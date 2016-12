Ra mắt Cổng thông tin AEC cho doanh nghiệp

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã chính thức ra mắt Cổng thông tin AEC cho doanh nghiệp tại địa chỉ http://www.aecvcci.vn

Lần đầu tiên doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm kiếm các thông tin liên quan đến Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được lập riêng cho mình.

Bà Nguyễn Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và hội nhập của VCCI cho biết, sự có mặt của Cổng thông tin AEC bắt nguồn từ con số khảo sát của VCCI vào đầu năm 2016, khi chỉ có 16% doanh nghiệp sản xuất được hỏi hiểu rõ về AEC.

“Số doanh nghiệp biết về AEC là hơn 94%, một con số rất lớn so với các hiệp định thương mại tự do khác. Nhưng chắc đó là công lao của báo chí. Còn con số 16% doanh nghiệp biết rõ về AEC thực sự khiến chúng tôi ngạc nhiên. Và lý do còn đáng ngạc nhiên hơn là vì chưa có thông tin”, bà Trang lý giải.

Đây cũng là một phần lý do doanh nghiệp Việt gần như chưa tận dụng được các cơ hội từ AEC. Thậm chí, nghiên cứu của VCCI cho thấy, doanh nghiệp Việt đang mất nhiều hơn.

"AEC mở ra một thị trường rộng lớn, nhưng đó cũng là thị trường của hàng triệu doanh nghiệp khác. Nếu không có thông tin về AEC, doanh nghiệp Việt Nam không có công cụ để ra ngoài", bà Trang nói.

Khác với thông tin trên một số cổng thông tin về ASEAN đang có, Cổng thông tin AEC sẽ bóc tách, phân chia theo các mảng nội dung hoạt động, các văn bản và các cam kết thực thi của Việt Nam trong AEC. Các thông tin tương tự của các nước cũng được cập nhật.

Bên cạnh cung cấp thông tin, Cổng thông tin AEC cung cấp công cụ cụ thể để tìm hiểu các cơ hội dành cho mình như tra cứu thuế quan, hệ thống câu hỏi.

“Ban thư ký sẽ cố gắng hết sức để cùng với các chuyên gia trả lời các câu hỏi mà doanh nghiệp gửi tới”, bà Trang cam kết.

Bên cạnh tên miền tiếng Việt, trong vài ngày tới, tên miền riêng cho phiên bản tiếng anh sẽ được ra đời tại địa chỉ http//www.enaecvcci.vn.

"Cổng thông tin sẽ không chỉ phục vụ các doanh nghiệp Việt Nam mà còn cả các doanh nghiệp ASEAN làm ăn với doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam", bà Trang cho biết.

Khánh An