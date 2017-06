Ra mắt ứng dụng cảnh báo an toàn tại địa điểm công cộng giúp phụ nữ, trẻ em tránh bạo lực, quấy rối

Ứng dụng trên điện thoại thông minh “S-city ActionAid” với tính năng độc đáo là đánh giá và cảnh báo về mức độ an toàn tại các địa điểm công cộng trong thành phố vừa chính thức ra mắt vào tối qua 27/6 tại Hà Nội.

Sự kiện do Vụ Bình Đẳng Giới, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Trung tâm tình nguyện Quốc gia (VCC) thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tổ chức ActionAid Việt Nam phối hợp tổ chức.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Thành phố An toàn” (Safe cities Campaign) do tổ chức ActionAid Việt Nam và các đối tác thực hiện từ năm 2014 đến nay trên phạm vi toàn quốc.

Nhằm góp phần phòng ngừa và ứng phó với tình trạng quấy rối và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái dựa vào ứng dụng công nghệ, ứng dụng S-City ActionAid đã được phát triển và đưa vào sử dụng. Đây là ứng dụng đầu tiên chạy trên điện thoại thông minh dành cho tất cả người dân và du khách quan tâm đến thành phố và mong muốn hành động chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại nơi công cộng.

.

Không chỉ giúp người dùng, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái có thể tự bảo vệ bản thân bằng cách gọi cứu trợ khẩn cấp khi gặp quấy rối mà quan trọng hơn, ứng dụng S-city còn tạo ra một không gian mạng xã hội để đánh giá chất lượng các dịch vụ công và cảnh báo tình trạng an toàn tại các địa điểm công cộng trong thành phố. Những dữ liệu này mang ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở cho các khuyến nghị chính sách giúp nâng cao và cải thiện chất lượng dịch vụ công.

“Hy vọng rằng với sự phát triển của công nghệ thông tin như hiện nay, ứng dụng S-city ActionAid sẽ nhận được sự chào đón và phản hồi tích cực từ người sử dụng. Bằng sự chủ động trong việc tự bảo vệ bản thân mình cũng như tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ tại các điểm công cộng, phụ nữ và trẻ em gái sẽ được sống trong một môi trường an toàn. Đây chính là một trong các tiêu chí của Thành phố và Cộng đồng An toàn với Phụ nữ và trẻ em gái mà Vụ Bình Đẳng Giới mong muốn sẽ xây dựng, thí điểm và áp dụng vào năm 2020”, ông Phạm Ngọc Tiến, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chia sẻ.

Cũng tại lễ ra mắt ứng dụng công nghệ, ông Adriano Campolina, Tổng Giám đốc ActionAid Quốc tế nhấn mạnh “Chúng ta đến đây ngày hôm nay từ nhiều quốc gia, lứa tuổi, ngành nghề, nhưng đều được kết nối bằng một quyết tâm. Đó là quyết tâm cùng nhau xây dựng thành phố chúng ta đang sống trở nên an toàn và thân thiện, trở thành nơi mà mọi người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, được tự do đi lại, làm việc và sinh sống, tự do tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công minh bạch, hiệu quả, có chất lượng. ActionAid sẽ cam kết tiếp tục cùng các bạn hành động vì thành phố, cộng đồng an toàn cho Phụ nữ và Trẻ em gái!”.

Theo nghiên cứu của ActionAid Việt Nam, 87% phụ nữ và trẻ em gái từng bị quấy rối tình dục và 63,4% phụ nữ và trẻ em gái cảm thấy lo lắng về các mối nguy hiểm tiềm ẩn tại những nơi công cộng, đặc biệt là xe buýt, bến xe hay nhà vệ sinh công cộng. Đáng buồn hơn, nạn nhân thường im lặng khi bị bạo lực, quấy rối, trong khi phần lớn nam giới và người chứng kiến không hề có hành động gì khi chứng kiến những vụ việc này. Việc ra mắt ứng dụng công nghệ được kỳ vọng sẽ góp phần hữu hiệu vào những nỗ lực chung nhằm giúp nâng cao chất lượng dịch vụ công và đảm bảo môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại các đô thị lớn.

Thúy Thanh