Phó chủ tịch Vingroup Lê Khắc Hiệp: Vingroup không bao giờ bán thương hiệu Việt cho nước ngoài

Đó là khẳng định chắc chắn từ Tập đoàn Vingroup trước thông tin 7-Eleven sẽ mua chuỗi VinMart+ của Tập đoàn để đạt được mục tiêu mở 1.000 cửa hàng tiện lợi 7-Eleven tại Việt Nam trong 10 năm tới. Ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn về sự việc này.

Trong giới bán lẻ và truyền thông xuất hiện tin tức cho rằng Vingroup sẽ nhượng lại chuỗi Vinmart+ cho 7-Eleven. Ông có thể xác tín thông tin này?

Đó hoàn toàn là tin đồn vô căn cứ. Trước tiên phải khẳng định là Vingroup không bao giờ bán thương hiệu Việt, mà cụ thể ở đây là chuỗi Vinmart+ cho nước ngoài. Thứ hai, ở góc độ kinh doanh, càng không bao giờ có chuyện Vingroup bán đi chuỗi bán lẻ đang phát triển tốt - với mục tiêu trở thành ngành kinh doanh mũi nhọn thứ 2 của Tập đoàn cho bất cứ doanh nghiệp nào.

Vậy tại sao lại có thông tin 7-Eleven sẽ thâu tóm Vinmart+ trên Inside Retail – chuyên trang bán lẻ hàng đầu thế giới, thưa ông?

Có thể đó là mong muốn chủ quan từ phía 7-Eleven hoặc chỉ đơn giản là suy đoán của Inside Retail. Thực tế việc mở rộng hệ thống thông qua hình thức chuyển đổi từ những cửa hàng sẵn có thậm chí, mua đứt một thương hiệu bán lẻ là cách thức nhanh nhất để thâu tóm thị trường mới. Tại Việt Nam, Vingroup đang chiếm thị phần bán lẻ lớn nhất, có tốc độ phát triển nhanh nhất với khoảng 1.000 siêu thị - cửa hàng tiện ích Vinmart và Vinmart+ trên khắp cả nước.

Rõ ràng Vinmart sẽ là mục tiêu của bất cứ thương hiệu bán lẻ nào muốn vào Việt Nam, không riêng gì 7-Eleven.

Ông có thể cho biết, Vingroup đã nhận được đề nghị hoặc sự tiếp xúc nào từ 7-Eleven chưa?

Hiện phía 7-Eleven chưa có bất cứ trao đổi gì với chúng tôi.

Trong trường hợp 7-Eleven thực sự muốn mua lại chuỗi Vinmart+ với mức giá “rất hời”, Vingroup có xem xét lại không thưa ông, nhất là dưới bài toán kinh doanh?

Vẫn là chắc chắn là không có cửa (cười). Tôi xin khẳng định một lần nữa là Vingroup không bao giờ bán hệ thống VinMart+ dù được chào ở bất kỳ giá nào. Chúng tôi đang vượt xa các đối thủ, dẫn đầu thị trường cả về quy mô, độ phủ rộng, đến tốc độ tăng trưởng và triển vọng kinh doanh.

Và hơn cả mục tiêu lợi nhuận, khi đầu tư vào lĩnh vực bán lẻ, Vingroup quyết tâm xây dựng một thương hiệu phân phối thật sự uy tín, đủ tầm kết nối sản xuất nội địa với khách hàng, góp phần xây dựng một nền sản xuất tiêu dùng an toàn, chất lượng, vì lợi ích lâu dài cho các thế hệ tương lai tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Vingroup cũng quyết tâm tạo lập một thương hiệu bán lẻ Việt đủ tầm vóc đối trọng với các doanh nghiệp nước ngoài để góp phần bảo vệ và nâng đỡ các thương hiệu Việt khác trong chuỗi sản xuất tiêu dùng.

Có ý kiến cho rằng do 7-Eleven sợ không cạnh tranh nổi với Vinmart+ nên tung ra chiêu này, hoặc để mua được Vinmart+, hoặc để giảm lòng tin của người tiêu dùng vào Vinmart+, tạo lợi thế cạnh tranh, quan điểm của ông như thế nào?

