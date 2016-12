PVcomBank nhận giải “Ngân hàng bán lẻ Đổi mới hiệu quả nhất Việt Nam”

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được Tạp chí Tài chính Quốc tế (International Finance Magazine – IFM, Anh Quốc) trao giải “Ngân hàng bán lẻ Đổi mới hiệu quả nhất Việt Nam - Most Innovative Retail Bank Vietnam 2016”. Lễ trao giải diễn ra tại khu tổ hợp Marina Bay Sands - Singapore.

PVcomBank hiện có mạng lưới 108 điểm giao dịch tại các tỉnh thành trọng điểm trên toàn quốc

Để nhận giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ Đổi mới hiệu quả nhất Việt Nam - Most Innovative Retail Bank Vietnam 2016”, PVcomBank đã phải trải qua nhiều tiêu chí khắt khe trong quá trình đánh giá và lựa chọn.

Trong đó, các bước đề cử, đánh giá và công bố giải đều được thực hiện độc lập, công khai; kết hợp giữa tổng hợp dữ liệu từ các cơ quan nghiên cứu thị trường; bình chọn của bạn đọc và phân tích của các chuyên gia uy tín quốc tế để đảm bảo kết quả công bằng nhất.

Theo đánh giá của IFM, PVcomBank là một trong những ngân hàng có sự đầu tư đột phá cho nền tảng hạ tầng công nghệ; nghiên cứu phát triển các giải pháp tài chính ngân hàng đa dạng, khác biệt với những tiện ích vượt trội dành cho khách hàng.

Giải thưởng cũng là sự ghi nhận mức độ tăng trưởng cùng những nỗ lực trong việc đổi mới, nâng cấp hệ thống mạng lưới, xây dựng và phát triển một hình ảnh PVcomBank trẻ trung, sáng tạo và đầy năng động trên thị trường… Điều này cũng góp phần khẳng định vị thế, năng lực và uy tín của Ngân hàng trong hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam hiện nay.

Đại diện Lãnh đạo PVcomBank cho biết, giải thưởng quốc tế này một lần nữa khẳng định chất lượng sản phẩm, dịch vụ, uy tín và sức cạnh tranh nổi bật của PVcomBank trên thị trường tài chính - ngân hàng tại Việt Nam, đồng thời minh chứng cho định hướng phát triển đúng đắn của Ngân hàng trong giai đoạn vừa qua. Thời gian tới, PVcomBank sẽ tiếp tục tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nhằm đem đến những lợi ích vượt trội cho khách hàng, hướng tới một ngân hàng theo chuẩn quốc tế.

Cùng tham gia và đạt giải thưởng của IFM 2016 với PVcomBank là nhiều tên tuổi lớn của ngành ngân hàng Việt Nam như Vietcombank, BIDV, ANZ Vietnam, Standard Chartered Vietnam…

Được biết, IFM là tạp chí chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng uy tín có trụ sở chính tại London, Vương quốc Anh. Đối tượng độc giả trên 20 quốc gia trên thế giới, chủ yếu là các Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính, các chuyên gia phân tích trong lĩnh vực kinh tế tài chính, các nhà đầu tư và Lãnh đạo các cơ quan Chính phủ.

Giải “Ngân hàng bán lẻ Đổi mới hiệu quả - Most Innovative Retail Bank Vietnam 2016” nằm trong hệ thống giải thưởng của The International Financial Awards (Giải thưởng Tài chính Quốc tế) do IFM tổ chức thường niên từ năm 2013 để đánh giá, ghi nhận những tổ chức có đóng góp và thành tích, nỗ lực nổi bật đáng ghi nhận trong nhiều lĩnh vực (ngân hàng, bảo hiểm, tài chính…) trên toàn cầu. Giải thưởng của IFM được chia theo khu vực, chủ yếu tập trung vào Châu Á, trong đó có Việt Nam.

Chí Tín