Soi thu nhập bình quân tại các ông lớn giao thông năm 2016

Thu nhập của người lao động trong ngành GTVT tuy đạt 6,2 triệu đồng/tháng nhưng vẫn còn tới hơn 3.000 người thiếu việc làm.

Thu nhập của thợ cầu đường, duy tu đã thấp lại còn rất bấp bênh

Trong bức tranh việc làm, đời sống của người lao động ngành GTVT 2016, mảng sáng nhất chính là việc thu nhập bình quân năm 2016 đạt 6,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 6% so với năm 2015.

Thông tin do Công đoàn GTVT Việt Nam cho biết, khối hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ GTVT có mức thu nhập bình quân đạt 5,6 triệu đồng/tháng. Sự giảm sút thu nhập của các ban quản lý dự án từng có thu nhập rất cao đã kéo thu nhập bình quân của cả khối xuống thấp.

Tuy không đưa ra mức thu nhập bình quân cho cả khối nhưng tại các doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT nhà nước giữ vai trò chi phối đều có thu nhập ổn đinh và ở mức cao so với thu nhập bình quân của cả ngành. Trong đó, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt nam đạt 8 triệu đồng/người/tháng; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đạt 7,3 triệu đồng/người/tháng; Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đạt 12 triệu đồng/người/tháng; Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đạt 9,7 triệu đồng/người/tháng; Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đạt 8,3 triệu đồng/người/tháng.

Tại khối doanh nghiệp cổ phần Nhà nước không chi phối, thu nhập bình quân chỉ đạt 5,9 triệu đồng/người tháng. Công đoàn GTVT Việt Nam cho biết, sau tái cơ cấu, CPH, việc làm của người lao động vẫn rất khó khăn. Một số đơn vị người lao động thiếu việc làm phải nghỉ việc luân phiên, tập trung chủ yếu tại các doanh nghiệp XDCB, sửa chữa đường bộ. Tính chung, cả khối này còn tới 1.345 lao động thiếu việc làm dù khá nhiều lao động đã chuyển công tác trước đó.

Khoảng cách về thu nhập bình quân thể hiện rõ nhất tại khối 4 tổng công ty 91 là hàng không, hàng hải, đường sắt và Công nghiệp tàu thủy.

Dẫn đầu trong khối này là Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines có thu nhập bình quân đạt 12 triệu đồng/người/tháng. Các tổng công ty còn lại chỉ ở mức khá gồm: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Vinalines đạt 6,3 triệu đồng/người/tháng; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đạt 6,2 triệu đồng/người/tháng.

Quan ngại nhất là tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy khi có tới 1.408 lao động không có việc làm, nợ lương 80 tỷ đồng; nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 130 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền khoanh nợ khi tái cơ cấu).

Được biết, tính đến tháng 12/2016, toàn ngành GTVT còn nợ lương 289 tỷ đồng, nợ bảo hiểm các loại 442 tỷ đồng và còn tới 3.122 lao động thiếu việc làm.

Tình hình việc làm, đời sống của người lao động ngành GTVT năm 2017 được dự báo là sẽ khó khăn hơn nữa, đặc biệt là khối XDCB khi hàng loạt dự án lớn đã và sắp hoàn thành trong khi không có nhiều công trình lớn được khởi công.

