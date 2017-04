Rạch Giá: Karaoke Ruby hoạt động trở lại sau khi cháy chỉ một ngày

Đầu tháng 4 vừa qua, Cơ sở dịch vụ Karaoke Ruby ở Khu lấn biển TP Rạch Giá (Kiên Giang) phát cháy ở tầng 4 do chập điện trong phòng ủi và lan ra phòng Karaoke kế bên. Rất may, do hệ thống tự động PCCC được trang bị khá hiện đại nên ngọn lửa được dập tắc sau ít phút. Sau đó, cơ sở dịch vụ này được phép tiếp tục hoạt động bình thường.