Ra mắt chương trình trị giá 100 tỷ đồng cho Start-up Việt Nam

Trước đó, Chương trình tuyển chọn đã khởi động từ tháng 9/2016 và 5 vòng tuyển chọn tại các khu vực Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và ĐBSCL, đã thu hút hàng ngàn hồ sơ tham sự. Cuối cùng 100 Start-up xuất sắc nhất được chọn vào vòng huấn luyện tăng tốc 6 tuần và thương thuyết đầu tư với Shark. Mục tiêu thành công trong Shark Tank mùa 1 là 30 thương vụ (chiếm khoảng 40%).

Thông tin chi tiết, đọc giả có thể tham khảo tại http://sharktankvietnam.com/

Tại chương trình này, các startup có thể thuyết phục các nhà đầu tư rót vốn nhưng vẫn có quyền từ chối nguồn tiền này nếu cảm thấy không đủ “niềm tin”.

“Nếu có quá nhiều nhà đầu tư và sự lựa chọn, start-up đừng chọn con cá mập (Shark) “mập” nhất, nhiều tiền nhất mà theo tôi, nên chọn con cá mập mà mình cảm thấy có niềm tin ở họ để 2 bên cùng đi với nhau xây dựng doanh nghiệp từ hôm nay đến tương lai”, ông Nguyễn Đức Tài, đồng sáng lập, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới di động chia sẻ.

Trong khi đó, ông Đinh Viết Hùng, sáng lập JOOMLART và DESIGNBOLD ví von, làm start-up muốn thành công cũng như chinh phục một người phụ nữ "đẹp", phải vừa "đẹp trai" vừa "chai mặt". Còn siêu xe có thể đi mượn "nhà đầu tư".

“Startup có thể sống thử với nhà đầu tư như lối sống của một số bạn trẻ hiện nay. Nếu không hợp thì chia tay, tìm người con gái khác chẳng hạn”, Hùng Đinh chia sẻ.

Được biết, Shark Tank là chương trình truyền hình thực tế nhằm kết nối các Khởi nghiệp (Start-up) sáng tạo và đầy khát vọng với các nhà đầu tư mạo hiểm (Sharks). Chương trình “tường thuật” lại quá trình thương thuyết giữa Startup và Shark về sản phẩm độc đáo, mô hình kinh doanh, khả năng phát triển trong tương lai, nhu cầu về vốn… để thuyết phục Shark đầu tư vào doanh nghiệp của mình. Trong chương trình Start-up và Shark đều được trao cơ hội khởi nghiệp và đầu tư cùng nhau, với Start-up thuyết phục được Shark, sẽ nhận được đầu tư, nếu không sẽ ra về tay trắng. Đối với Shark việc ra quyết định đầu tư ngay tại cuộc thương thuyết đầu tiên cũng vô cùng áp lực, quyết định đầu tư thể hiện sự thông minh, nhanh nhậy và quyết đoán của Shark. Vì vậy sự thuyết phục và phản biện, những yếu tố bất ngờ, đầy kịch tính sẽ là điểm nhấn khiến khán giả luôn chờ đợi đến giờ phát sóng của mỗi tập Shark Tank.

Chương trình này đã thành công tại hơn 30 quốc gia trên thế giới, với hơn 300 triệu lượt người xem trên toàn thế giới. Việt Nam là quốc gia thứ 32 mà chương trình này “đặt chân” đến. Tại Mỹ, Shark Tank nhận được 250 ngàn đơn đăng ký tham gia mỗi mùa và tỷ lệ các vụ thương thuyết thành công là 48%. Shark Tank đã nhận được 5 giải thưởng Emmy cho format truyền hình thực tế hấp dẫn nhất.

Shark Tank Việt Nam- Thương vụ bạc tỷ được phối hợp thực hiện bởi công ty TV Hub, công ty Capella Việt Nam với sự hỗ trợ của Hội Doanh Nghiệp Trẻ Việt Nam. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần, trên kênh VTV3 bắt đầu từ tháng 4/2017.

Mỗi tập phát sóng chương trình gồm 3 – 5 lượt trình bày và tương tác giữa start-up và Sharks. Mỗi lượt có 3 phần:PHẦN 1: NGƯỜI CHƠI THUYẾT TRÌNH- Sản phẩm, giá trị , sự độc đáo, sáng tạo- Mô hình kinh doanh Tài chính , con người- Kế hoạch phát triển trong tương lai- Số tiền muốn được đầu tưPHẦN 2: TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ THƯƠNG THUYẾT VỚI SHARKSNgười chơi và Sharks có thể thương thuyết về số vốn đầu tư và hình thức đầu tư như:- Đổi lấy cổ phần- Chia doanh thu, lợi nhuậnPHẦN 3: QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ: OUT or INSharks sẽ đưa ra quyết định của mình. Trong trường hợp người chơi KHÔNG HÀI LÒNG với đề nghị góp vốn của Sharks thì có quyền từ chối và ra về.Sau khi người chơi đã rời khỏi phòng, người chơi được phỏng vấn lý do họ chọn/không chọn Sharks; Sharks giao lưu về lý do họ đưa ra quyết định đầu tư/không đầu tư.