Sẽ sớm quyết định số phận cơ sở mầm non Sen Vàng

Trao đổi với phóng viên ANTĐ, bà Trần Lưu Hoa, Trưởng phòng GD-ĐT Hai Bà Trưng cho biết, sáng 6-2, UBND phường Minh Khai đã phối hợp với phòng GD-ĐT quận làm việc với chủ cơ sở mầm non tư thục Sen Vàng.

Chủ cơ sở cho biết đã có quyết định chấm dứt hợp đồng đối với 2 giáo viên có hành vi dùng que đánh vào đầu trẻ, véo tai và dùng dép đánh vào đầu trẻ nhỏ tại lớp mầm non Sen Vàng, gây bức xúc dư luận.

Chủ cơ sở cũng cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chính quyền địa phương và phòng GD-ĐT quận Hai Bà Trưng, đồng thời chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật đối với những hành vi vi phạm của giáo viên và cơ sở mầm non tư thục Sen Vàng.

Ngày 7-2, sẽ công bố hình thức xử lý cơ sở mầm non tư thục Sen Vàng

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, UBND phường Minh Khai đã chỉ đạo Công an phường khẩn trương phối hợp với đội Điều tra tổng hợp công an quận Hai Bà Trưng để tiến hành các thủ tục xác minh, điều tra làm rõ các hành vi vi phạm về lĩnh vực giáo dục, chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

UBND phường Minh Khai, phòng GD-ĐT đã yêu cầu chủ cơ sở tạm dừng hoạt động trong thời gian cơ quan đội Điều tra tổng hợp công an quận Hai Bà Trưng có kết luận chính thức về vụ việc.

Đồng thời, phòng GD-ĐT quận trình UBND quận thành lập tổ công tác kiểm tra cơ sở giáo dục lớp mầm non tư thục Sen Vàng về các điều kiện hoạt động như: cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên.

Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra làm rõ tính chất, mức độ, hành vi vi phạm của các cá nhân có liên quan trực tiếp và chủ cơ sở, Phòng GD-ĐT quận, UBND phường Minh Khai sẽ báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND quận, Sở GD-ĐT Hà Nội để xem xét xử lý theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Cơ quan công an đang làm rõ mức độ hành vi vi phạm của cô giáo mầm non Sen Vàng

Được biết, hiện cơ sở này có 73 trẻ, 5 lớp. Trước việc cơ sở này phải tạm dừng hoạt động chưa rõ thời hạn, nhiều phụ huynh học sinh lo ngại về việc con em mình không có chỗ gửi trẻ.

Về vấn đề này, bà Trần Lưu Hoa cho biết, Phòng GD-ĐT đã có phương án trình UBND quận hỗ trợ phụ huynh học sinh tìm chỗ học cho con. Trong trường hợp, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở này không đảm bảo điều kiện hoạt động, cơ sở này sẽ bị giải thể.

Với các học sinh đang gửi tại cơ sở mầm non tư thục Sen Vàng, phụ huynh có thể lựa chọn gửi con sang các cơ sở mầm non tư thục khác trên địa bàn phường. Trong trường hợp phụ huynh có nhu cầu gửi con vào mầm non công lập, Phòng GD-ĐT Hai Bà Trưng sẽ đề nghị UBND quận hỗ trợ giải quyết nếu các trường còn chỉ tiêu.

“Chúng tôi sẽ sớm có kết luận để thông báo công khai tới phụ huynh học sinh và cơ quan báo chí trong ngày mai 7-2. Sự việc không thể kéo dài cả tuần như nhiều người lo ngại. Chúng tôi hiểu rằng việc ổn định, đảm bảo điều kiện chăm sóc cho trẻ đang được gửi tại cơ sở này là vấn đề quan trọng, cần ưu tiên giải quyết sớm nhất có thể” - bà Hoàng Thanh Hương, Trưởng phòng Giáo dục mầm non cho biết.