Quảng Bình: Sắp đưa vào khai thác đường bay quốc tế đầu tiên

Chuyến bay quốc tế đầu tiên Đồng Hới - Chiang Mai (Thái Lan) dự kiến sẽ khởi hành vào ngày 11/8/2017, dự kiến các chuyến bay sẽ thực hiện vào thứ 2 và thứ 6 trong tuần.





UBND tỉnh Quảng Bình mới có buổi làm việc với các ngành, đơn vị liên quan để triển khai việc mở đường bay quốc tế Đồng Hới - Chiang Mai. Tại buổi làm việc, theo báo cáo của đại diện Công ty Cổ phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines, chuyến bay quốc tế đầu tiên Đồng Hới - Chiang Mai sẽ được khởi hành vào ngày 11/8/2017, dự kiến các chuyến bay sẽ thực hiện vào thứ 2 và thứ 6 trong tuần. Hiện nay, đơn vị đang hoàn tất các vấn đề liên quan để triển khai mở đường bay.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài đánh giá việc đưa vào khai thác đường bay quốc tế đầu tiên của tỉnh mang lại nhiều hy vọng trong việc thu hút khách du lịch nước ngoài đến tham quan tại địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cũng đánh giá cao vai trò thực hiện đường bay của Công ty Cổ phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines.

Để đường bay thực sự có hiệu quả và an toàn khi đi vào hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các ngành, đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đường bay; Sở Du lịch thông báo đường bay cho các công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh, tổ chức tổ công tác để làm việc với các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế... về hợp tác du lịch. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu những ngành có liên quan như Công an, Hải Quan, Y tế... rà soát lại điều kiện cần thiết để phục vụ việc mở đường bay, tổ chức vận hành chạy thử; Cảng Hàng không Đồng Hới chủ trì triển khai các hoạt động chuẩn bị mở đường bay và hoàn thành trước ngày 25/7/2017.

Được biết, hiện nay, du khách Thái Lan đang rất quan tâm đến các điểm du lịch của Việt Nam, và ở chiều ngược lại Thái Lan cũng là địa điểm du lịch của nhiều du khách Việt Nam. Đặc biệt, thành phố Chiang Mai là địa phương có nhiều điểm du lịch khám phá thiên nhiên, văn hóa, lịch sử tương đồng với Quảng Bình. Tuy vậy, khoảng cách từ Chiang Mai đến Quảng Bình hiện nay nếu di chuyển bằng đường bộ phải mất 2 ngày, trong khi đi máy bay theo tính toán của cơ quan chức năng chỉ mất hơn 2 giờ đồng hồ.

Trước đó, cuối tháng 4 vừa qua, Jetstar Pacific cũng đưa vào khai thác đường bay Đồng Hới - Hải Phòng, phục vụ nhu cầu đi lại giữa khu vực miền Trung và vùng duyên hải Bắc Bộ của Việt Nam.

Anh Trung