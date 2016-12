Tấn công khủng bố bằng xe tải ở Đức, ít nhất 12 người chết

Một chiếc xe tải đã lao vào một khu chợ Giáng sinh đông đúc tại thủ đô Berlin của Đức vào tối 19/12, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và gần 50 người khác bị thương. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Nghi phạm được cho là người tị nạn Pakistan

Báo Die Welt của Đức dẫn nguồn tin chưa xác thực cho biết, nghi phạm lái chiếc xe gây án là một người tị nạn Pakistan và đã đến Đức vào ngày 16/2/2016.

Chiếc xe tải bị đánh cắp?

Lực lượng an ninh được tăng cường sau vụ tấn công. (Ảnh: Getty)

Cảnh sát Berlin chia sẻ trên mạng Twitter hôm 19/12 rằng: "Có thể chiếc xe tải gây án đã bị đánh cắp từ một công trường xây dựng ở Ba Lan. Hiện công tác điều tra đang được triển khai".

Được biết, chủ nhân chiếc xe tải cũng đã lên tiếng xác nhận việc lái xe của ông mất tích. "Chúng tôi không liên lạc được với anh ta từ chiều 19/12. Chúng tôi không biết điều gì đã xảy ra với anh ta. Anh ta là họ hàng của tôi. Tôi biết anh ta từ khi còn nhỏ", Ariel Zurawski, chủ chiếc xe tải xác nhận với AFP. Trong khi đó, theo thông tin từ Lukasz Wasik, giám đốc công ty vận tải Ba Lan nói trên, lái xe 37 tuổi và đang làm nhiệm vụ vận chuyển các sản phẩm thép Thyssen từ Italy đến Berlin.

"Công ty mà anh ấy vận chuyển các sản phẩm này tới đặt tại Berlin không thể nhận được hàng và đã nói với anh ta quay trở lại vào sáng ngày mai 20/12. Họ nói anh ta đợi ở đâu đó ở Berlin. Chúng tôi đã mất liên lạc với anh ta khoảng 3 giờ chiều qua. Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, hay liệu anh ta có bị bắt cóc, bị sát hại không. Chúng tôi không biết gì cả, chúng tôi rất lo lắng cho anh ta", Wasik nói với AFP.

Số người chết tăng lên 12

Theo thông tin cập nhật của cảnh sát địa phương, số người chết trong vụ tấn công bằng xe tải ở chợ Giáng sinh tại Berlin đã tăng lên là 12 người, và 48 người khác bị thương, trong đó một số người bị thương nặng.

Lái phụ là công dân Ba Lan

Chiếc xe gây án là của một doanh nghiệp Ba Lan có trụ sở gần biên giới Đức. (Ảnh Reuters)

Telegraph dẫn nguồn tin cảnh sát Đức cho biết, tài xế phụ thiệt mạng trên chiếc xe tải gây án mạng là một công dân Ba Lan, trong khi đó, danh tính của lái xe chính, nghi phạm của vụ tấn công, vẫn chưa được xác định.

Theo truyền thông Đức, chiếc xe tải thuộc sở hữu của một doanh nghiệp Ba Lan có trụ sở tại thành phố Gryfino, cách biên giới Đức không xa. Chủ doanh nghiệp này nói rằng, chiếc xe tải gây án mạng mới đưa vào sử dụng và đồng hồ công tơ mét cho thấy nó mới chạy 30.000km.

Hiện trường vụ tấn công. (Ảnh: Reuters)

Chủ chiếc xe tải lên tiếng

Ariel Zurawski, chủ nhân của chiếc xe tải tấn công, nói với kênh truyền hình Ba Lan rằng, kẻ lái chiếc xe tải chính là người họ hàng của anh. "Tôi biết anh ta từ khi còn nhỏ. Tôi rất tin tưởng anh ta, tôi không nghĩ anh ta đã làm việc này. Có thể chiếc xe đã bị lấy cắp và ai đó đã lái nó để thực hiện vụ tấn công". Anh cho biết thêm: "Vợ tôi đã nói với tôi rằng họ đã tìm thấy một thi thể trong chiếc xe. Theo mô tả của họ thì đó có thể là lái xe của tôi, người họ hàng của tôi. Hiện giờ tôi không thể chia sẻ thêm được điều gì".

Bộ Ngoại giao Ba Lan tối 19/12 nói rằng họ không có thông tin nào về quốc tịch của người lái xe.

Xe tải lao vào đám đông với tốc độ 65km/h

Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, vụ tấn công xảy ra khoảng trước 8 giờ tối qua theo giờ địa phương (nghĩa là khoảng gần 2 giờ sáng nay 20/12 theo giờ Việt Nam) vào giờ cao điểm của chợ Giáng sinh ở quảng trường Breitscheidplatz, bên ngoài nhà thờ Kaiser Wilhelm phía tây Berlin. Một du khách chứng kiến vụ việc biết, một chiếc xe tải màu đen với tải trọng chừng khoảng 7,5 tấn đã lao vào đám đông.

Chiếc xe lao vào khu chợ giáng sinh ở Berlin. (Đồ họa: Telegraph)

Emma Rushton, một du khách người Anh, cho biết với CNN: "Chúng tôi đã nghe thấy một tiếng nổ lớn khi đang tham gia lễ thắp nến giáng sinh, rồi chúng tôi nhìn thất một chiếc xe tải lao vào đám đông. Tôi thấy nhiều người bị thương nằm ngổn ngang ở vỉa hè. Tôi nghĩ chiếc xe đã lao đến với tốc độ 65km/h và không có dấu hiệu dừng lại. Tôi không nghĩ nó là một tai nạn".

Trisha O'Neill, một du khách Australia, kể lại: "Tôi chỉ nhìn thấy một chiếc xe tải to màu đen lao qua khu chợ, tông thẳng vào đám đông, sau đó thì tất cả đèn tắt phụt, mọi thứ bị phá hủy. Tôi có thể nghe thấy những tiếng gào thét, tất cả dường như chết lặng rồi bất ngờ mọi người bỏ chạy hoặc giúp kéo nạn nhân ra khỏi đống đổ nát".

Chiếc xe tải lao vào đám đông. (Ảnh: Twitter)

Truyền hình địa phương dẫn lời cảnh sát cho hay 1 nghi can đã thiệt mạng, trong khi một nghi can khác bị bắt. Theo đánh giá ban đầu của giới chức an ninh địa phương, đây có thể là một vụ tấn công khủng bố. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Vụ việc gợi nhớ đến vụ tấn công tại Pháp hồi tháng 7 khi một người gốc Tunisia lái xe tải 19 tấn lao vào đám đông tụ tập xem pháo hoa khiến 86 người thiệt mạng. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Sau vụ tấn công, giới chức Pháp đã yêu cầu tăng cường an ninh ở tất cả các chợ Giáng sinh trên toàn quốc. Các chợ Giáng sinh truyền thông khá phổ biến ở các thành phố và thị trên ở Đức, đồng thời cũng thường xuyên được cảnh báo là các mục tiêu dễ bị tấn công.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh châu Âu đang trong tình trạng báo động cao trước các nguy cơ khủng bố.

Một số hình ảnh hiện trường vụ tấn công:

