Phát triển đô thị Tuy Hoà: Cơ hội không thể bỏ qua với nhà đầu tư

Quỹ đất lớn, cơ chế chính sách cởi mở, hạ tầng ngày càng đồng bộ, là những yếu tố cơ bản để TP. Tuy Hoà (tỉnh Phú Yên) có thể thu hút các nhà đầu tư.

Núi trong lòng thành phố

Là thành phố biển, xếp hạng đô thị loại 2, nhưng so với các đô thị khác trên cả nước, Tuy Hoà có những lợi thế riêng khá nổi bật.

Trước hết, thành phố vừa mang dáng dấp của một đô thị trẻ năng động đang trên đà phát triển, nhưng vẫn còn lưu giữ được những nét đẹp hoang sơ, mộc mạc và dân dã. Giữa lòng phố thị, bên cạnh những công trình cao ốc hiện đại như Cendeluxe, Kayza, Sài Gòn - Phú Yên Hotel… thì xen kẽ vẫn là những làng quê dân dã với cột rơm khô, luỹ tre làng, đồng lúa. Điều này dường như khá hiếm và chỉ còn sót lại ở một vài đô thị cấp nhỏ trên dải đất miền Trung.

Phía Nam sông Đà Rằng được quy hoạch phát triển đô thị Nam Tuy Hoà.

Chính nét đẹp mộc mạc, hoang sơ rất riêng ấy đã tạo nên một lợi thế cạnh tranh rất lớn đối với TP. Tuy Hoà về du lịch, một trong những động lực để thu hút các nhà đầu tư lĩnh vực đô thị - bất động sản đến với địa phương.

Thứ nữa, Tuy Hoà là một thành phố biển, điểm đặc biệt là thành phố được núi rừng bao bọc xung quanh, trong đó điểm nhấn là 2 ngọn núi Nhạn và núi Chóp Chài nằm xen kẽ giữa lòng Thành phố, tạo cho Tuy Hoà vóc dáng của một đô thị “núi trong lòng thành phố, phố trong lòng biển khơi” rất đặc biệt và hiếm có.

Ông Nguyên Phi, chuyên gia Trung tâm Tư vấn dịch vụ bất động sản Phát Lộc Land đánh giá: “Điểm nhấn này của Tuy Hoà tạo nên một địa thế “ngoạ long phục hổ”, lưng dựa vào núi, mặt hướng ra biển, rất đẹp trong phong thuỷ. Đi kèm với việc hầm Đèo Cả được thông suốt sẽ giải thoát được thế bí cho cả đô thị Tuy Hoà, tạo nên vượng khí trong tương lai”.

Trên thực tế, nhà đầu tư đang quan tâm nhiều đến tiềm năng về quỹ đất của TP. Tuy Hoà. Theo đánh giá, Tuy Hoà vẫn còn nhiều cơ hội để phát triển không gian đô thị nhờ quỹ đất dồi dào. Quỹ đất lớn, đi kèm với việc đầu tư đồng bộ về hạ tầng, với trọng điểm là công trình cầu Hùng Vương nối liền 2 bờ Nam - Bắc Tuy Hoà, đã tạo nên một đô thị mở.

TP. Tuy Hoà có diện mạo “núi trong lòng thành phố, phố trong lòng biển khơi”

Tại khu vực phía Nam Tuy Hoà, hiện nay UBND tỉnh Phú Yên đã phê duyệt quy hoạch xây dựng Dự án Khu đô thị Nam Tuy Hòa, với quy mô 394,6 ha, dân số 30.000 - 40.000 người. Đây được xem là khu đô thị mang tính chiến lược của tỉnh Phú Yên, nhằm mục đích mở rộng Tuy Hòa về hướng Nam, cũng như đóng vai trò kết nối quan trọng giữa Khu kinh tế Nam Phú Yên với TP. Tuy Hòa trong tương lai.

Đòn bẩy về hạ tầng

Cùng với quy hoạch phát triển đô thị Nam Tuy Hoà đã được phê duyệt, các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm phục vụ quá trình mở rộng và nâng cấp đô thị Tuy Hoà thời gian qua cũng đã được tỉnh Phú Yên chú trọng đầu tư xây dựng. Nổi bật là Dự án Nâng cấp mở rộng nhà ga sân bay Tuy Hoà; Dự án xây dựng tuyến đường ven biển kéo dài từ TP. Tuy Hoa đến Vũng Rô, Bãi Môn - Mũi Điện. Cùng với việc hầm đường bộ Đèo Cả sẽ được khánh thành và thông xe chính thức vào tháng 10 tới đây, cả 3 dự án trọng điểm này sẽ góp phần mở lối và tạo đà bứt phá cho đô thị Nam Tuy Hoà nói riêng, TP. Tuy Hoà nói chung.

“Hiếm có địa phương nào lại đặc biệt như Tuy Hoà , khi có các hạ tầng thiết yếu như sân bay, nhà ga xe lửa, bến cảng lại nằm ngay trong lòng thành phố. Điều này sẽ tạo cho Tuy Hoà một lợi thế rất lớn đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư lĩnh vực bất động sản khi đến với tỉnh”, ông Nguyên Phi đánh giá.

Theo định hướng phát triển của UBND tỉnh Phú Yên, trong tương lai, TP. Tuy Hoà sẽ có diện mạo của một đô thị hiện đại, năng động, với trọng tâm là hai lĩnh vực du lịch - dịch vụ. Để hiện thực hoá điều này, Phú Yên cần những dự án động lực làm đòn bẩy cho việc phát triển đô thị.

Yếu tố “cần” ở đây đã phần nào được đáp ứng khi vừa qua, Tập đoàn Rose Rock (Mỹ) hợp tác với Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô bắt đầu khởi động Dự án Tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng vịnh Vũng Rô (tổng vốn đầu tư dự kiến 2,5 tỷ USD). Theo đó, Dự án sẽ được phát triển gồm ba khu chính là The Marina, The Village và Bãi Môn. Ba khu này được kết nối bằng con đường tản bộ dài 2,5 km với tên gọi The Green Thread.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ông Nguyễn Chí Hiến nhấn mạnh: “Chính quyền tỉnh Phú Yên tin tưởng rằng, một dự án có quy mô lớn, gồm nhiều hạng mục quan trọng như khách sạn, bến du thuyền… khi hình thành và đưa vào hoạt động sẽ tạo nên điểm nhấn kiến trúc độc đáo của đô thị Tuy Hòa trong tương lai”.

Đồ án Khu đô thị mới Nam Tuy Hoà



Đồ án Khu đô thị mới Nam Tuy Hòa (tỷ lệ 1/2.000) và Thiết kế đô thị (tỷ lệ 1/500) được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng gồm các nội dung chính sau:



1. Phạm vi ranh giới vùng quy hoạch thuộc địa phận phường Phú Lâm (TP. Tuy Hòa), có giới cận:



- Nam giáp đường Ngô Gia Tự



- Bắc giáp sông Đà Rằng



- Đông giáp biển Đông



- Tây giáp Quốc lộ 1A (cũ)



2. Quy mô:



- Diện tích: 394,6 ha



- Dân cư: khoảng 30.000 - 40.000 người (tối đa là 61.000 người)



3. Tính chất vùng quy hoạch: là khu vực mở rộng về phía Nam của TP. Tuy Hòa hiện nay, đảm nhiệm một số chức năng trung tâm đô thị mới hiện đại, bền vững. Đầu tư dự án trở thành một trung tâm



4. Hình thức đầu tư: đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp trong và ngoài nước.



Ngọc Tân