cũng lung linh... Chúc các bạn có một năm mới hạnh phúc bên người thân và gia đình- Năm mới chúc anh em “sức khỏe vô biên, kiếm được nhiều tiền, đời sướng như tiên, chẳng ai làm phiền!”.

- Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều/ Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu/ Gia đình hạnh phúc bè bạn quý/ Thanh thản vui chơi mỗi buổi chiều!.

- Đong cho đầy hạnh phúc. Gói cho trọn lộc tài. Giữ cho mãi an khang. Thắt cho chặt phú quý. Cùng chúc nhau như ý. Hứng cho tròn an khang. Chúc năm mới bình an. Cả nhà đều sung túc- Năm mới Tết đến. Rước hên vào nhà. Quà cáp bao la. Mọi nhà no đủ. Vàng bạc đầy hũ. Gia chủ phát tài. Già trẻ gái trai. Sum vầy hạnh phúc. Cầu tài chúc phúc. Lộc đến quanh năm. An khang thịnh vượng!.

- Tống cựu nghênh tân – Vạn sự cát tường – Toàn gia hạnh phúc.

- Năm mới: Ngàn lần như ý, Vạn lần như mơ, Triệu sự bất ngờ, Tỷ lần hạnh phúc.

- Chúc mọi người năm mới tiền vào bạc tỉ, tiền ra rỉ rỉ, miệng cười hi hi. Vạn sự như ý.

- Chào buổi tối, chào tạm biệt ngày cuối cùng của năm, chào tạm biệt những buồn vui lẫn lộn, chuẩn bị sẵn sàng để đón chào New Year 2017!

- Cung chúc tân niên, sức khỏe vô biên, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên, túi luôn đầy tiền, sung sướng như tiên. Chúc mừng năm mới!

- Chúc em năm mới hoan hỉ, sức khỏe bền bỉ, công danh đắc ý, tiền vào tỉ tỉ và có thêm thật nhiều chương trình mới, hấp dẫn dành cho mọi người!.

- Nhân dịp năm mới, chúc ông bà sống lâu trăm tuổi. Chúc ba mẹ sức khỏe dồi dào. Chúc cô chú nhà cửa an khang. Chúc anh chị vui vẻ hạnh phúc. Chúc em nhỏ học giỏi chăm ngoan. Chúc bạn đọc gặp nhiều may mắn.

- Chúc em năm mới sức khỏe tới. Hưởng lộc bình an năm mới về.

- Hãy để những lời chúc sâu lắng của tôi luôn ở bên cạnh cuộc sống tuyệt vời của bạn. Tôi hy vọng trong năm tới bạn luôn khỏe mạnh và thuận buồm xuôi gió trong công việc.

- Đủ tiền bạc để gia đình sung túc

Đủ hạnh phúc để tâm luôn ngọt ngào

Đủ ồn ào để thấy đời không lặng lẽ

Đủ sức khỏe để có thể rong chơi

Đủ thảnh thơi để thấy mình thật sự sống

Đủ hy vọng để giữ mãi niềm tin

Đủ tự tin và hài hước để thấy cuộc sống đáng yêu hơn!

- Cung chúc tân niên,

Sức khỏe vô biên, thành công liên miên,

hạnh phúc triền miên, túi luôn đầy tiền,

sung sướng như tiên. Chúc mừng năm mới!!!