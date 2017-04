Quỹ học bổng “Swing for the Kids” đến với trẻ em Bình Định

Đây là lần thứ 4 Quỹ học bổng Giải golf “Vì trẻ em Việt Nam – Swing for the Kids” đến với trẻ em có hoàn cảnh gặp khó khăn, vươn lên đạt thành tích học tập khá, giỏi tại Bình Định.

Ngày 8/4, Báo Đầu tư phối hợp với Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cùng với hai huyện Phù Mỹ và Vân Canh, tổ chức trao 100 suất học bổng với tổng trị giá 50 triệu đồng cho trẻ em nghèo vươn lên học giỏi tại hai huyện Phù Mỹ và Vân Canh.

Tổng Biên tập Báo Đầu tư Lê Trọng Minh trao học bổng cho các em học sinh trường THCS Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Ảnh: Hà Minh

Tham dự có Ban biên tập Báo Đầu tư, ông Lê Trọng Minh, Tổng biên tập; Ông Bùi Đức Hải, Phó tổng biên tập thường trực; đại diện Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định, ông Phạm Đình Tòng, Phó giám đốc và ông Nguyễn Văn Nại, hiệu trường tiểu học Việt Nam - Singapore tại Vạn Phúc, Hà Nội đại diện nhà tài trợ và các đoàn viên thanh niên Chi đoàn Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định.

Tại huyện Phù Mỹ, đoàn đã tiến hành trao 50 suất học bổng cho các em học sinh trường THCS Mỹ Tài. Cô giáo Cao Thị Mỹ Huệ, giáo viên bộ môn Tin học cho biết, các em học sinh nhà trường rất chăm ngoan, ham học, thích khám phá kiến thức mới qua các tài liệu giảng dạy của các thầy cô và tài liệu tự trang bị. Tuy nhiên, kinh phí nhà trường hạn chế nên việc trang bị tài liệu, thiết bị cho các em khó khăn. Cô Huệ cho rằng với học bổng này, những em học sinh có thể trang bị cho mình thêm tài liệu học tập, cải thiện quần áo đồng phục mặc khi đến lớp.

Ông Phạm Đình Tòng, Phó giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Bình Định trao học bổng cho các em học sinh trường THCS Mỹ Tài. Ảnh: Hà Minh

Tại huyện miền Núi Vân Canh, 50 suất học bổng cũng đã được trao đến các em học sinh khối tiểu học và THCS. Được biết, đa phần các em học sinh ở đây là đồng bào dân tộc Chăm, Bana. Canh tác chủ yếu của bà con trồng lúa nước, lúa rẫy, trồng mì (sắn) và trồng keo... nhưng nhờ chăm lo việc học của các em nên tỉ lệ học sinh tiểu học ra lớp đạt 100%.

Em Đào Thị Kim Hương, học sinh 9A3 Trường THCS Canh Vinh 9 năm liền học sinh khá, giỏi cho biết, năm nay em lên lớp 10, số tiền học bổng thiết thực này sẽ giúp em mua sách vở phục vụ cho việc học trong năm học tiếp theo.

Các em học sinh rạng ngời khi được nhận học bổng. Ảnh: Hà Minh

Tổng biên tập Báo Đầu tư ông Lê Trọng Minh cho biết, giải golf Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids do Báo Đầu tư khởi xướng tổ chức từ năm 2007 dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Hội Khuyến học Việt Nam. Trong 10 năm qua, Ban tổ chức đã huy động được số tiền 11,8 tỷ đồng để trao tận tay gần 13.500 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi và hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp các cơ sở học tập tại 40 tỉnh, thành phố trên cả nước

Quỹ học bổng giải golf “Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids” đã sự hỗ trợ nhiệt thành của các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ như Tập đoàn BRG và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank); Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam; Tập đoàn Vingroup; Tập đoàn giáo dục quốc tế Kinderworld; Công ty TNHH Nước giải khát CocaCola Việt Nam và các nhà tài trợ khác…

Ngày 23/3 vừa qua, Ban Tổ chức giải golf đã họp báo công bố giải golf năm 2017. Theo đó, Giải Golf Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids 2017 sẽ được tổ chức tại Sân golf Kings’ Island, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội vào thứ Bảy (22/4). Lễ khai mạc sẽ được bắt đầu vào 11h30 và lễ trao giải sẽ được tổ chức buổi tối cùng ngày tại Nhà Câu lạc bộ Sân golf.

