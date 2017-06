Suntory PepsiCo đầu tư nhà máy mới trị giá 56 triệu USD tại Quảng Nam

Công ty TNHH nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam (Suntory PepsiCo) vừa tổ chức Lễ Khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy thứ 05 (năm) của công ty tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Nhà máy có thể đạt công suất tối đa lên đến 850 triệu lít/năm với tổng cộng 10 dây chuyền sản xuất, trong đó, 05 dây chuyền đã hoàn thiện đi vào hoạt động với công suất 300 triệu lít/năm và 05 dây chuyền còn lại sẽ tiếp tục được lắp đặt vào giai đoạn hai.

Nhà máy tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Quảng Nam được xem là một trong những nhà máy điển hình về quy mô cũng như mức độ hiện đại khi so sánh với các nhà máy khác của Suntory - Nhật Bản và PepsiCo – Mỹ trong phạm vi khu vực và toàn thế giới.

Nằm trong khuôn viên rộng gần 14 héc-ta, với tổng vốn đầu tư giai đoạn một đạt khoảng 56 triệu USD, nhà máy Suntory PepsiCo tại Quảng Nam được thiết kế và thi công bởi những nhà thầu có uy tín hàng đầu thế giới đến từ Nhận Bản (MAEDA) và Đức (KHS, SIDEL & KRONES); các dây chuyền sản xuất, hệ thống nhà xưởng, kho, phòng thí nghiệm,… sử dụng công nghệ tiên tiến theo tiêu chuẩn của hai tập đoàn mẹ là Suntory và PepsiCo, đảm bảo các toàn bộ các tiêu chí khắt khe về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như các tiêu chuẩn khác theo quy định pháp luật Việt Nam. Toàn bộ các Nhà máy của Suntory PepsiCo tại Việt Nam, bao gồm cả Nhà máy Suntory PepsiCo tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc đều đã được Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm – Bộ Y tế cấp Giấy Chứng nhận đủ Điều kiện Vệ sinh An toàn thực phẩm.

Nhà máy Suntory PepsiCo đi vào hoạt động sẽ tạo công ăn việc làm cho khoảng 300 lao động trực tiếp và gián tiếp, trong đó chủ yếu là lao động tại địa phương.

Đặc biệt, nhà máy được đầu tư hơn 2 triệu USD cho hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn đầu ra loại A (TCVN40:2011) thể hiện cam kết mạnh mẽ của tập đoàn về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sống và có trách nhiệm với cộng đồng xung quanh.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Uday Sinha – Tổng giám đốc Suntory PepsiCo cho biết: “Nhà máy tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Quảng Nam được xem là một trong những nhà máy điển hình của tập đoàn Suntory và PepsiCo trong khu vực và trên toàn thế giới. Nhà máy đi vào hoạt động đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cam kết phát triển kinh doanh bền vững của Suntory PepsiCo tại Việt Nam khi có thể mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao, tạo lợi thế cạnh tranh tối ưu, qua đó giúp chúng tôi tiếp tục củng cố vị trí là một trong số các công ty nước giải khát hàng đầu trong thị trường nước giải khát tại Việt Nam.”

Nhà máy Suntory PepsiCo tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Quảng Nam được khởi công xây dựng từ tháng 2/2016 và chính thức đưa vào hoạt động từ quý 1/ 2017. Sản phẩm của nhà máy dự kiến sẽ phục vụ cho nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu của Công ty trong thời gian tới.

Đồng thời, tại buổi lễ đại diện Suntory PepsiCo cũng trao tặng cho tỉnh Quảng Nam tổng số tiền gần 800 triệu đồng để xây dựng hệ thống lọc nước cho các trường học và hỗ trợ thêm cho dự án Waterhope (dự án cung cấp nước sạch giá rẻ cho người dân địa phương được Suntory PepsiCo phối hợp với các đối tác triển khai từ năm 2013).

Được biết, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài - liên minh chiến lược giữa PepsiCo Inc. và Suntory Holdings Limited. Hiện nay, Suntory PepsiCo có 5 nhà máy trên khắp cả nước 5 văn phòng bán hàng và 1 văn phòng trụ sở chính. Công ty hiện cung cấp việc làm cho hơn 2.800 lao động trực tiếp và hàng ngàn lao động gián tiếp.

