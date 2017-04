Sài Gòn: Truy tìm "thủ phạm" vứt 2 bình khí lỏng độc trên đường phố

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã lấy mẫu có trong bình, đồng thời phối hợp với Công an quận Thủ Đức tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ việc 2 bình khí lỏng độc, bốc mùi nồng nặc do các đối tượng đi xe máy bỏ lại bên đường tuyến đại lộ Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, sáng nay (26/4), trao đổi với PV Dân trí, đại diện Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã lấy mẫu có trong bình để giám định và vẫn đang tiếp tục phối hợp với Đội CSĐT tổng hợp Công an quận Thủ Đức để làm rõ 2 chiếc bình này xuất phát từ đâu; ai đưa đến bỏ giữa khu dân cư có lượng người qua lại đông và với mục đích gì?

Bình chứa khí lỏng phát ra mùi hôi nồng nặc được phát hiện nằm ven đường Phạm Văn Đồng, hướng lên cầu Bình Lợi mới.

Một bình chất lỏng cũng bốc mùi nồng nặc tương tự được phát hiện theo hướng ngược lại trên đường Phạm Văn Đồng.

Trước đó chiều ngày 25/4, người dân ngụ trên đường Phạm Văn Đồng, khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, ngửi thấy mùi hôi nồng nặc khiến nhiều người sặc sụa, ngộp thở. Ngay sau đó, mọi người phát hiện mùi hôi nói trên phát ra từ 2 bình thép, trông như bình khí đá bị bỏ ven đường Phạm Văn Đồng (mỗi bình bỏ một nơi đoạn đầu và cuối dốc cầu Bình Lợi mới, cùng thuộc địa bàn KP3, phường Hiệp Bình Chánh).

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường đã nhanh chóng có mặt sơ tán người dân; Phòng Cảnh sát PCCC quận 9 (Cảnh sát PCCC TPHCM) cũng điều lực lượng đến hiện trường và cô lập 2 “vật thể lạ”.

Trên 2 chiếc bình nói trên có nhãn hiệu thông tin là chất lỏng Clo độc, được sản xuất tại nhà máy hoá chất Biên Hoà. Đồng thời trên nhãn hiệu còn có cảnh báo chất lỏng này có tính oxi hoá mạnh, đặc biệt trong môi trường, tiếp xúc có thể gây tử vong; bình chứa áp lực, có thể nổ nếu bị va chạm mạnh.

Cảnh sát PCCC TPHCM đã nhanh chóng cô lập, khống chế khí độc phát tán ra môi trường và lập biên bản bàn giao vụ việc cho cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Trao đổi với PV Dân trí, đại diện Công ty Cơ bản hoá chất Miền Nam (đơn vị chủ quản của Nhà máy hoá chất Biên Hoà) cho biết: Nếu đúng như thông tin ghi trên bình thì đó là hoá chất Clo phục vụ trong việc xử lý sát trùng, khử khuẩn, tạp chất trong môi trường nước. Đại diện công ty nói trên khẳng định loại hoá chất này không bán rộng rãi trên thị trường mà chỉ cung cấp cho các đơn vị sử dụng trong lĩnh vực đặc thù.

Đăng Lê (Dân trí)