Tôi không biết thực hư sự việc này như thế nào, mặc dù theo tôi đúng là với xu thế người tiêu dùng Việt Nam ngày càng ủng hộ các nhà bán lẻ Việt Nam và ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì các nhà bán lẻ nước ngoài cũng sẽ gặp khó khăn hơn.

7-Eleven là thương hiệu cửa hàng tiện ích số 1 thế giới, họ thừa kinh nghiệm và tiềm lực để chiếm lĩnh bất cứ thị trường nào. Vingroup đã chuẩn bị chiến lược gì để trở thành đối trọng trực tiếp với 7-Eleven và Vinmart+ có điều gì mà 7-Eleven và các đối thủ khác không có?

Ở tâm thế sẵn sàng cạnh tranh nên ngay từ khi mới thành lập hệ thống Vinmart và Vinmart+, Vingroup đã có sự chuẩn bị nội lực dài hơi. Ngoài lợi thế “sân nhà”, chúng tôi đã và đang triển khai xây dựng chuỗi sản phẩm khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ, cung cấp các sản phẩm an toàn với giá thành cạnh tranh nhất; tạo ra những sản phẩm riêng mang thương hiệu VinEco, VinMart - thông qua các chương trình đồng hành cùng sản xuất nội địa; đồng hành liên kết với nông dân Việt…

Mục tiêu của Vingroup đặt ra cho hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện ích Vinmart và Vinmart+ là trở thành “Nơi an tâm mua sắm” đặc biệt là an toàn thực phẩm. Hiện chuỗi VinMart & VinMart+ đã đi đầu cả nước, trang bị hệ thống 20 phòng kiểm nghiệm an toàn thực phẩm tiêu chuẩn quốc tế trên cả nước phục vụ công tác kiểm tra định kỳ chất lượng sản phẩm.

Với hệ thống bán lẻ phủ sóng tới tận các huyện thị trên cả nước, cũng sự cộng hưởng của hệ sinh thái các thương hiệu trong tập đoàn như Vinhomes, VinEco, Vincom, Vinpearl, VinPro, VinDS, VinMec… Vingroup hoàn toàn tự tin trước mọi đối thủ và sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng trên sân nhà

Ngoài 7-Eleven còn có hàng loạt thương hiệu khác như CircleK, Family mart, Shop&go... Vingroup đánh giá thế nào về những đối thủ này? Họ có phải đối thủ đáng ngại không?

Vingroup coi sự xuất hiện của những đối thủ, càng tầm cỡ thế giới càng là cơ hội học hỏi và động lực trưởng thành nhanh chóng.

Kế hoạch cho năm 2017 của Vingroup trong mảng bán lẻ là gì? Sẽ có bao nhiêu cửa hàng Vinmart+ sẽ được mở thêm, độ phủ ở bao nhiêu tỉnh thành phố, thưa ông?

Chúng tôi sẽ đẩy mạnh việc tiêu thụ các hàng Việt nam đạt tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng cao để hỗ trợ các nhà sản xuất trong nước, đặc biệt là thực phẩm.

Năm 2017 chúng tôi dự kiến mở thêm khoảng 70 - 80 siêu thị Vinmart cùng khoảng 1.500 cửa hàng Vinmart+, đặc biệt là chúng tôi bắt đầu phát triển hệ thống TTTM (trong đó có các siêu thị Vinmart, VinPro, VinDS…) về các huyện lỵ để tăng độ phủ của mạng lưới. Kế hoạch của 2017 là Vinmart và Vinmart+ phải có mặt được ít nhất 30 tỉnh thành.

VinMart+ là hệ thống cửa hàng tiện ích thuộc Công ty Vincommerce thuộc Tập đoàn Vingroup. Bắt đầu từ những cửa hàng đầu tiên vào tháng 11.2014, chỉ sau 2 năm, VinMart+ đã đạt tới con số gần 1.000 cửa hàng trên cả nước. Tính trung bình cứ mỗi một ngày có khoảng 2 cửa hàng VinMart+ ra đời. Tiềm lực tài chính vững vàng, am hiểu thị trường, quen thuộc các nhà phân phối địa phương, nắm vững tâm lý khách hàng cùng chính sách chăm sóc đặc biệt với thẻ khách hàng thân thiết ưu việt VinID là những lợi thế đặc biệt của hệ thống.

Như Huy