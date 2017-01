Phó Thống đốc: Tiết kiệm 1.900 tỷ đồng nhờ không in “tiền lẻ” dịp Tết

Chủ trương không đưa tiền mới in mệnh giá nhỏ ra lưu thông dịp Tết Nguyên đán được thực hiện từ năm 2013 đã góp giúp NHNN tiết giảm 1.900 tỷ đồng.

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho hay, việc thực hiện chủ trương trên đã góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, nâng cao nếp sống văn minh, bảo vệ hình ảnh đồng tiền Việt Nam đồng thời tiết kiệm chi phí xã hội và nhận được sự đồng thuận của người dân. Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán 2017, NHNN sẽ tiết giảm được chi phí phát hành tiền khoảng gần 400 tỷ đồng, qua đó nâng tổng mức chi phí tiết kiệm từ khi thực hiện chủ trương này lên đến 1.900 tỷ đồng.

Trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, căn cứ lượng tiền mệnh giá nhỏ từ 5.000đ trở xuống đủ tiêu chuẩn lưu thông đang bảo quản trong kho, NHNN sẽ chuyển các chi nhánh tỉnh, thành phố để chi ra lưu thông.

NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các TCTD trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán tiếp tục thực hiện nghiêm về việc đáp ứng nhu cầu tiền mệnh giá nhỏ, không chi các loại tiền mới in còn nguyên seri từ 5.000đ trở xuống vào lưu thông, chỉ chi các loại tiền đã qua lưu thông để đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tiền mặt vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chủ động xây dựng các phương án cung ứng tiền mặt cho nền kinh tế.

Cụ thể, do Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đến sớm hơn so với mọi năm nên ngay từ đầu tháng 12/2016, NHNN đã thực hiện công tác điều chuyển tiền mặt từ trung ương tới NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố để nâng cao mức dự trữ, sẵn sàng đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt của nền kinh tế, trong đó ưu tiên điều chuyển đến các tỉnh, thành phố kinh tế trọng điểm, có mức thu - chi tiền mặt cao và tập trung nhiều máy ATM như: TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bình Dương… Đến nay, công tác điều chuyển tiền mặt đang được thực hiện một cách khẩn trương, đảm bảo an toàn tuyệt đối, đảm bảo hoàn thành trước ngày 20/01/2017.

NHNN cũng thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến thu chi tiền mặt và tồn quỹ tiền mặt tại các chi nhánh tỉnh, thành phố, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiền mặt, kể cả trong trường hợp nếu có nhu cầu chi tiền mặt đột biến.

Thùy Liên