Phú Yên tự tin đón vận hội mới

Những động thái tích cực, mới lạ, sáng tạo được Phú Yên triển khai quyết liệt, hiệu quả trong năm 2016 cùng sự chuyển động của dự án chiến lược đang thổi luồng sinh khí mới, đưa vùng đất Phú Yên tự tin bước vào vận hội mới.

Sức bật từ những dự án

So với các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung bộ, Phú Yên khá trầm lắng trong thời gian qua, nhất là về thu hút đầu tư những dự án mang tính chiến lược. Vậy nhưng, đi chậm, có khi lại là một lợi thế. Nói như Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt: “Đi chậm, lùi lại phía sau để quan sát người phía trước, học hỏi cái tốt và tránh được ‘ổ voi, ổ gà’ để bước những bước hiệu quả, vững chắc”.

TP. Tuy Hòa trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp, thân thiện và từng bước hiện đại.

Song muốn đưa dự án đến Phú Yên thì phải có giao thông để các nhà đầu tư đến tiếp cận. Xác định yếu tố then chốt này, thời gian qua, Phú Yên đã quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng thông qua một loạt tuyến giao thông quan trọng nối TP. Tuy Hòa với Vũng Rô, nâng cấp Sân bay Tuy Hòa, quy hoạch đầu tư nâng cấp cảng Vũng Rô…

Bước ngoặt lớn nhất của Phú Yên trong năm vừa qua chính là Dự án Hầm đường bộ Đèo Cả được đưa vào khai thác, Dự án Hầm đèo Cù Mông đang được đẩy nhanh tiến độ. Bên cạnh đó, Phú Yên đã hoàn thành quy hoạch và xây dựng khu tái định cư để triển khai xây dựng hạ tầng Khu kinh tế Nam Phú Yên.

“Với hai hệ thống hạ tầng quan trọng này, Phú Yên tin rằng, bên cạnh những dự án đã thu hút đầu tư, sẽ không còn ngăn cách gì khi kết nối với bên ngoài. Qua đó, kỳ vọng sẽ tạo nên động lực thu hút các dự án FDI mới, hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển Phú Yên”, ông Nguyễn Chí Hiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tự tin cho biết.

Theo thống kê chưa đầy đủ, Phú Yên hiện có 75 dự án đăng ký đầu tư vào Khu kinh tế Nam Phú Yên cùng các khu công nghiệp, với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.100 tỷ đồng và hơn 3,2 tỷ USD. Trong số này, có những dự án lớn, được kêu gọi đầu tư làm dự án động lực lan tỏa cho các dự án khác, được các tập đoàn lớn trong và ngoài nước triển khai. Các lĩnh vực được đầu tư gồm công nghiệp dầu khí, du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng và gần đây nhất là lĩnh vực đô thị, dịch vụ.

- Ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị kiểm soát công tác tổ chức cán bộ, không để cán bộ gây khó doanh nghiệp và phải hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động nhằm thu hút thêm nhà đầu tư đến với Phú Yên.

Một trong những dự án động lực hứa hẹn sẽ đem lại giá trị sản xuất công nghiệp cao của Phú Yên là Nhà máy Lọc hóa dầu Vũng Rô của Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô tại Khu kinh tế Nam Phú Yên, với tổng vốn đầu tư hơn 3,1 tỷ USD, công suất 8 triệu tấn/năm. Dự án được động thổ vào tháng 9/2014, đang hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho nhà đầu tư khởi công xây dựng. Đi cùng là Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp hóa dầu để thu hút các dự án công nghiệp hạ nguồn dầu khí tại huyện Đông Hòa với quy mô 508 ha, tổng vốn đầu tư 170 triệu USD…

Năm 2016, Phú Yên còn ghi dấu ấn trong thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng đô thị, dịch vụ bằng các dự án chiến lược. Trong số này có thể kể tới Dự án Khu đô thị, dịch vụ do Tập đoàn Vingroup đầu tư tại TP. Tuy Hòa đang được triển khai; Dự án Khu du lịch phức hợp cao cấp Phú Yên- New City, vốn đầu tư lên tới 1 tỷ USD do Hàn Quốc đầu tư; Dự án Khu du lịch biển Sao Mai của Công ty Du lịch Sao Việt làm chủ đầu tư đang được các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ. Dự án này nhằm đón đầu sự kiện văn hóa, du lịch tầm cỡ khu vực và quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Phú Yên: Cuộc thi Hoa hậu hữu nghị ASEAN, dự kiến diễn ra vào tháng 7/2017.

