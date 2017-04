Quý I, Hòa Phát tăng trưởng gấp 9 lần toàn ngành

Trong 3 tháng đầu năm 2017, Tập đoàn Hòa Phát đã cho ra thị trường hơn 505.000 tấn, tăng 27,9% so với cùng kỳ và thị phần tăng lên mức 24,2%.

Hòa Phát cũng đã xuất khẩu được 52.000 tấn thép đi Mỹ, Canada, Australia, ASEAN – bằng lượng đã xuất khẩu trong cả năm 2016.

Riêng trong tháng 3/2017, thép Hòa Phát xuất khẩu khoảng 19.000 tấn trong tổng mức tiêu thụ trên 183.000 tấn, đạt 102% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm nhẹ so với sản lượng kỷ lục 242.000 tấn của tháng 2. Mặc dù vậy, thị phần thép xây dựng Hòa Phát 3 tháng đầu năm vẫn tăng 2% so với thời điểm cuối năm 2016.

Việc sản lượng và thị phần bán hàng tăng mạnh là nhờ thị trường bất động sản tiếp tục khởi sắc và việc xây dựng nhà dân dụng của dân cư tăng.

Đáng nói là tính chung toàn ngành thép, sản lượng bán hàng 3 tháng đầu năm 2017 cũng chỉ đạt hơn 2 triệu tấn, tăng nhẹ 3,34% so với cùng kỳ năm trước.

Thanh Hương