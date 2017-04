Siêu sao 'Fast and Furious' Dwayne Johnson - gã khổng lồ có bàn tay Midas

Cơ bắp làm nên tên tuổi "The Rock"

Dwayne Johnson vượt qua hàng loạt tài tử như Matt Damon, Tom Cruise hay Robert Downey Jr. để trở thành “Nam diễn viên có thu nhập cao nhất 2016”, theo tạp chí Forbes. So với nhiều nam diễn viên, tài tử sinh năm 1972 khác biệt hoàn toàn, từ vóc dáng khổng lồ (cao 1,96 m và nặng 118 kg) cho tới xuất thân.

Thay vì được đào tạo diễn xuất bài bản, anh trưởng thành từ môn bóng bầu dục và sàn đấu vật. Song, tạp chí Forbes không nhầm khi đưa Johnson lên vị trí hàng đầu. Tính cả màn ra mắt kỷ lục của Fast & Furious 8, tổng doanh thu 25 phim mà Dwayne Johnson góp mặt lên tới 7,1 tỷ USD.

Tuổi thơ dữ dội

Trước khi trở thành siêu sao hành động, Dwayne Johnson từng trải qua một tuổi thơ dữ dội. Anh sinh ra trong một gia đình với cha là người da đen đến từ Canada và mẹ có gốc Samoa. Johnson thừa hưởng gen to lớn từ gia đình và sớm có chiều cao vượt trội so với các bạn cùng trang lứa. Chính điều này và gương mặt già hơn tuổi khiến các học sinh trong trường không dám chơi cùng Johnson.

Bị cô lập tại trường học và phải theo cha chuyển nhà tới 13 lần, Johnson có tuổi thơ không biết tới bạn bè. Kết thân với anh chỉ có những kẻ du thủ du thực đường phố sẵn sàng lôi kéo anh vào những trò quậy phá. Với đám bạn này, Johnson trở thành cái gai trong mắt hàng xóm và cảnh sát địa phương. Sự nổi loạn của chàng trai trẻ chỉ bị dập tắt khi tận mắt chứng kiến mẹ mình khóc với tấm giấy trục xuất khỏi căn nhà họ đang ở.

Anh chia sẻ với tờ Hollywood Reporter: “Tôi chẳng còn muốn làm gì nữa ở tuổi 14. Tôi khóc liên tục cho tới khi cạn khô nước mắt. Tôi nhớ mẹ tôi đã quỳ xuống và than khóc vì không biết chúng tôi sẽ ở đâu và làm gì. Thế rồi, khi nhìn thấy mẹ cố gắng tìm việc để thuê nhà mới, tôi quyết định phải làm điều gì đó”.

Con đường mà Johnson chọn là rèn luyện thân thể, bởi tất cả những người đàn ông thành công mà anh ngưỡng mộ đều có cơ thể cường tráng. Với cơ địa và ý chí quyết tâm, chàng trai sớm có được một vóc dáng đáng ngưỡng mộ. Anh nuôi mộng trở thành một cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp và năm 18 tuổi, nhận học bổng toàn phần tới Đại học Miami để chơi bóng. Tuy nhiên, những chấn thương nghiêm trọng khiến ngôi sao trẻ không thể bước lên giải chuyên nghiệp.

Giấc mộng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp - lãnh mức lương sáu chữ số, mua nhà cho mẹ - tan thành mây khói. Vào lúc bĩ cực nhất đời, toàn bộ tài sản của anh chỉ có 7 USD. Cơ hội cuối cùng của Johnson là trở thành đô vật - nghề mà cha, ông ngoại và nhiều người thân - từng theo. Thoạt đầu, cha anh từ chối vì không muốn con phải chịu những cơn đau dai dẳng và sống phiêu bạt trong các chuyến lưu diễn như mình. Tuy nhiên, sự kiên quyết của con trai đã khiến ông đổi ý và đồng ý huấn luyện anh.

Phần còn lại đã trở thành lịch sử: Dwayne Johnson lấy nghệ danh là “The Rock” (Hòn đá tảng) và trở thành huyền thoại sống của làng đô vật Mỹ với 17 chức vô địch. Khả năng tương tác cao, tính giải trí mà anh đem tới cho khán giả giúp The Rock được mệnh danh là "The People’s Champion" (Nhà vô địch của mọi người). Ngôi nhà tặng cha mẹ khi đó không còn là khó khăn của anh.