Cũng như 10 mùa giải trước, Swing for the Kids 2017 tiếp tục là một sự kiện thể thao đầy tính nhân văn được những tấm lòng nhân ái trên khắp cả nước đón đợi và nhiệt thành ủng hộ, hứa hẹn sự thành công tiếp theo trên con đường gây quỹ học bổng dành cho những em học sinh có nỗ lực vươn lên, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để đạt thành tích học tập tốt.

Với lần trao học bổng này, TBT Báo Đầu tư, ông Lê Trọng Minh, nhấn mạnh, “Đây là lần trao học bổng hết sức đặc biệt khi có cả Ban biên tập Báo Đầu tư, nhà tài trợ trực tiếp tham dự, trao tận tay các em những suất học bổng. Điều này thể hiện sự trân quý với các em học sinh biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vươn lên học khá, học giỏi”.

Đại diện nhà tài trợ, ông Nguyễn Văn Nại, hiệu trưởng trường Tiểu học Việt Nam-Singapore rất vui khi được trao tận tay các em học sinh những suất học bổng đến từ tấm lòng của các nhà hảo tâm. Ảnh: Hà Minh

Một điều đặc biệt nữa, theo Tổng biên tập Lê Trọng Minh là Chương trình trao học bổng lần này diễn ra trước thềm giải golf thường niên. Bởi vì, thông thường những lần trước, sau khi giải diễn ra, Ban tổ chức mới tiến hành các hoạt động trao học bổng.

“Xin chúc mừng thành tích học tập của các em, công lao giáo dưỡng của các bậc phụ huynh, ân cần dạy dỗ của các thầy cô giáo để có những em học sinh vượt qua khó khăn, luôn có tinh thần hiếu học, vươn lên đạt được kết quả học tập tốt. Báo Đầu tư vinh dự được mang những tấm lòng nhân ái để đến động viên, chia sẻ cùng các em, rất mong các em tiếp tục có thành tích học tập tốt, tốt hơn nữa, là tấm gương để bạn bè đồng trang lứa noi theo”.

Cùng với trao chứng nhận học bổng, Phó Tổng biên tập thường trực Báo Đầu tư, ông Bùi Đức Hải còn ân cần hỏi thăm về học tập, sức khỏe của các em học sinh. Ảnh: Hà Minh

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Nại, hiệu trường tiểu học Việt Nam - Singapore thì cho rằng, các em học sinh biết vượt qua khó khăn, vươn lên học giỏi không chỉ là vốn quý nhân lực của địa phương trong tương lai mà còn là nguyên khí của quốc gia. Vì vậy, với vai trò là nhà tài trợ lớn, Tập đoàn giáo dục Việt Nam - Singapore, trường tiểu học giáo dục Việt Nam - Singapore sẽ luôn đồng hành, chia sẻ những khó khăn của các em học sinh không chỉ của Bình Định mà trên cả nước.

“Giá trị của học bổng không lớn, nhưng đó là tấm lòng của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, Tập đoàn lớn hàng đầu trong nước, thế giới. Đó chính là những tấm lòng nhân nghĩa để chia sẻ khó khăn, để các em học sinh có thêm động lực học hành, thành đạt và thành tài”, ông Nại nhấn mạnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu lại khoảng khắc ý nghĩa khi đến với các em học sinh huyện miền núi Vân Canh (Bình Định). Ảnh: Hà Minh

Tại Lễ trao học bổng, ông Phạm Đình Tòng, Phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Định cho rằng, không chỉ việc trao học bổng, thời gian qua, Báo Đầu tư và tỉnh Bình Định đã gắn bó với nhau thông qua các chương trình hợp tác hàng năm. Mong rằng, thời gian tới sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn, hiệu quả và chất lượng hơn.

Hà Minh