Nhiều chuyên gia bất động sản cho rằng, tiềm năng bất động sản nghỉ dưỡng Phú Yên rất lớn, bởi quỹ đất tại một số địa phương lân cận như Bình Định, Nha Trang và Đà Nẵng hiện không nhiều. Vì vậy, với bờ biển dài 189 km là cực Đông, nơi đón bình minh sớm nhất của đất liền Việt Nam; với nhiều vịnh, bãi, vũng, đầm phá, gành còn mang vẻ đẹp hoang sơ, cùng những cảnh quan sinh thái phong phú, đa dạng, Phú Yên đang sở hữu tiềm năng rất lớn cho phát triển du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái.

Cú hích từ 3 nghị quyết, 6 chương trình hành động

Không phải ngẫu nhiên khi cho rằng, Phú Yên tự tin bước vào vận hội mới. Năm 2016, Phú Yên đã đề ra một loạt chương trình hành động và được cụ thể hóa bằng những nghị quyết để tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả.

Bí thư Huỳnh Tấn Việt nhận xét rằng, hầu hết chương trình hành động mà Tỉnh ủy đưa ra đều rất cụ thể, chi tiết và tập trung vào các lĩnh vực then chốt như kết cấu hạ tầng gắn với thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả Khu kinh tế Nam Phú Yên; tạo điều kiện thuận lợi để Nhà máy Lọc hóa dầu Vũng Rô hoàn thành và đưa vào hoạt động; đầu tư phát triển đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh…

Mũi Điện - nơi đón ánh bình minh đầu tiên của đất liền Việt Nam đang là địa chỉ hấp dẫn trong kế hoạch phát triển ngành du lịch mũi nhọn của Phú Yên. Ảnh: Hà Minh

Để cụ thể hóa những chương trình hành động này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 3 nghị quyết gồm: Nghị quyết về lãnh đạo xây dựng và phát triển thị xã Sông Cầu lên đô thị loại 3; Nghị quyết về lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện Đông Hòa lên thị xã; Nghị quyết về lãnh đạo xây dựng, phát triển TP. Tuy Hòa thành đô thị xanh, sạch, đẹp, thân thiện và từng bước hiện đại. Đặc biệt, trong Năm Doanh nghiệp Phú Yên - 2016, địa phương đã đẩy mạnh cải cách hành chính, “cởi trói” cho dòng tiền lưu thông, tạo chuyển biến trên nhiều lĩnh vực, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho rằng, những nỗ lực, đóng góp của các đơn vị, doanh nghiệp trong thời gian qua đã hỗ trợ lãnh đạo tỉnh rất nhiều trong công tác chỉ đạo, điều hành chung trên tinh thần lắng nghe, cầu thị và phục vụ doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển. “Tỉnh đề nghị cộng đồng doanh nghiệp xem cơ quan nhà nước là đối tác hoạt động; tiếp tục nâng cao năng lực, tư duy của người lao động. Doanh nghiệp mạnh dạn thông tin, đưa ra yêu cầu, đề xuất của mình để cơ quan nhà nước, lãnh đạo tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện, giúp tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, góp phần đưa Phú Yên phát triển”, Phó chủ tịch Trần Hữu Thế nhấn mạnh.

Dưới góc độ của người lãnh đạo cao nhất tỉnh Phú Yên, Bí thư Huỳnh Tấn Việt nhận định, từ hoạt động để phục vụ doanh nghiệp, sẽ dẫn đến kết quả là làm thay đổi tư tưởng, nhận thức của phần lớn cán bộ, đảng viên và theo đó là sự chuyển biến tích cực về vị trí, vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cơ quan nhà nước cũng thay đổi thái độ làm việc từ hỗ trợ sang phục vụ doanh nghiệp, xem doanh nghiệp là đối tượng phục vụ. Qua đó, các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đăng ký thành lập doanh nghiệp, đầu tư… đã được Phú Yên thực hiện công khai trên các trang thông tin của tỉnh, các sở, ngành chức năng.

Minh Hà