Vươn tầm siêu sao điện ảnh

Sau vài lần xuất hiện trên chương trình truyền hình Saturday Night Live, Dwayne Johnson tham gia phim đầu tay The Mummy Returns (2001) trong vai nhân vật phản diện Vua Bọ Cạp. Sức hút của Johnson được thể hiện qua mức thù lao 5,5 triệu USD dù chỉ xuất hiện trong vài giây. Cho tới nay, đây vẫn là kỷ lục Guinness về cát-xê cho vai diễn đầu tiên.

Trong thập niên đầu tiên tại Hollywood, Dwayne Johnson chủ yếu được biết tới với tư cách “gã đô vật đóng phim”. Các nhà sản xuất chú trọng đến cơ bắp chứ chưa đánh giá cao diễn xuất của tài tử. Anh có những thành công nhất định về mặt thương mại trong các dự án phim hài hoặc hành động, song bản thân tự thấy mình có thể làm tốt hơn. Trên tờ Hollywood Reporter, nam diễn viên bộc bạch: “Mọi thứ rất khó khăn. Nhưng tôi hiểu mình cần có sự thay đổi”.

Năm 2011, Johnson rời khỏi công ty quản lý CAA và ký hợp đồng với WME tạo nên bước thăng hoa trong sự nghiệp. Hai phim anh đóng chính - Journey 2: The Mysterious Island (2012) và G.I. Joe: Retaliation (2013) - thu về 335 triệu USD và 376 triệu USD, vượt trội so với phần trước chưa có Dwayne Johnson. Ngoài ra, anh còn đóng chính trong các bom tấn Hercules (2014), San Andreas (2015) và lồng tiếng cho phim hoạt hình ăn khách Moana (2016) thu về 637 triệu USD.

Tuy nhiên, loạt phim thành công nhất mà Dwayne Johnson tham gia là Fast and Furious. Kể từ khi tài tử vào vai đặc vụ Luke Hobbs trong phần năm Fast Five (2011), doanh thu loạt phim tăng phi mã. Phần năm thu 626 triệu USD, gần gấp đôi con số 363 triệu USD của phần trước. Fast and Furious 6 đạt 789 triệu USD, còn phần 7 còn cán mốc 1,5 tỷ USD. Mới đây nhất, Fast & Furious 8 thiết lập kỷ lục “Phim mở màn ăn khách nhất mọi thời đại” với 532 triệu USD chỉ sau ba ngày khởi chiếu.

Sắp tới, Johnson tiếp tục có cơ hội tỏa sáng trong phim hài Baywatch và phim phiêu lưu Jumanji: Welcome to the Jungle. Từ một kẻ tay ngang, giờ đây anh được nhận xét là “sự tổng hòa của những siêu sao hành động thập niên 1990: ý chí của Bruce Willis, cơ bắp của Arnold Schwarzenegger, trái tim nhiệt huyết của Sylvester Stallone”. Nam diễn viên là lựa chọn hàng đầu của các hãng phim cho hình tượng người hùng hành động, phản ánh qua mức thù lao lớn nhất năm 2016.

Dù là siêu sao, Johnson không bao giờ tỏ thái độ kênh kiệu. Tại mỗi sự kiện họp báo, anh đều nán lại chụp ảnh và tặng chữ ký cho người hâm mộ. Trên trang Instagram cá nhân, Johnson ít khi khoe khoang cuộc sống xa xỉ. Thay vào đó, tài tử thường chia sẻ những tâm sự đời thường về công việc, cuộc sống hay truyền động lực bằng những hình ảnh tập luyện lúc ba giờ sáng. Sự gần gũi giúp Johnson đến gần hơn với người hâm mộ. Trên facebook cá nhân, anh tiết lộ câu nói ý nghĩa nhất với mình: "Trở nên quan trọng thì tốt thật đấy, nhưng là người tốt mới là điều quan trọng hơn".

Johnson nói trên Twitter: "Vào năm 2006, tôi từng thử vai Jack Reacher nhưng sau này lại về tay Tom Cruise. Đó là động lực lớn lao để tôi luôn khao khát thành công".

Nhưng ngay cả khi đã vượt mặt chính Cruise trên bảng thù lao, tài tử vẫn quyết tâm: "Tôi không bao giờ quên xuất thân của mình. Năm 14 tuổi tôi bị trục xuất và tay trắng vào năm 23 tuổi. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều nhớ tới mẩu giấy trục xuất và lấy nó làm động lực. Hãy chấp nhận quá khứ và không để nó ảnh hưởng tới tương lai. Hãy luôn khao khát thành công và theo đuổi nó".